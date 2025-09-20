Evdeki hizmetÃ§iden Ã§ocuk sahibi oldu, yuvasÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±... Bir de bunun ÅŸakasÄ±nÄ± yaptÄ±: BoÅŸanÄ±rken karÄ±m servetimin yarÄ±sÄ±nÄ± alÄ±p gitti

Haberin DevamÄ±

Zaten bunu duymamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi...

Schwarzenegger, karÄ±sÄ± Maria'yÄ± evlerinde hizmetÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan Mildred Baena ile aldatmÄ±ÅŸtÄ±... Daha da Ã¶tesinde ondan bir erkek Ã§ocuk sahibi olmuÅŸtu...

Ãœstelik Maria ile Mildred, Arnold'dan olan Ã§ocuklarÄ±nÄ± birbirlerine Ã§ok yakÄ±n zamanlarda dÃ¼nyaya getirmiÅŸti.

Bu iÅŸte aldatÄ±lan sadece Maria Shriver deÄŸildi kuÅŸkusuz...

Mildred'Ä±n kocasÄ± da bu yasak iliÅŸkiden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuÄŸun kendi oÄŸlu olduÄŸunu sanÄ±yordu... Ama iÅŸte gerÃ§ekler gÃ¼nÃ¼n birinde ortaya Ã§Ä±ktÄ±...





ARTIK SKANDALIN ÅžAKASINI BÄ°LE YAPIYOR

Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver boÅŸanma kararÄ± aldÄ±. Ama resmen boÅŸanmalarÄ± da Ã¶yle hemen olmadÄ±. AralarÄ±ndaki finansal paylaÅŸÄ±mlar konusunda anlaÅŸmalarÄ± iÃ§in epey bir zaman geÃ§mesi gerekti.

BugÃ¼n artÄ±k 79 yaÅŸÄ±nda olan, hem evlilik dÄ±ÅŸÄ± oÄŸluyla hem de eski karÄ±sÄ±yla bir tÃ¼r dostluk iliÅŸkisi kuran Schwarzenegger, belli ki o Ã§alkantÄ±lÄ± ruh halini Ã§oktan geride bÄ±raktÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tÃ¶rende boÅŸanmasÄ±yla ve karÄ±sÄ±nÄ±n kendisinden aldÄ±ÄŸÄ± tazminatla ilgili ÅŸaka bile yaptÄ±.

Schwarzenegger, Ã¶nceki gÃ¼n gazeteci arkadaÅŸÄ± Chris Wallece'Ä±n ÅžÃ¶hretler KaldÄ±rÄ±mÄ±'na adÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu yÄ±ldÄ±zÄ±n yerleÅŸtirildiÄŸi tÃ¶rendeydi.

YÄ±llardÄ±r tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± arkadaÅŸÄ± Wallace'a destek olmak iÃ§in gittiÄŸi tÃ¶rene yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸakayla damgasÄ±nÄ± vurdu Schwarzenegger.

TÃ¶rende tanÄ±nmÄ±ÅŸ gazeteciyi Schwarzenegger'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Jay Leno da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.Â





'KARIM BOÅžANIRKEN PARAMIN YARISINI ALDI'

ArkadaÅŸÄ± Chris Wallace'Ä±n muhteÅŸem bir gazeteci olduÄŸunu sÃ¶yledi oyuncu. Sonra da ÅŸunlarÄ± ekledi: "Ben birÃ§ok gazeteci tanÄ±yorum. Hayal edebilirsiniz, hayatÄ±m boyunca binlerce gazeteciyle rÃ¶portaj yaptÄ±m. Ama sadece bu deÄŸil. AynÄ± zamanda bir gazeteciyle evliydim..."

Bu arada aktÃ¶rÃ¼n eski karÄ±sÄ± Maria Shriver'Ä±n da Ã¼nlÃ¼ Kennedy ailesine mensup tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir gazeteci olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

BunlarÄ± sÃ¶yledikten sonra Arnold Schwarzenegger, konuÅŸmasÄ±nÄ± etrafÄ±ndakileri gÃ¼lÃ¼mseten bir ÅŸekilde tamamladÄ±.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z "Chris ile Maria arasÄ±ndaki fark ÅŸu: Chris benim paramÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± alÄ±p gitmedi" dedi.





YÃœKLÃœ BÄ°R TAZMÄ°NAT Ã–DEDÄ°

Bu sÃ¶zleriyle de boÅŸanÄ±rken karÄ±sÄ± Maria Shriver'a Ã¶dediÄŸi yÃ¼klÃ¼ tazminatÄ± hatÄ±rlattÄ±.

1986 yÄ±lÄ±nda evlenen Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver'Ä±n bu evlilikten 35 yaÅŸÄ±nda Katherine 34 yaÅŸÄ±nda Christina, 32 yaÅŸÄ±nda Patrick ve 27 yaÅŸÄ±nda Christopher adÄ±nda dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu var.

Bu arada emektar yÄ±ldÄ±zÄ±n evdeki hizmetÃ§i Mildred Baena'dan dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Joseph'Ä±n da 27 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

Eski karÄ±sÄ± Maria Shriver, ABD'nin bir suikaste kurban giden baÅŸkanÄ± John F. Kennedy'nin kÄ±z kardaÅŸÄ± Eunice Kennedy Shriver'Ä±n kÄ±zÄ±ydÄ±.

Bu aldatma olayÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra 2011 yÄ±lÄ±nda ayrÄ±lan Schwarzenegger ile Shriver'Ä±n resmen boÅŸanmasÄ±nÄ±n 2021 yÄ±lÄ±nda olduÄŸunu da not dÃ¼ÅŸelim.





Schwarzenegger ile Maria Shriver'Ä±n resmen boÅŸanmasÄ± tam 10 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Bunun sonucunda oyuncu karÄ±sÄ±na 325 milyon dolar tazminat Ã¶dediÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m.Â





Schwarzenegger, evlerinde Ã§alÄ±ÅŸan Mildred Beane ile karÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ondan bir Ã§ocuk sahibi olduÄŸunu uzun sÃ¼re sakladÄ±. Ama sonunda itiraf etti.

Oyuncunun evlilik dÄ±ÅŸÄ± oÄŸlu Joseph, biyolojik babasÄ±nÄ±n soyadÄ±nÄ± deÄŸil annesinin soyadÄ±nÄ± kullanÄ±yor.Â