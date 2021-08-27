MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEvinde beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta ayağa kalktı!
GeriMagazin Evinde beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta ayağa kalktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 27.08.2021 - 07:53 | Son Güncelleme:

Evinde beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta ayağa kalktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evinde beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta ayağa kalktı!

Geçen hafta Ankara’daki evinde beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan usta oyuncu Mesut Akusta’dan sevindirici haber geldi.

Ankara Acıbadem Hastanesi’nde ameliyat olan 57 yaşındaki sanatçı, zorlu süreci atlattı ve ayaklandı.

Oyuncu Mesut Akustadan güzel haber geldi
Oyuncu Mesut Akusta'dan güzel haber geldi

Eskisi gibi yemek yiyen, yürüyen ve konuşan Mesut Akusta, tedbir amaçlı olarak bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacak.

Ünlü sanatçının 2 gün içinde taburcu olması bekleniyor.

Evinde beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta ayağa kalktı

Sağlığına kavuşan Mesut Akusta, sevincini yanından bir an olsun ayrılmayan eşi Şafak Özbir Akusta’yı öperek gösterdi.

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi