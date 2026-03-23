Eve dönüş hayali yine yalan oldu… Aile boyu yolculuk mahkeme engeline takıldı

2020’de yerleştikleri ABD’de kendilerine yeni bir hayat kuran Prens Harry ve Meghan Markle iki çocuklarını burada, ailenin geri kalanından uzakta büyütmeye devam ediyorlar.

Bu tarihten sonra bir kez Prens Philip bir kez de Kraliçe Elizabeth’in cenazesi için İngiltere’ye gelen karı koca bu ziyaretlerin ikisinde de yanlarına çocukları Archie ve Lilibet’i almadılar.

Prens Harry ise İngiltere’ye sık sık gidip gelmeye devam etti. Bu yoğun ziyaretlerin en baş sebebi ise prensin açtığı “güvenlik” davası oldu.

Sussex Dükü ve Düşesi, 2020'de kraliyet görevlerinden ayrılıp Kuzey Amerika'ya taşındıktan sonra İngiltere'deki güvenlik ayrıcalıklarından mahrum bırakılmıştı.

Koruma eksikliği, Harry'nin Markle ve iki çocuğuyla (6 yaşındaki Prens Archie ve 4 yaşındaki Prenses Lilibet) İngiltere'ye seyahat etmesini engelledi.

Çünkü Harry kendisinin de ailesinin de tehdit altında olduğunu ve devlet korumasına ihtiyaç duyduklarını savunuyor.

Harry bu uğurda İngiltere mahkemelerinde dava açmış, kraliyet görevlerinden ayrılmış olsalar da kraliyet tarafından sağlanan özel güvenlik ve koruma ihtiyaçlarının hâlâ devam ettiğini savunmuştu.

Bu arada Kral Charles’ın da hem torun özleminden hem de aile içindeki küslüklerin sona ermesini dilediği için Harry ve Meghan’ın ülkeye birlikte, çocuklarını da yanlarına alarak gelmelerini istediği biliniyor.

Ancak bu dava süreciyle ilgili olarak Harry kötü bir sürprizle karşılaştı ve mahkemenin kamuoyunun tepkisinden endişe duyarak, prensin İngiltere İçişleri Bakanlığı aracılığıyla vergi mükellefleri tarafından finanse edilen güvenlik hizmeti alma girişimlerini sonuçsuz bırakacağı iddia edildi.

Telegraph gazetesine konuşan kaynaklar kamu güvenliğinden sorumlu kurulun bazı üyelerinde tedirginlik olduğu ve Harry’yle ailesine devlet koruması verilmesinin kamuoyunca hoş karşılanmayacağı korkusunun yayıldığını iddia etti.

Aslında polis teşkilatının ve güvenlik güçlerinin bu konuda Harry’nin talebini haklı bulduğu ancak davanın kraliyet tarafının buna gönüllü olmadığı da konuşuluyor.

Prens Harry 2022'de ailesinin "belgelenmiş neo-Nazi ve aşırılıkçı tehditlere maruz kaldığı" iddiasıyla İngiltere'de "kendini güvende hissetmediğini" iddia etmişti.

Harry ve Meghan Markle, özel güvenlik için yıllık milyonlarca sterlin harcadılar ve vergi mükelleflerinin fonlarını kullanmaktan kaçınmak için yurt dışındayken kendi güvenliklerini finanse etmeyi teklif ettiler.

Ancak bu telifleri İngiltere hükümeti tarafından reddedildi.

Hal böyle olunca da prens İngiltere’ye ailesiyle gelmekten hep kaçındı. Bu da kendi ailesiyle barışma ve yıllardır bir araya gelmeyen aile üyelerini buluşturup küslüklere son verme hayallerine hep engel oldu.