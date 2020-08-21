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Haber Giriş: 21.08.2020 - 08:30 | Son Güncelleme:

Evde talihsiz kaza... Ozan Güven'in kafasına dikiş atıldı!

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Evde talihsiz kaza... Ozan Güven'in kafasına dikiş atıldı!
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Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği haberleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Ozan Güven’in yarılan kafasına dün sabah özel bir hastanede dikiş atıldığı öğrenildi.

ESKİ sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, hafta başında ilk kez evinin önünde görüntülenmişti. Ünlü oyuncu dün sabah ise Ulus’taki Liv Hospital adlı hastanenin acil servisine giriş yaptı. Güven, sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde düştü ve kafası yarıldı. Oyuncunun düşme sonucu kafasında açılan yarasına ise 6 dikiş atıldı. Tedavi sonrası Güven, hastaneyi yine acil kapısından terk etti.

Yerine onur Saylak

Ozan Güven, yaşadığı olaylardan sonra rol aldığı “Babil” dizisinin kadrosundan da ayrılmıştı. Güven’in yerine geçecek ismin Onur Saylak olduğu açıklandı. 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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