Evde Kal, formda kal!

Ayrıca bağışıklık sistemimizi güçlendiren vitamin ve minerallerin başlıcaları olan D, B12 vitamini, çinko ve demir içerikli gıdalardan faydalanmalıyız.

Zencefil, pul biber, kekik tarzı baharatlar, soğan, sarımsak gibi doğal antibiyotikler, kefir, sirke, turşu gibi doğal probiyotikler, semizotu, ıspanak, karnabahar, yaban mersini gibi mevsim sebze ve meyveleri de bağışıklık sistemimizi destekleyecektir.

Kaslarımızı çalıştırdığımızda damarlarımızda artan nitrik oksit seviyesi sayesinde vücudumuz bakteri ve virüslerle savaşır. Akciğer ve solunum yollarımız vasıtası ile de toksin ve mikroplar vücudumuzu terk eder. Bugün evde kol kaslarımızı çalıştırma zamanı...



Ayakta lastikle curl



3 set X 12 tekrar







Pazı kası yani biceps için en temel egzersizdir. Dilerseniz bantla, dilerseniz evdeki bir su damacanası ile uygulayabilirsiniz. Lastiği ayak tabanınızın altına yerleştirin. Her iki ucundan tutun. Dik durun ve vücudunuzu hiç oynatmadan sadece dirseğinizi oynatarak, avuç içiniz yukarı bakacak şekilde lastiği omuz başınıza doğru kaldırabildiğiniz noktaya kadar kaldırın ve yavaşça geri indirin. 12 kez bir kolunuzla yaptıktan sonra diğer kolunuzla uygulayın.

Oturarak lastikle hammer curl

3 set X 12 tekrar





Bir tabureye oturun ve lastiği ayağınızın tabanında sabitleyin. Lastiğin her iki ucunu tutun. Avuç içleriniz birbirine bakacak şekilde formunuzu bozmadan sadece dirseklerinizi bükerek lastikleri omuz başınıza doğru kaldırabildiğiniz yere kadar kaldırın ve yavaşça en alt noktaya geri indirin. Her iki kolunuzu da aynı anda kaldırıp indirin.

Yatarak süpürge itiş

3 set X 12 tekrar





Yere sırt üstü uzanın. Daha önceden bir süpürgenin iki ucuna bağlamış olduğunuz lastiği belinizin hemen üst tarafına yerleştirin. Süpürgeyi omuz genişliğinizden daha dar olarak tutun. Şimdi dirseklerinizi vücudunuzdan ayırmadan süpürgeyi en üst noktaya kadar itin ve yavaşça başlangıç noktasına indirin.

Yatarak damacana alına indiriş

3 set X 12 tekrar

Yere sırt üstü uzanın. Her iki elinize de bir su damacanası alın ve kollarınız gergin olarak en üst noktada tutun. Şimdi yavaşça sadece dirseklerinizi kırarak su damacanalarını alnınıza doğru indirin ve yukarı geri kaldırın.





Baş üstü lastik ekstansyon

3 set X 12 tekrar

Lastiğe ayağınızla basın, iki ucunu tutun ve ense hizasına kadar kaldırın. Pozisyonunuzu hiç bozmadan lastikleri kollarınız tamamen gergin olana kadar kaldırın ve bileklerinizi dışarı doğru hafifçe bükün. Sonra başlangıç pozisyonuna dönün.





