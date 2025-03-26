Evdeki hizmetçiyle yasak aşk yuvasını yıkmıştı: Bir anda annesiz, babasız ve kocasız kaldı... Kalbim kırıldı, ruhum kırıldı

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Ama bu haberin asıl "dudak uçuklatan" kısmı burası değildi tabii. Çünkü ünlülerin, sık sık sevgili ya da eş değiştirmesi gayet sıradan bir durum.

Buradaki ayrıntı çok daha farklı ve çarpıcıydı.

AŞK ÇOCUĞUNU UZUN SÜRE SAKLAYAMADI: Çünkü bu ünlü çiftin erkek tarafı, karısını aldatmıştı. Evinde çalışan hizmetlilerden biriyle kaçamak bir ilişki yaşamış, üstelik ondan bir de çocuk sahibi olmuştu. Tabii ki bu kadar değil. Ünlü ile evinde çalışan hizmetli, bu gerçeği uzun süre eşlerinden saklamıştı. Hizmetlinin kocası, o süre boyunca bu çocuğun kendisinin olduğunu sanmıştı. Ama sonunda gerçek ortaya çıktı. Daha doğrusu ünlü oyuncu, daha fazla kendini tutamadı ve hizmetlisinin oğlunun kendisinden olduğunu açıkladı.

UZUN SÜRE GİZLEDİ... SONRA BİR SKANDALA DÖNÜŞTÜ

Magazin dünyasına yakın duruyorsanız eğer bu olayın ana kahramanının Arnold Schwarzenegger olduğunu anladınız zaten.

Taraflardan diğeri eski eşi Maria Shriver, üçüncüsü de kaçamak ilişkiden doğan oğlunun annesi Mildred Baena.

Uzun süre sakladığı bu gerçeği sonunda karısına itiraf eden Arnold Schwarzenegger, bu konuda zaman zaman yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu zaten.

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Şimdi de söz sırası boşanmanın ardından uzun süre sessiz kalan eski karısı Maria Shriver'a geldi.

Hayatının önemli olaylarını satırlara döktüğü I Am Maria (Ben Maria) adlı bir kitap kaleme alan Maria Shriver, Arnold Schwarzenegger ile 25 yıllık evliliğinin bitişinde neler yaşadığını neler hissettiğini anlattı.

HİZMETÇİSİNDEN EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞU OLDU

Artık herkesin çok iyi bildiği gibi bu evliliğin yıkılmasına Schwarzenegger'ın evlerinde çalışan hizmetli Mildred Baena ile arısını aldatması hatta ondan bir çocuk sahibi olması yol açtı.

Maria Shriver kitabında bu nedenle boşanmanın kendisini nasıl etkilediğini şöyle satırlara döktü: "Bu benim kalbimi kırdı, ruhumu kırdı, benden geriye kalan ne varsa hepsini kırdı."

Shriver, bir yandan 2009'da kaybettiği annesi , ondan iki yıl sonra ölen babası, biten evliliği ve işi olmadan nasıl yaşayabileceği konusunda bir karmaşa hissettiğini de saklamadı.

Maria Shriver "Şimdi, evliliğimin sonu hakkında çok şey yazıldı ve açıkçası bunu burada veya başka bir yerde tartışmam gerektiğini veya istediğimi hissetmiyorum" satırlarına da yer verdi.

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'ÇOCUKLARIMIN DÜNYASI DA YIKILDI'

69 yaşındaki Maria, evliliğinin sona ermesi sırasında "zarafet, yiğitlik ve cesaret" gösterdikleri için çocukları, 35 yaşındaki Katherine, 33 yaşındaki Christina, 31 yaşındaki Patrick ve 27 yaşındaki Christopher'a da övgüler yağdırdı.

Shriver'ın belirttiğine göre onların boşanması çocuklarının dünyasını da çok etkiledi. "Çocuklarının bütün dünyalarının yerle bir olduğunu" belirten Shriver, kendisinin de "kederle tükenmiş ve kafa karışıklığı, öfke, korku, üzüntü ve kaygıyla boğuştuğunu satırlarına ekledi.

O dönemde kendi kimliğinden bile emin olmadığını satırlarına ekleyen Maria Shriver yaşadıklarının acımasız olduğunu da saklamadı.

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Bir keresinde karanlıkta tek başına ağlayarak otel odasının zemininde oturduğunu itiraf etti Maria Shriver. Ama sonunda kendi kendine, "Maria, bu senin sonun olmak zorunda değil" diye düşündü. Ondan sonra da hayatına yeni baştan bir düzen verdi zaten.

'ESKİ EŞİMLE ARTIK İYİ ARKADAŞIZ'

Arnold Schwarzenegger, 1986 yılında evlendiği ve 2011 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Maria Shriver hakkında daha önce verdiği röportajlarda da gayet olumlu sözler sarf etti.

"Aynı zamanda karımı da seviyorum. O ve ben gerçekten iyi arkadaşız ve birbirimize çok yakınız. Çocuklarımızı büyütme tarzımızla gurur duyuyoruz" diyerek sözlerini sürdürdü.

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Schwarzenegger; her ne kadar boşanma sırasında büyük bir gerilim ve dram yaşamış olsalar da yine de Anneler Günü, Noel, doğum günleri gibi önemli zamanları hala bir aile olarak birlikte kutladıklarını söyledi.

BOŞANMA OSCAR'I OLSAYDI BİZE VERMELERİ GEREKİRDİ

Ünlü oyuncu sonra da eski eşi Maria Shriver ile birlikte zorlu boşanma süreciyle gayet iyi başa çıktıklarını belirtti. Schwarzenegger'ın bu konudaki sözleri şöyle:" Eğer boşanma konusunda bir Oscar ödülü olsaydı Maria ve ben onu almalıydık." Schwarzenegger, sözünün burasında, evlilikleri sırasında sahip oldukları dört çocuğun bu durumdan en az etkilenmesi için büyük çaba harcadıklarını da hatırlattı.

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Tecrübeli oyuncu, her ne kadar eski eşi Maria Shriver'ı hala sevdiğini söylese de onunla evli olduğu dönemi hiç özlemediğini de sözlerine ekledi. Fakat bu noktada bir de itirafta bulundu: "Boşanmak tamamen benim hatamdı."

RESMEN BOŞANMALARI 10 YIL SÜRDÜ: Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver, 1986 yılında evlendiler. Bu süre içinde dört tane çocukları dünyaya geldi. 2011 yılında oyuncunun, tam 15 yıl boyunca sakladığı evlilik dışı çocuğu ve onun annesi olan ev hizmetlisi konusundaki gerçek ortaya çıkınca boşanma kararı geldi. Fakat Schwarzenegger ile Shriver'ın boşanma konusundaki yasal sürecinin tamamlanması 2021 yılına kadar sürdü.





KALEME ALDIĞI KİTAPTA GERÇEĞİ ANLATTI

Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver'ın boşanmasına neden olan evlilik dışı çocuk olayını hatırlamak gerekirse...

Bir zamanların California Valisi olan Schwarzenegger, Maria Shriver ile evliyken Mildred Baena da çiftin evinde hizmetli olarak çalışıyordu.

Baena ile Schwarzenegger'ın yaşadıkları kaçamak sonucunda Joseph Baena dünyaya geldi. Gerçek babasının kim olduğu da ona 15 yıl boyunca söylenmedi. Sonunda Schwarzenegger, evliliğinin bitmesine neden olan açıklamayı yaptı ve Baena da babasının ünlü oyuncu olduğunu öğrendi. Bu gerçek ortaya çıkınca uzun süre de bir tür skandal olarak anıldı.

Schwarzenegger, bu gerçeği Total Recall: My Unbelievably True Life Story" (Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem) adlı kitabında satırlara döktü. İhanetin ardından eşini geri kazanmak için çok çabaladığını anlatan Schwarzenegger Shriver'ın boşanma davası açmasını engelleyemediğini belirtti.

Mildred Baena, Schwarzenegger çiftinin evinde çalışırken ünlü yıldızla yasak ilişkiye girdi ve bir çocuk sahibi oldu. İşin ilginci, Baena da bu durumu kocasından uzun süre sakladı. Ama Schwarzenegger'ın itirafıyla bütün gerçek ortaya çıktı.