Bir diziyle hafızalara kazınmıştı... Ünlü oyuncu kendini emekli ediyor: 'Benden bu kadar... Belki bir gün yine karşılaşırız'

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Ama o sektörde bir de gerçek anlamda şöhreti yakaladığında da sırtı kolayca yere gelmez insanın. Elbette yine çalışmak gerekir ama işler ilk dönemde olduğundan çok daha kolaydır.

Durum böyleyken bazı ünlüler, hiç beklenmedik bir anda şöhrete ve onun getirdiği pırıltılı hayata gözlerini bile kırpmadan veda edebiliyorlar.

Tıpkı hem hayatının hem de kariyerinin parlak döneminde olan bu ünlü oyuncu gibi...

2000'lerin başında rol aldığı bir diziyle ünlenen, ardından farklı yapımlarda da kamera karşısına geçen bu güzel oyuncu, 44 yaşında oyunculuktan emekli olmaya karar verdiğini açıkladı.

Ama belli ki "Ne olur ne olmaz" diyerek bir de "şimdilik" diye ekledi.

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LOST DİZİSİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Oyunculuk kariyerine veda edeceğini Instagram hesabından duyuran bu ünlü, Evangeline Lilly.

2004 ile 2010 yılları arasında TV ekranlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar estiren Lost adlı diziyle ünlenen Lilly, oyunculuğa veda edeceğini, hayatında yeni bir dönem başladığını açıkladı.

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Norman Kali ile iki tane çocuk sahibi olan Evangeline Lilly, şu anda sahip olduğu her şeye minnnettar olduğunu, bütün bunlar için Tanrı'ya şükrettiğini belirtti.

Ardından da zenginlik ve şöhret gibi şeylerden uzaklaşmanın kimi zaman insana korkutucu gelse de bazen bunu yapmanın korkuyu götürüp yerine tatmin duygusu getirdiğini ekledi.

Lilly, bir gün yeniden Hollywood'a dönebileceğini ama şu anda bulunduğu yerde kendini iyi hissettiğini de ifade etti..

Oyuncu bu konudaki duygularını " Bir gün Hollywood'a dönebilirim. Ama şimdilik ait olduğum yer burası. Yeni bir dönem başladı. Ben hazırım ve mutluyum" diyerek dile getirdi.

ASLINDA YILLAR ÖNCE İŞARETİ VERMİŞ

Evangeline Lilly, paylaşımına bir de video ekledi. O sırada Lost dizisinde oynayan Lilly, aslında daha o zamandan bugünkü durumunun işaretlerini de vermişti.

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Oyuncu, o videoda kendisine yöneltilen '10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Bunu oyunculuk dünyasının geri kalanına itiraf etmekten korkuyorum. Ama ideal olarak bundan 10 yıl sonra emekli bir oyuncu olarak bir aile sahibi olmayı isterim. Başkalarının hayatlarını daha insani bir yolla şekillendirmeye yardımcı olan birine dönüşmek isterim."

UZUN SÜRELİ İLİŞKİSİNDEN İKİ TANE ÇOCUĞU VAR

Evangelina Lilly; son olarak geçen yıl Ant-Man and The Wasp: Quantumania adlı yapımda kamera karşısına geçiyordu.

Oyuncu, kariyerindeki ilk önemli çıkışını Lost adlı diziyle yaptı. Ardından da 2018, 2019 ve 2023'te Ant Man serisinde kamera karşısına geçti. Smallville, Real Steel, Hobbit oyuncunun rol aldığı yapımlardan bazıları.

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Evangeline Lilly, uzun süredir Norman Kali ile birlikte. Bu birliktelikten de biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu bulunuyor.

Evangeline Lilly, Lost dizisinde canlandırdığı Kate Austen karakteriyle hafızalara kazındı.