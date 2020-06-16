MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHelin Avşar isyan etti: Evime gelip beni gözetliyordu!
GeriMagazin Helin Avşar isyan etti: Evime gelip beni gözetliyordu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 16.06.2020 - 09:23,Son Güncelleme:

Helin Avşar isyan etti: Evime gelip beni gözetliyordu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Helin Avşar isyan etti: Evime gelip beni gözetliyordu!
Abone Olgoogle-news

Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar’ı evine kadar gidip tehdit eden sapık hayranı, psikolojik rahatsızlığı olması nedeniyle serbest bırakıldı. Avşar “O raporlu bir deli, çok korkuyorum” diyerek isyan etti.

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın sapık korkusu devam ediyor. Avşar'ı evine kadar takip eden Ömer Akbaba'nın dört ay süreyle Helin Avşar'a yaklaşmamasına karar verilmiş, savcılık ise Akbaba'ya tehdit ve kişilerin huzurunu bozma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

'KAFADA SENARYOLAR ÜRETİYOR'

Mahkemeye sunulan belgelerde psikolojik rahatsızlığı bulunduğunun belirtilmesiyle tedavi altına alınan Akbaba, serbest bırakıldı. Günaydın'dan Özlem Avcı'nın haberine göre, bu karara isyan eden Helin Avşar şunları söyledi: "Bu adamı serbest bıraktılar... O bir raporlu deli, çok korkuyorum. Evime gelip beni gözetliyordu. Kafasında senaryolar üreten hasta bir insan. Bu arada evimi gözetlemekle kalmadı, kapıya gelip beni sordu. İki kez ihtar aldığı halde gözetlemeye devam etti. Ve şimdi serbest."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle