Sanki hiÃ§ baÅŸka dertleri yoktu Sembol mÃ¼lklerinin etrafÄ±nÄ± hayat kadÄ±nlarÄ± sardÄ±... Åžen HanÄ±mlar Ã‡etesi kabus oldu

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Sonunda dÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±ndan biri olarak tahta geÃ§en Charles'Ä±n baÅŸÄ±ndaki sorunlar bununla bitmiyor. Bir yandan da kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Prens Harry ve karÄ±sÄ± Meghan Markle ile 2020 yÄ±lÄ±ndan bu yana uÄŸraÅŸÄ±yor Charles.

Â Sussex Ã§iftinin aileye yÃ¶nelik eleÅŸtirileri, konuÅŸtuklarÄ±, konuÅŸmadÄ±klarÄ± bitmek bilmiyor.

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ARTIK YENÄ° VE DEÄžÄ°ÅžÄ°K BÄ°R SORUNLARI VAR

BÃ¼tÃ¼n bunlar bir yana Charles baÅŸta olmak Ã¼zere Ä°ngiliz kraliyet ailesinin baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tan bambaÅŸka bir sorun ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

KraliÃ§e 2. Elizabet'in 2022 yÄ±lÄ±nda son nefesini verdiÄŸi, Kral Charles'Ä±n da konutunun bulunduÄŸu, Ã¶zellikle konuklarÄ± iÃ§in resmi aÄŸÄ±rlamalar yaptÄ±ÄŸÄ± Windsor Kalesi'nin yakÄ±nlarÄ± hayat kadÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan kelimenin tam anlamÄ±yla istila edildi.

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Radar online adlÄ± sitenin haberine gÃ¶re Windsor Kalesi'nin kalÄ±n duvarlarÄ±nÄ±n birkaÃ§ kilometre ilerisinde bu kadÄ±nlar kendileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmek isteyenlerle buluÅŸuyor.

Ãœstelik kendilerini "Windsor'un Åžen HanÄ±mlarÄ±" olarak tanÄ±tan bu kadÄ±nlar, online olarak verdikleri ilanlarda kraliyet ailesinin mÃ¼lkÃ¼ne ne kadar yakÄ±n olduklarÄ±nÄ± da belirtiyorlar.

"Majestelerinin kale duvarÄ±na yakÄ±n" ifadesini kullanarak bÃ¶lgedeki lÃ¼ks dairelerde faaliyet gÃ¶sterdiklerinin altÄ±nÄ± Ã§iziyorlar.

AyrÄ±ca yine ÅŸatonun yakÄ±nÄ±nda bulunan Windsor Great Park da bu yasa dÄ±ÅŸÄ± faaliyet iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor bu ilanlara bakÄ±lÄ±rsa.

Ä°NGÄ°LÄ°Z KRALÄ°YET AÄ°LESÄ°NÄ°N SEMBOL MÃœLKLERÄ°NDEN BÄ°RÄ°

KraliÃ§e Elizabeth'in son nefesini verdiÄŸi Windsor Kalesi, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en Ã¼nlÃ¼ konutlarÄ±ndan biri.

Bundan yÃ¼zyÄ±llar Ã¶nce, 11'inci yÃ¼zyÄ±lda Kral 1. William tarafÄ±ndan temelleri atÄ±lan kale, o zamandan bu yana Buckingham SarayÄ±'ndan sonra Ä°ngiliz kraliyet ailesinin sembol konutlarÄ±ndan biri olageldi.

Windsor Kalesi, KraliÃ§e Elizabeth baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n bir aile iÃ§in bir konut olmanÄ±n Ã¶tesinde aynÄ± zamanda bir sÄ±ÄŸÄ±nak.

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AÄ°LENÄ°N BULUÅžMA NOKTASI... Ã–NEMLÄ° MÄ°SAFÄ°RLERÄ°N AÄžIRLANDIÄžI YER

Hatta Elizabeth, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda bombardÄ±manlardan kaÃ§mak iÃ§in burada kaldÄ±.

BÃ¶ylece hayatÄ± boyunca Windsor Kalesi'ne duyacaÄŸÄ± kiÅŸisel sevginin de temelleri atÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

Åžimdi Kral Charles'Ä±n hÃ¼kÃ¼mdarlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda Windsor Kalesi yine Ä°ngiliz kraliyet ailesi iÃ§in Ã¶nemli bir yer olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ã–zellikle Paskalya baÅŸta olmak Ã¼zere aile Ã¶nemli gÃ¼nlerde burada toplanÄ±yor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Charles resmi konutu olarak Londra'daki Clarence House'u kullanÄ±yor... Gloucestershire'da da Highgrove, karÄ±sÄ± Camilla ile sÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± konutlardan.

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Â Ama Windsor Kalesi ailenin Ã¶nemli etkinlikleri iÃ§in bir buluÅŸma noktasÄ±. Bu mÃ¼lk, resmi etkinlikler ve Ã¼lke liderlerinin ziyaretlerinde onlarÄ± aÄŸÄ±rlamak iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor.

DAHA GEÃ‡EN AY MACRON Ã‡Ä°FTÄ° BURADA AÄžIRLANDI

Son olarak Kral Charles, Ä°ngiltere'ye resmi bir ziyarette bulunan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve karÄ±sÄ± Brigitte'i burada aÄŸÄ±rladÄ±. Macron Ã§ifti onuruna verilen resmi yemek de burada gerÃ§ekleÅŸti.

KraliÃ§e Camilla da Windsor Kalesi'ni kimi zaman konuklarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlamak iÃ§in kullanÄ±yor.

Bu mÃ¼lk aynÄ± zamanda Ä°ngiliz kraliyet ailesi iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olan Order of Garter NiÅŸanÄ± tÃ¶reninin de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer.

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Daha da Ã¶tesinde KraliÃ§e Elizabeth ile kocasÄ± Prens Philip son uykularÄ±nÄ± Windsor'daki St. George Åžapeli'nde uyuyor.

Ã–zetle Charles iÃ§in Windsor kalesi annesi baÅŸta bÃ¼tÃ¼n ailesinin kalÄ±cÄ± mirasÄ± ve monarÅŸide sÃ¼rekliliÄŸin gÃ¼Ã§lÃ¼ bir gÃ¶stergesi.

Åžimdilerde kendilerine Windsor'un Åžen HanÄ±mlarÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan hayat kadÄ±nlarÄ±nÄ±n "iÅŸ yeri" olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n ise aile iÃ§in yeni bir baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± olduÄŸu da bir gerÃ§ek.

Windsor Kalesi, KraliÃ§e Elizabeth'in gÃ¶nÃ¼lden baÄŸlÄ± olduÄŸu mÃ¼lklerden biriydi. Son nefesini orada verdi, edebi uykusunu da mÃ¼lkteki St: George's Åžapeli'nde uyuyor.Â Tabii ki kocasÄ± Prens Philip ile birlikte.

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