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Haber Giriş: 30.03.2020 - 11:35,Son Güncelleme:/

Evde üretiyorlar! Begüm Kütük - Erdil Yaşaroğlu çiftinden sağlık çalışanlarına destek

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Evde üretiyorlar! Begüm Kütük - Erdil Yaşaroğlu çiftinden sağlık çalışanlarına destek
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Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan oyuncu Begüm Kütük ile karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu, sağlık çalışanlarına destek için evlerinde 3 boyutlu yazıcıyla siperlik üretmeye başladı.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsten korunmak için günlerdir evinde olan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu, örnek bir davranışa imza attı. Sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu koruma ekipmanlarını evlerindeki 3 boyutlu yazıcıyla üretmeye başladığını söyleyen çift, evinde 3 boyutlu yazıcısı olan herkesi destek olmaya çağırdı.

 

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