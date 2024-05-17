'Evet' deseydi prenses olacaktı... Üzerinde tozlu, eski bir elbiseyle evlendi... Ama ondaki keyif kimsede yok!

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Öte yandan her genç kızın da günün birinde bir prens ile evlenmek gibi bir hedefi yok. Hatta bazıları bir kraliyet ailesine gelin gitmelerine sadece birkaç adım kala hemen "olay yerinden koşarak uzaklaşmayı" bile tercih ediyor.

İşte bunlardan birini anlatacağız şimdi size.

Bu sarışın, mavi gözlü, genç ve güzel kadın eğer "evet" deseydi bugün Prens Harry, Meghan Markle yerine belki de onunla hayatına devam edecekti. O ise bambaşka bir hayatı tercih etti.

Ama bu genç kadın ilk anda akla gelen isim, yani Harry'nin bir dargın bir barışık uzatmalı sevgilisi Chelsy Davy değil. Ondan ayrıldıktan sonra birlikte olduğu hatta herkesin "nişanlanmaları an meselesi" dediği Cressida Bonas.

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KRALİYET AİLESİNE GELİN GİTMEK İSTEMEDİ

35 yaşındaki Bonas, eski aşkı Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlendiği törene de konuk olarak katıldı 2018 yılında.

Üstelik onun yüzünde bir önceki eski sevgili Chelsy Davy gibi Harry'yi damatlık içinde görmekten kaynaklanan acıklı bir ifade de yoktu. Tam tersine etrafına neşe saçıyordu.

Bonas, geçtiğimiz günlerde bir başka Harry, yani Harry Wentworth-Stanley ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Wilbur James ile birlikte sokakta görüntülendi.

Eski aşkı Prens Harry'nin karısı Meghan Markle'ın da İngiltere'de yaşarken sık sık fikrine danıştığı stilist George Northwood'un da eşlik ettiği Cressida Bonas, gözünde güneş gözlükleri yanında oğlu ve köpeğiyle evine doğru giderken objektiflere takıldı.

Giyimi kuşamıyla da çok fazla dikkat çekmemeye çalışan Bonas yine de paparazzi objektiflerinden kaçamadı.

İKİ YILLIK İLİŞKİ CİDDİLEŞİYORDU Kİ CRESSIDA KAÇTI

Model ve oyuncu olan Cressida Bonas ile Prens Harry, 2012 ile 2014 yılları arasında romantik bir ilişki yaşadı.

"Lady" unvanı taşıyan ve soylu bir aileden gelen annesi Mary Gaye ile girişimci Jeffrey Bonas'ın tek çocuğu olan Cressida, kendine moda alanında kariyer yapmayı tercih etti. Birçok ünlü şarkıcının klibinde de kamera karşısına geçti.

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Bu arada da o dönemde hızlı hayatıyla bilinen Prens Harry ile kesişti yolları. İlişkileri ilerledikçe herkes de iki gencin nişanlanacağını düşündü.

Her ne kadar kendisi model olarak kariyer yapsa da soylu bir aileden geldiği için Buckingham Sarayı da Bonas ile Harry'nin evliliğine sıcak baktı.

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NİŞAN HABERİ BEKLENİRKEN AYRILDILAR

Gittikleri her yerde mutluluk ve aşk tablosu sergileyen Harry ile Cressida'dan nişan haberi beklenirken bir anda yollarını ayırdılar. İşte bu durum herkesi şaşırttı.

Sonradan ortaya çıktığına göre Harry ile gittiği her yerde paparazzi ordusunu peşinden koşturan Bonas, bu gerilimli ve kısıtlı hayata dayanamamıştı.

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Daha flört ederken bunca boğucu ilgiyle karşılaşırken Harry ile evlenirse başına gelecekler onu korkuttu iddialara göre.

Kısaca özetlemek gerekirse kraliyet hayatının baskısı ve gerilimi onu Harry'den uzaklaştırdı.

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Cressida Bonas, Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününe de gitti. Ama bir önceki eski sevgili Chelsy Davy gibi ağlamaklı değil gayet neşeliydi.





BİR BAŞKA HARRY İLE HAYATINI BİRLEŞTİRDİ... TOZLU ELBİSEYİ ÜTÜLEYİP GİYDİ

Cressida Bonas, 2020 yılında bir başka Harry ile Harry Wentworth-Stanley ile hayatını birleştirdi. Bu arada Harry'nin babasının da soylu bir aristokrat aileden geldiğini hatırlatalım.

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Çiftin düğünü ise öyle gösterişli bir şekilde olmadı.

Tam tersine Cressida Bonas, bu güne özel bir gelinlik bile diktirmedi. James Arthur'un Naked adlı şarkısının klibinde giydiği beyaz elbiseyle evlendi.

Hatta söylediğine göre o tozlu elbiseyi bulunduğu yerden çıkardı., ütüledi ve sevdiğiyle evlendiği gün de onu giydi.

Cressida Bonas, bu durumu düğün hazırlıklarını ve düğününü anlattığı bir makalede şöyle satırlara dökmüştü: " 'Düğünümden dört gün önce gelinlik arıyordum. Mağazalara baktım ama hiçbir şey bulamadım. Sonra aklıma bir zamanlar bir klip için giydiğim elbise geldi...Eve gittim ve dolabımın arka tarafında o tozlu elbiseyi buldum. Ütüledikten sonra yeni gibi görünüyordu."

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Bonas, düğününde rol aldığı bir video klipte giydiği beyaz elbiseyi giydi.





TÖRENE SADECE 30 KİŞİ KATILDI

Cressida Bonas ile Harry Wentworth-Stanley'in evlendiği törene sadece 30 kişi katıldı. Üstelik gelin kendi düğününe 40 dakika geç kaldı.

Bonas, Spectator adlı dergi için kaleme aldığı makalesinde babasının kendisi evlenirken biraz hüzünlendiğini de saklamadı.

Cressida Bonas ile Harry Wentworth-Stanley'in oğlu tam adıyla Wilbur James Wentworth-Stanley, 2022 yılında dünyaya gözlerini açtı.

Uzun sözün kısası, eğer isteseydi bugün Buckingham Sarayı'nın gelini olacak belki de Meghan Markle'ın yerine Sussex Düşesi unvanını taşıyacak olan Cressida Bonas, bu durumu elinin tersiyle itti.

O da bir tür masal prensesi olarak anılacakken bunun yerine zengin ama daha az gerilimli bir hayatı tercih etti. Görünüşe göre bu durumdan da gayet memnun.