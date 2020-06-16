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Haber Giriş: 16.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Evde boş durmadım

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Evde boş durmadım
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Umut Kurt önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.

Kurt, karantina sürecinde evinden çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi: “Geçtiğimiz ay Bozburun’daki evimde karantinadayken Sezen Aksu’nun ‘Yas’ şarkısını söyledim ve klip çektik. Zaten bu şarkıyı sahnede de seslendiriyordum. Şimdi yeni bir klip daha geliyor; ‘Maskeli Balo’ şarkısına. Evde boşken boş durmadık.” Yakında bir internet dizisinde de rol alacağını duyuran sanatçı, onun da çekimlerini evden gerçekleştirdiklerini söyledi.

Evde boş durmadım


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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