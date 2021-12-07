Evan Rachel Woood'dan eski sevgilisi Marilyn Manson hakkında tüyler ürperten iddia: 'Oğlumu da taciz edeceği tehdidini savurdu!

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TÜYLER ÜRPERTEN İDDİA DAVA BELGELERİNDE

Evan Rachel Wood, üç yıla yakın bir süre ilişki yaşadığı eski sevgilisi, şarkıcı Marilyn Manson'ın kendisini taciz ettiğini bu yıl sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu. Fakat bu konudaki gelişmelerin sadece bununla sınırlı olmadığı, işin içine Wood'un 8 yaşındaki oğlu Jack'in de karıştığı ortaya çıktı. Bu tüyler ürperten iddia, Evan Rachel Wood ile eski eşi Jamie Bell'in velayet davasındaki resmi belgelerde ortaya çıktı.

KORKUNÇ TEHDİT

Bu belgelere göre 34 yaşındaki Evan Rachel Wood'un eski sevgilisi Marilyn Manson'ın "oğlunu da taciz ederim" tehdidine başvurduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Wood da ek güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı. Wood, önce Los Angeles'tan Nashville'e taşındı. Sonra da evine kurşun geçirmez camlar taktırdı, çelik bir kapı yaptırdı. Belgelerde Wood'un "Oğlumun güvenliğinden endişe ediyordum. O kişiden çok korkuyordum" sözleri de yer alıyor. Bu belgelerde direkt isim belirtilmese de Evan Rachel Wood'un eski sevgilisi Marilyn Manson'ı kast ettiği biliniyor.

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'İNTİKAM ALMASINDAN KORKUYORUM'

Belgelerde Wood'un "Onun yüzünden korkunç fiziksel ve duygusal travmalar yaşadım. Aleyhine ifade verdiğim için bana, oğluma ve ailemin diğer üyelerine zarar vererek benden intikam almasından korkuyorum" sözleri de yer alıyor.

'OĞLUMUN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE'

Bütün bu iddialar yollarını ayıran Jamie Bell ile Evan Rachel Wood'un 8 yaşındaki oğulları Jack'in velayeti için karşı karşıya geldikleri davanın belgelerinde yer alıyor. Jamie Bell, Wood'un tüm bu iddialarının doğru olduğunu, güzel oyuncunun ölüm tehdidi aldığını ve oğulları Jack'in onun yanında kalması halinde can güvenliğinin tehlikeye gireceğini iddia ediyor.

VELAYET İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR

Evan Rachel Wood ile küçük bir oyuncuyken rol aldığı Billy Elliot adlı filmle adını duyuran Jamie Bell 2012 ile 2014 arasında evli kaldı. Çiftin Jack adında 8 yaşında bir oğlu bulunuyor. Boşanan Bell ile Wood bir süredir Jack'in velayetini almak için yasalar önünde karşı karşıya geliyor.

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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Evan Rachel Wood ile Marilyn Manson 2007 ile 2010 arasında ilişki yaşadı. Daha sonra ayrıldı ve Jamie Bell ile evlendi. Fakat Wood bu yılın şubat ayında yıllarca Manson'ın tacizine uğradığını itiraf etti bir sosyal medya paylaşımında. Wood, Instagram sayfasında paylaştığı mesajda " Istismarcımın adı Brian Warner, dünyanın bildiği adıyla Marilyn Manson" diye başladı ve ünlü müzisyenin kendisini yıllarda korkunç bir şekilde taciz ettiğini yazdı.

GENÇLİK YILLARINDAN İTİBAREN...

Evan Rachel Wood mesajını "İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım" diye sürdürdü.Wood mesajında yıllarca şantaj ve iftira korkusuyla konuşmadığını belirterek artık suskun kalmayacağını ekledi. Marilyn Manson'ın, başka hayatları da mahvetmesini engellemek istediğini vurgulayan Wood "Bu tehlikeli adamı ifşa etmek için, o çok mahvetmeden birçok endüstriyi göreve çağırmak için buradayım" diye yazdı. Evan Rachel Wood, artık daha fazla sessiz kalmayacak birçok kurbanın yanında duracağının da altını çizdi.

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'HER GÜN ONUNLA İLGİLİ FANTEZİLER KURUYORUM' DEMİŞTİ

Onun bu iddialarından birkaç gün sonra gerçek adı Brian Hugh Warner olan Manson'ın yıllar önce verdiği bir röportajda sarf ettiği rahatsız edici sözler de yeniden gündeme geldi. Marilyn Manson ile Evan Rachel Wood'un ilişkisinde basına da yansıyan iniş ve çıkışlar olmuştu. 2007 yılında birlikte olmaya başladıklarında Wood 20, Marilyn Manson da 36 yaşındaydı. Zaman zaman ayrılıp barışan çiftin aralarının kötü olduğu bir dönemde Marilyn Manson, bir röportaj vermiş ve Wood ile ilgili tüyleri diken diken eden sözler sarf etmişti.

Daha önce de hakkında, kadına yönelik şiddet ile ilgili suçlamalar bulunan Manson, 2009 yılında Spin ile yaptığı bir röportajda her gün Evan Rachel Wood'un kafasını balyozla parçalamakla ilgili fanteziler kurduğunu anlattı. Marilyn Manson aynı röportajda, Evan Rachel Wood ile birlikte olduğu dönemde kendisini tam 158 kez jiletle doğradığını ve bu şekilde onun kendisine ne kadar büyük acı verdiğini göstermek istediğini de vurgulamıştı.

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BENZER SUÇLAMALAR GELDİ

Evan Rachel Wood'un sosyal medya hesabından yıllarca Marilyn Manson tarafından taciz edildiğini açıklayıp artık bu konuda sessiz kalmayacağını duyurmasından sonra dört kadın daha müzisyene benzer suçlamalar yönetti. Ashley Walters ve Sarah McNeilly adlı modeller ile Ashley Lindsay Morgan ve adını sadece Gabriella olarak açıklayan bir başka kadın da Manson tarafından taciz edildiklerini ve fiziksel şiddet uygulandığını iddia ettiler. Bu kadınlardan Ashley Lindsay'in fotoğrafçı olduğu ve bir dönem Marilyn Manson'ın asistanı olduğu ifade edildi.

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'GERÇEĞİ ÇARPITIYORLAR'

Bu arada Marilyn Manson da bu suçlamalara karşı sessizliğini bozdu. Evan Rachel Wood'un iddialarının "gerçekliğin korkunç bir şekilde çarpıtılması" olduğunu ileri sürdü. Instagram sayfasından bir açıklama yapan 52 yaşındaki Manson, hayatının ve sanatının uzun zamandır tartışmaların odağında olduğunu belirterek "Ama benimle ilgili bu son iddialar gerçeğin korkunç bir şekilde çarpıtılması. Benim özel ilişkilerim, her zaman benzer düşüncede olduğum partnerlerle rızaya dayalı olmuştur" diye yazdı.

BURLESK DANSÇIYLA EVLİYDİ

Marilyn Manson 2005 ile 2007 arasında, gerçek adı Heather Renée Sweet olan burlesk dansçı Dita Von Teese ile evliydi.

LINDSAY USICH İLE BİRLİKTE

Manson, geçen yıl da Lindsay Usich ile hayatını birleştirdi.

KATE MARA İLE EVLİ

Wood'un eski eşi Jamie Bell ise 2017'den bu yana Kate Mara ile birlkte.