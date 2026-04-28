Evimizde ne elektrik vardı ne su akardı... Tuvaletimiz bile dışarıdaydı: Ama bu ne büyük bir nimetmiş!

Ama lütfen onun, deneyimlemek zorunda olduğu hayat şartlarından bir trajedi gibi söz ettiğini sanmayın. Çünkü tam tersine, bu sayede her zaman ayaklarının yere bastığını ve zor durumlarda çözüm üretme yeteneğine sahip olduğunu söylüyor.

ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ YERDE DOĞA KOŞULLARI ZORLUYDU

Çocukluğunu, bulunduğu ülkenin bile uzak bir köşesinde, en basit günlük konforlardan uzakta geçiren bu ünlü, şarkıcı Jewel.

Tam adıyla Jewel Kilcher, bugün 51 yaşında ünlü bir şarkıcı. Dört kez Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Jewel, 2024 yılında da dünya çapında 30 milyon satan albümleriyle çağdaş müzik tarihine damgasını vurdu bile.

Ama anlattığına göre çocukluk yıllarında bugünkünün tamamen tersi bir yaşamı vardı.

Yılın çok büyük bir bölümünde bembeyaz karlardan kalın bir battaniyeyle örtülü olan Alaska, Homer'de dünyaya geldi Jewel. Söz konusu bölge hakkında az çok bilgisi olanlar da orada hayatın başka yerlerdeki kadar kolay olmadığını bilir zaten.

Ünlü şarkıcı, konuk olduğu Breakthrough Ödülleri'nde; Fox Digital'e verdiği kırmızı halı röportajında artık geride kalan zorlu çocukluk yıllarını anlattı.





EVLERİNDE ELEKTRİK VE SU YOKTU... TUVALET BİLE DIŞARIDAYDI

"Yaşam tarzımız tamamen günlük geçimle ilgiliydi. Elektrik yoktu, musluklardan akan su yoktu. Evin dışında bir tuvaletimiz vardı" dedi.

Jewel'ın söylediğine göre en basit konforlardan bile uzak kalmak onların yaratıcılığının gelişmesini sağladı.

"Bu durum beni ayakları her zaman yere basan biri haline getirdi" diye anlattı durumu ünlü şarkıcı.

Aslına bakılırsa Jewel, daha önce de zorlu geçen çocukluk yıllarından söz edip bunun kendisini nasıl bir yetişkin haline getirdiğini söylemişti.





BÜTÜN BUNLARI BİR NİMET OLARAK GÖRÜYOR

O röportajda "Yetiştirilme tarzımın nasıl bir nimet olduğunu bilmiyordum. Geriye dönüp baktığımda bu tür bir yerde yetişmenin, zor durumlarla başa çıkabilme yeteneği geliştirdiğini fark ettim" diye konuştu.

Jewel'a göre Alaska'nın toprağı, üzerinde yaşayanlardan hep bir şeyler talep ediyor. Sonrasını da şöyle özetledi ünlü şarkıcı: "Ya hayatta kalmanın bir yolunu bulursunuz, ya da yok olup gidersiniz."

Şarkıcı, aile içinde cinsiyet rollerinin olmadığını, herkesin ne yapılması gerekiyorsa onu yaptığını da sözlerine ekledi.

Jewel'ın çocukluk yıllarında yaşadığı zorluklar sadece bununla sınırlı değildi. Bir yandan da istismarcı babasıyla mücadele etmesi gerekiyordu.

PATRONUN TEKLİFİNİ REDDEDİNCE EVSİZ KALDI

Sonunda 15 yaşına geldiğinde evden ayrıldı. Hatta 18 yaşında bir süreliğine evsiz olarak bile ayakta durmak zorunda kaldı. Sokaklarda kalmasına ise o dönemde patronu olan kişinin birlikte olma isteğine "hayır" demesi sebep oldu.

Bunun üzerine işten kovuldu ve sokaklarda yaşadı.

Hayatının bu dönemi de çok zordu Jewel'ın. Panik ataklar, açık alan korkusunun yanı sıra bir de kötü bir hırsızlık alışkanlığı geliştirdiğini itiraf etti.

Ama sonunda eğer böyle devam ederse cezaevine bile düşebileceğini, hayatının daha kötüye gidebileceğini fark etti.

Sonrasında da mutlu olmayı öğrenmeye karar verdi.

İLK ALBÜMÜ ÇIKTIKTAN İKİ YIL SONRA YILDIZ OLDU

Müzik konusundaki yeteneği de Jewel'ın hayatının değişmesini sağladı. İlk albümü 1995 yılında yayınlandı. Pieces of You adlı bu albüm, iki yıl sessizce bekledi deyim yerindeyse. 1997 yılında birden bire hit oldu. Bu sayede de Jewel, bugünkü hayatına uzanan basamakları çıkmaya başladı.

Şarkıcı, şu andaki hayat felsefesini ise şöyle özetliyor: "Hayatımın, en iyi sanat eserim olmasını istiyorum. Bilinçli ve düşünceli bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. Var oluşumu, son nefesimi verirken beni memnun bırakacak bir şeye dönüştürmeye çalışıyorum."

Jewel, belki içinde tuvaleti, akan suyu, elektriği bile olmayan bir evde çocukluğunu geçirdi. Ama bugün 30 milyon dolar civarında bir serveti var...

ANNESİ BİLE ONUN PARASINI ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ

Bu arada şarkıcının, annesiyle arasının da para yüzünden açıldığını hatırlatalım. Bundan birkaç yıl önce konuk olduğu bir podcast yayınında Jewel, o dönem aynı zamanda menajeri de olan annesinin, kendisinden 100 milyon dolar çaldığını ileri sürdü.

Söylediğine göre Jewel, bir sabah uyandığında annesinin 100 milyon dolardan fazla parayı zimmetine geçirdiğini fark etmiş.

Şarkıcı, bu konuyla ilgili çok fazla ayrıntı vermedi ama 34 yaşına geldiği zaman 3 milyon dolar borcu olduğunu söyledi. Annesinin ona böyle bir zarar verdiğini fark etmenin kabullenilmesi zor bir ruhsal durum olduğunu da sözlerine ekledi.