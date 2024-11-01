Ünlü oyuncu 'Evim elden gidecek' diye çok üzülüyordu... Yakınları bambaşka konuştu: Ona bir şey olmaz, zaten çok parası var!

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Yapımın, yayınlandığı CBS kanalı yöneticilerinin aldığı bir kararla ekrana veda etmesinin kesinleşmesinden bu yana 79 yaşındaki Selleck de bunun kendisi için hiç iyi olmayacağını her fırsatta ifade ediyor.

İlerleyen yaşına rağmen emekli olmaya niyeti bulunmayan Selleck, aylardır katıldığı programlarda ve röportajlarda eğer çalışmazsa hayallerini gerçekleştirdiği California, Venture County'deki çiftliğini satmak zorunda kalacağını söylüyordu.

Hatta dizinin biteceği kesinleşince kanal yönetiminin, böylesine iyi izlenen bir yapıma son vermekle hata ettiğini söyleyip "Hüsrana uğradım" bile demişti.

KENDİSİ ÇİFTLİĞİ ELİNDEN GİDECEK DİYE ÜZÜLÜYOR

Bir dönem emekli olup çiftliğinde avokado yetiştireceği konuşulan Selleck, ısrarla burayı elinde tutmak için mutlaka çalışması gerektiğini söylese de yakın çevresine göre böyle bir durum yok.

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Onların anlattıklarına bakılırsa Selleck, bundan böyle hiç çalışmasa da 45 milyon doları bulan serveti ve Blue Bloods'ta bölüm başına aldığı 200 bin dolar düşünüldüğünde hatırı sayılır bir birikime sahip.

Durum böyleyken de çiftliğini elden çıkarmak zorunda kalması uzak bir ihtimal.

İngiliz ve ABD magazin basınına konuşan kaynaklara göre Tom Selleck'in asıl amacı çiftliğini elinde tutmak için para kazanmak değil. Kelimenin tam anlamıyla bir işkolik olan oyuncu, çalışmayı sürdürmek istiyor.

Bu kaynaklara göre Selleck'in "Çalışmazsam çiftliğim elden gider" demesi aslında onun emekli olmak istemediği için yarattığı bir bahane.

'PARASI VAR... AMA EMEKLİ OLMAMAK İÇİN BAHANE YARATIYOR'

Oyuncuya yakın kaynaklar böyle konuşuyor ama ortada net olarak bilinmeyen bir durum da var.

Buna göre Selleck, 1988 yılında kendisine şöhreti getiren Magnum dizisinde kazandığı parayı kullanarak satın almıştı.

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O dönemde toplamda 16 milyon dolar da kredi alıp borçlanmıştı.

Her ne kadar bu borcun ne kadarının ödendiği bilinmese de oyuncuya yakın kaynaklar, aradan geçen onca yıl içinde Selleck'in bu borcu bitirmiş olması gerektiğini düşünüyor.

Bu arada Tom Selleck ile ilgili olarak ABD magazin basınına yansıyan başka bir iddia daha var. Buna göre de oyuncu, dizinin final bölümünün çekilmesinin ardından sektördeki yakın dostlarını arayarak yeni bir projeye katılma konusunda kendisine destek olmalarını istedi.

'BURAYI ELİMDE TUTMAK İÇİN ÇALIŞMAM GEREK' DİYORDU

Bundan birkaç ay önce verdiği bir röportajda usta oyuncu, 63 dönümlük çiftliğinin "dönmesi" için belirli ve düzenli bir gelir elde etmesi gerektiğini söyledi.

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O sırada da tek isteği çiftliğini elinden tutabilecek kadar gelir elde etmekti.

CBS Sunday Morning programına konuşan Tom Selleck, neredeyse yarım asırdır sürdürdüğü başarılı kariyerinden söz etti.

Sonra da çiftliğine gönderme yaparak "Umarım burayı elimde tutacak kadar çalışmayı sürdürebilirim" diye konuştu.

1988 YILINDA SATIN ALDI

Aslına bakılırsa Tom Selleck, çok uzun zamandır bu çiftliğin sahibi. 1988 yılında Magnum adlı dizi final yaptıktan sonra satın almıştı.

Önümüzdeki yılın ocak ayında 80 yaşına girecek olan Selleck, bu çiftliği elinde tutabilmek için çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

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Selleck'in bu konudaki sözleri şöyle: "Bir oyuncu olarak bir işi bitirdiğiniz zaman bunun son işiniz olabileceği hissini asla kaybetmezsiniz. Ben de böyleyim" diye konuştu.

Çalışmamanın hiçbir özrü olmayacağını belirten Selleck, "Sadece işe gidersiniz ve çalışırsınız. İş denilen şeye büyük bir saygım var ve bunu yapmaya devam etmek istiyorum" dedi.

EMEKLİLİĞE HAZIR DEĞİL

Durum böyleyken Tom Selleck'in bir umudu vardı. O da Blue Blood adlı dizinin yayınlandığı kanalın final yapma kararını geri çekmesiydi. Ama öyle olmadı.

Bir başka deyişle dizinin biraz daha uzaması. Bu konuda da "Bütün oyuncular sürdürmek istiyor" dedi. Dizinin izlenme oranlarının da iyi olduğunu belirtti Selleck.

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Sunucu Tracy Smith'in, bu sözlerine şaşırıp "Gerçekten bu bir sorun mu? Yani eğer çalışmayı bırakırsan..." sözlerine üzerine de şunları söyledi Selleck: " Bu her zaman bir sorundur. Eğer çalışmayı bırakırsam evet. Emekli olarak hayata hazırım belki ama 63 dönümlük bir çiftlikte değil."