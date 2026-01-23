Ünlü oyuncu evinde gizlice nikahlanıp bebek bile doğurdu... İki yıldır bir kocası var ama doğru dürüst gören olmadı

Haberin Devamı

Bu yıl 98'inci kez dağıtılacak olan ödüller için geri sayım hızlandı. Adaylar dün açıklandı. Bu konuda yapılan tartışmalar, beklentiler bir yana her zaman olduğu gibi öne çıkan bazı isimler var elbette.

İşte İrlandalı oyuncu Jessie Buckley de bunlardan biri.

Hamnet ile Oscar adayı olan Buckley, aynı çalışmasıyla Altın Küre'ye değer görüldü.

Yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Hamnet'teki performansı Buckley'e bütün önemli ödüllerde adaylık getirdi. Oscar da buna dahil.

Zaten son dönemde Hamnet filmindeki başarılı performansıyla konuşulan Jessie Buckley, ardı ardına gelen bu adaylıklarla da sinema gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Ama 36 yaşındaki Buckley'in bunca konuşulmasının başka bir nedeni daha var: 2023 yılında gizlice evlendiği kocası.

GİZEMLİ BİR KOCASI VAR

Genellikle ünlü birinin eşi, bambaşka bir sektörde kariyer yapsa da pırıltılı dünyadan nasibini alır. Ünlü eşinin yanında onun hakkında da bilinmeyen kalmaz.

Jessie Buckley için durum bunun tam tersi. Çünkü onun kocası kelimenin tam anlamıyla bir "sır" hem de büyük bir sır.

Altın Küre Ödülleri'ne kadar Buckley'in kocasının suretini gören de azdı. Sadece adı biliniyordu: Freddie. Jessie Buckley, Altın Küre törenine kocasıyla birlikte katıldı da ünlü oyuncunun kocası, "hayal gücüne" muhtaç kalmaktan kurtuldu.

Ama yine de Buckley, adını açıkladığı kocasıyla ilgili çok fazla ayrıntı vermemeyi tercih ediyor. Bunun nedenini de People dergisine verdiği demeçte Freddie'nin mesleğine bağladı Buckley.

Freddie, ruh sağlığı sektöründe çalıştığı için anonim kalmayı tercih ettiğini belirtti. Yine de onun hakkında "Olağanüstü bir insan" demekten de geri durmadı.

YAŞADIKLARI EVDE EVLENDİLER

Jessie Buckley ile Freddie, 2023 yılında evlendiler evlenmesine ama bunu da gizli kapaklı yaptılar. Tören, yaşadıkları evde yapıldı. Hatta ikram ettikleri yiyecekler de flört ettikleri sırada sık sık buluştukları kafeden geldi.

Buckley ile gizemli kocası, zamanlarını İngiltere'de iki farklı eve bölmüş durumda. Bu evlerden biri Londra'da, diğeri de kır evi. Ama bu evin bir özelliği var.

Bu tarihi ev 1500'lu yıllardan kalmış. Buckley bir röportajında o evi ne kadar sevdiğini de anlatmıştı. İlk gördüklerinde dökülen bu evi elden geçirip kendilerine yuva yaptılar.





FİLM ÇEKiLiRKEN ANNE OLMAK İÇİN YANIP TUTUŞUYORDU

Jessie Buckley, kendisine bütün önemli sinema ödüllerinde adaylık getiren Hamnet filminde başka bir esin kaynağı daha buldu. Filmde üç çocuk sahibi Agnes Shakespeare'i oynayan Buckley, çekimler sırasında karşı konulmaz bir anne olma arzusu duydu.

BU konuda da "Film çekildiğinde daha anne olmamıştım, kalbimin derinliklerinden anne olma isteği vardı" diye anlattı.

Sonunda geçen yıl ilk bebeğini de kucağına aldı Jessie ve kocası Freddie. Tabii ki bütün hayatlarını meraklı gözlerden uzak tutmayı tercih eden Buckley kızının adını da açıklamadı.