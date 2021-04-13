Eski çocuk yıldız Macaulay Culkin baba oldu: Oğluna ablasının adını verdi

30'LU YAŞLARINDA KENDİNİ EMEKLİ İLAN ETTİ

Hatta 30'lu yaşlarında kendini "emekli" ilan etti. Bir zamanların çocuk yıldızı bugün 40 yaşında bir yetişkin. Eskisine oranla biraz daha sakin bir yaşam sürse de hala unutulmadı. Ve o eski çocuk yıldız şimdi kendisi baba oldu.

KAZADA ÖLEN ABLASININ ADINI VERDİ

Henüz 10 yaşındayken rol aldığı Evde Tek Başına adlı film ile bir anda yıldızı parlayan Macaulay Culkin ile sevgilisi Brenda Song bir erkek bebek sahibi oldu. Culkin, oğluna, 2008 yılında bir trafik kazasında ölen ablasının adını verdi.



BEBEK 5 NİSAN'DA DÜNYAYA GELDİ

Esquire dergisinin haberine göre çiftin bebeği, 5 Nisan'da dünyaya geldi. Macaulay Culkin ile Brenda Song'un oğulları için seçtikleri ismin ardında ise trajik bir öykü var.



ABLASININ ANISI YAŞAYACAK

Macaulay Culkin, 2008 yılında bir trafik kazasında yitirdiği ablasının anısına oğlu için onun adı olan Dakota'yı seçti. O dönemde 29 yaşında olan Dakota Culkin, Los Angeles'ta bir bar çıkışı bir aracın çarpması sonucu hayata veda etti.



RÜZGAR NEREYE SÜRÜKLERSE

Küçük yaşta sinema dünyasında ün kazanmasına rağmen kendini erkenden emekli eden Macaulay Culkin, bundan birkaç yıl önce verdiği bir röportajda sinemaya dönmek gibi bir amacı olmadığını söylemişti. Culkin, New York Magazine'e verdiği röportajda "Esas itibariyle de emekliyim" diye konuşmuştu. "Rüzgar beni nereye sürüklerse oraya gidiyorum" diyerek yeni yaşam felsefesini anlatan Macaulay Culkin günlerini, resim çizerek, yazarak ya da ne "olursa yaparak" geçirdiğini anlattı.

SOKAKTA RANAT YÜRÜYEMİYOR

En parlak dönemlerini geride bırakmış olmasına rağmen hala sokağa çıktığında rahat yürüyemeyecek kadar tanınan Macaulay Culkin "Sabahın ikisinde ya da dördünde sokaklarda uzun uzun yürüyüş yapıyorum. Çünkü o saatlerde sokaklarda kimse olmuyor. Dikkat çekmeden yürümek mümkün hale geliyor" diye konuştu. Macaulay Culkin "Beni tanıyorlar tanımasına ama bunu umursamıyorlar. Ben de içimden "bütün hayatım boyunca nerelerdeydiniz" diye geçiriyorum" sözleriyle özel hayatının sürekli gözler önünde olmasından duyduğu rahatsızlığı da ifade etti.

ÇOCUK YILDIZDI

Culkin, 26 Ağustos 1980'de dünyaya geldi. Evde Tek Başına, Evde Tek Başına 2, Richie Rich, My Girl gibi filmlerde rol aldı. Çocuk yaşta şöhrete ulaşan Macaulay Culkin, daha sonra eski parlak günlerinden uzaklaştı. Patricia Brentrup ve Broadway yapımları için bilinen eski bir tiyatro oyuncusu Kit Culkin'in oğlu olan Macaulay Culkin, Michael Jackson'ın Black or White şarkısının klibinde de oynamıştı. Sonra da Jackson ile aralarında bir dostluk gelişti.

18 YAŞINDA EVLENDİ

Bir dönem yaşadığı ekonomik krizler ve uyuşturucu bağımlılığı gibi konularla gündeme gelen Culkin, son olarak bir TV dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

MILA KUNIS İLE SEVGİLİYDİ

Henüz 18 yaşındayken Rachel Miner ile evlendi Culkin. Ama bu evlilik 4 yıl sürdü. Sonra da Mila Kunis ile yaşadığı altı yıllık beraberlikle gündeme geldi. Bu birliktelik de 2012 yılında sona erdi. Macaulay Culkin 2013 Pizza Underground adlı müzik grubunun vokalistliğini yaptı. 2016 yılında çıkardıkları albüm, son albümleri oldu. Culkin son dönemlerde bir pop kültürü sitesinin CEO'su ve aynı zamanda podcast yayınları yapıyor.

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