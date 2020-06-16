Evde boş durmadım

Kurt, karantina sürecinde evinden çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi: “Geçtiğimiz ay Bozburun’daki evimde karantinadayken Sezen Aksu’nun ‘Yas’ şarkısını söyledim ve klip çektik. Zaten bu şarkıyı sahnede de seslendiriyordum. Şimdi yeni bir klip daha geliyor; ‘Maskeli Balo’ şarkısına. Evde boşken boş durmadık.” Yakında bir internet dizisinde de rol alacağını duyuran sanatçı, onun da çekimlerini evden gerçekleştirdiklerini söyledi.





