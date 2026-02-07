Evde bir ölüm sessizliği: Ya o görüntüler ortaya çıkarsa!

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 10:18

Bugüne kadar bütün dünyanın mutlu ve uyumlu bir aile olarak bildiği Beckham evinde artık bambaşka bir rüzgar esiyor.

Bir zamanların en güçlü ve birbirine bağlı ailesinin kopuşunu simgeleyen bir rüzgar bu... Kanlarından, canlarından biri artık eksildi... Onlara sırtını döndü, hayatından çıkardı.

Bu durum da sadece üzüntü değil aynı zamanda büyük bir öfke de yaratıyor. Ama şimdi Victoria ve David Beckham'ın yüreğinde bambaşka bir korku var.

Zaten dünyanın diline düşen aile kavgasının giderek daha da büyümesi. Daha da ötesinde bazıları için bir kazanç kapısına dönüşmesi.

Gelin bir bakalım neler olduğuna..

MUTLU AİLE TABLOSU DARMADAĞIN OLDU
Aslında herkes son zamanlarda olup biteni biliyor. Çiftin büyük oğlu Brooklyn, ABD'li milyarder Nelson Peltz'in kızı Nicola Peltz ile gösterişli bir düğünle evlendi.

Önceleri her şey yolunda giderken işler değişti...

Bütün bu gerilimi de Nicola'nın "Victoria gelinliğimi dikmeye söz vermişti. Ama son anda vazgeçti" sözleri tetikledi.

Sonrasında Brooklyn, hayatta en büyük önceliğinin karısı olduğunu söyleyip anne ve babasına resti çekti. Gerisi ise çorap söküğü gibi geldi zaten.

Daha doğrusu, kapalı kapılar ardında yaşanan gerilim artık dışarı taştı.

 BÜYÜK EVLAT BÜTÜN ÖFKESİNİ DÜNYAYA İLAN ETTİ
Sonunda da Brooklyn, kısa süre önce yaptığı sosyal medya paylaşımında anne ve babasını suçladı... Hayatını kontrol ettiklerini, ilk kez kendi ayakları üzerinde durmaya başladığını yazdı.

Daha da ötesinde 2022'deki düğününden beri kulaktan kulağa konuşulan bir iddiayı doğruladı... Annesi Victoria'nın, Nicola ile yapacağı düğün dansını sabote ettiğini söyledi. O ilk dansı, karısı yerine annesiyle yapmak zorunda kaldığını anlattı.

İşte ondan sonra da olanlar oldu. Görünüşe göre Beckham ailesindeki bu gerilim öyle kolay kolay da bitmeyecek.

Dört çocuklarının en büyüğü olan Brooklyn'in bu çıkışının ardından biraz sakinleşen Victoria ve David'i şimdi başka bir endişe sardı.

YAYIN KURULUŞLARI GENÇ ÇİFTİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Konuşulanlara göre bazı yayın kuruluşları; olup biten her şeyi anlatmaları için Nicola ile Brooklyn'in peşine düştü.

Elbette büyük paralar karşılığında.

Yapılan tekliflerin ana teması, Nicola ile Brooklyn'in Florida'daki düğünlerinden ve geçen yıl nikah tazeleme törenlerinden bugüne kadar yayınlanmamış olan görüntülerin yayınlanması.

Yayın şirketleri genç çiftten bu görüntülere erişim talep ediyor.

Bu yayın kuruluşlarına göre Nicola ile Brooklyn, izlenme ve ilgi çekme oranları yüksek isimler. Onların, aile kavgasının perde arkasını anlatmasının çok büyük ilgi çekeceğini düşünüyorlar.

Bir kaynak "Bu yayın platformları açısından bakılınca Nicola ile Brooklyn çok iyi bir kazanç kapısı. Çünkü izlenme garantileri var" diye anlattı durumu.

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKAR DİYE KORKUYORLAR
İşte bu noktada Victoria ve David'i bir endişe aldı. x

Çünkü Beckham adı onlar için korunması gereken bir marka. Bu olup bitenler yüzünden zaten markaları yara aldı. Bu yaranın daha fazla büyüyüp tedavi edilemez hale gelmesinden, iyice lekelenmesinden korkuyorlar.

Nicola ile Brooklyn'in günlük hayatlarına da yer vermek isteyen yayıncıların asıl peşinde olduğu ise çiftin düğünündeki kavga konusu olan dansın görüntüleri.

İşte Victoria'yı en çok korkutan da bu zaten.

İKİ DJ DOĞRULADI
Zaten daha düğünün hemen birkaç gün sonrasında konuşulmaya başlayan bu durumun gerçek olduğunu, yani Victoria'nın oğluyla gelini arasına girip nikahtan sonraki ilk dansı Brooklyn ile yaptığı bazı tanıklar tarafından da doğrulandı.

Düğünde çalışan iki DJ, Stavros Agapiou ile Fat Tony de Nicola ile Brooklyn'in ilk dansını Victoria'nın ellerinden aldığını söyledi. DJ Tony, "Victoria, ellerini oğlunun boynuna dolamıştı... Brooklyn'in elleri de annesinin belindeydi" diye anlatmıştı.

İşte Victoria'nın ve kocası David'in en çok çekindiği konu da bu görüntülerin ortaya çıkması ve ekranlarda yayınlanması.

