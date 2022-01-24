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Evan Rachel Wood'dan eski nişanlısı Marilyn Manson hakkında şok suçlama: Klip çekiminde bana tecavüz etti

#Evan Rachel Wood#Marilyn Manson#Jamie Bell
Evan Rachel Wooddan eski nişanlısı Marilyn Manson hakkında şok suçlama: Klip çekiminde bana tecavüz etti

Eski nişanlısının kendisini uzun süre taciz ettiğini ileri süren oyuncudan bu kez daha keskin bir iddia geldi. Bir belgeselde konuşan ünlü oyuncu, eski nişanlısının klip çekimi sırasında kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü.

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KLİP ÇEKİMİNDE TECAVÜZ ETTİ"
Oyuncu Evan Rachel Wood, 2007 ile 2010 yılları arasında aşk yaşadığı Marilyn Manson'ın bir klip çekimi sırasında kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

Evan Rachel Wooddan eski nişanlısı Marilyn Manson hakkında şok suçlama: Klip çekiminde bana tecavüz etti

"ÇEKİM PLANLANDIĞI GİBİ GİTMEDİ"
34 yaşındaki Wood, Manson'a yönelik iddialarını ortaya koyduğu yeni belgesel "Phoenix Rising"de suçlamalarda bulundu. İddialar belgeselde kamuoyuna sunuldu. Belgeselde Wood, Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand) adlı şarkısının video çekiminin planlandığı gibi gitmediğini belirtti.

Evan Rachel Wooddan eski nişanlısı Marilyn Manson hakkında şok suçlama: Klip çekiminde bana tecavüz etti


"BU, RIZA GÖSTERDİĞİM BİR ŞEY DEĞİLDİ"
Yönetmen koltuğunda Amy Berg'in oturduğu belgeselde konuşan Wood "Klip için simüle edilmiş bir seks sahnesi planlamıştık. Ancak kameralar çalışmaya başlar başlamaz benimle gerçekten birlikte olmaya başladı. Bu asla rıza gösterdiğim bir şey değildi" dedi.

Evan Rachel Wooddan eski nişanlısı Marilyn Manson hakkında şok suçlama: Klip çekiminde bana tecavüz etti


"KİMSE BENİ KORUMUYORDU"
Evan Rachel Wood o anları şu sözlerle anlattı: "Ben profesyonel bir oyuncuyum, hayatım boyunca bunu yaptım ve bugüne kadar hayatımda hiç bu kadar profesyonel olmayan bir sette bulunmadım. Tam bir kaos vardı ve kendimi rahat hissetmiyordum. Kimse beni korumuyordu. Videoyu çekmek gerçekten üzücü bir deneyimdi."

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Evan Rachel Wooddan eski nişanlısı Marilyn Manson hakkında şok suçlama: Klip çekiminde bana tecavüz etti

"İĞRENDİM"
Oyuncu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kendimi nasıl savunacağımı veya hayır diyeceğimi bilmiyordum çünkü asla karşılık vermemek için şartlandırılmış ve koşullandırılmıştım - sadece emirlere uymak için" diye devam etti. O anlarda hissettiklerini ve set ekibinin nasıl şaşırdığını da "İğrendim ve sanki yanlış bir şey yapmışım gibi hissettim ve ekibin gergin olduğunu, ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyebilirim" diyerek anlattı.

Evan Rachel Wood'un, "sahte iddialarla ticari seks yapmaya zorlandığını" ileri sürdü "İşte o zaman bana karşı ilk suç işlendi ve kamera önünde tecavüze uğradım" dedi.

Evan Rachel Wooddan eski nişanlısı Marilyn Manson hakkında şok suçlama: Klip çekiminde bana tecavüz etti

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SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ
Wood, daha önce Manson'a karşı, bir genç olarak "korkunç bir şekilde" kötü muamele gördüğünü iddia ederek kamuya açık taciz suçlamalarında bulunmuş ve bu suçlamalar Manson tarafından reddedilmişti. Evan Rachel Wood, eski nişanlısı hakkındaki suçlamalarını ilk kez 2021 yılının şubat ayında sosyal medya üzerinden dile getirmişti.

 

Wood, Instagram sayfasında paylaştığı mesajda " Istismarcımın adı Brian Warner, dünyanın bildiği adıyla Marilyn Manson" diye başladı ve ünlü müzisyenin kendisini yıllarda korkunç bir şekilde taciz ettiğini yazdı. Evan Rachel Wood mesajını "İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım" diye sürdürdü. Wood mesajında yıllarca şantaj ve iftira korkusuyla konuşmadığını belirterek artık suskun kalmayacağını ekledi. Marilyn Manson'ın, başka hayatları da mahvetmesini engellemek istediğini vurgulayan Wood "Bu tehlikeli adamı ifşa etmek için, o çok mahvetmeden birçok endüstriyi göreve çağırmak için buradayım" diye yazdı. Evan Rachel Wood, artık daha fazla sessiz kalmayacak birçok kurbanın yanında duracağının da altını çizdi.

Evan Rachel Wooddan eski nişanlısı Marilyn Manson hakkında şok suçlama: Klip çekiminde bana tecavüz etti

TÜYLER ÜRPERTEN İDDİA DAVA BELGELERİNDE
Evan Rachel Wood, üç yıla yakın bir süre ilişki yaşadığı eski sevgilisi, şarkıcı Marilyn Manson'ın kendisini taciz ettiğini bu yıl sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu. Fakat bu konudaki gelişmelerin sadece bununla sınırlı olmadığı, işin içine Wood'un 8 yaşındaki oğlu Jack'in de karıştığı ortaya çıktı. Bu tüyler ürperten iddia, Evan Rachel Wood ile eski eşi Jamie Bell'in velayet davasındaki resmi belgelerde ortaya çıktı.

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Evan Rachel Wooddan eski nişanlısı Marilyn Manson hakkında şok suçlama: Klip çekiminde bana tecavüz etti

KORKUNÇ TEHDİT
Bu belgelere göre 34 yaşındaki Evan Rachel Wood'un eski sevgilisi Marilyn Manson'ın "oğlunu da taciz ederim" tehdidine başvurduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Wood da ek güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı. Wood, önce Los Angeles'tan Nashville'e taşındı. Sonra da evine kurşun geçirmez camlar taktırdı, çelik bir kapı yaptırdı. Belgelerde Wood'un "Oğlumun güvenliğinden endişe ediyordum. O kişiden çok korkuyordum" sözleri de yer alıyor. Bu belgelerde direkt isim belirtilmese de Evan Rachel Wood'un eski sevgilisi Marilyn Manson'ı kast ettiği biliniyor.

Belgelerde Wood'un "Onun yüzünden korkunç fiziksel ve duygusal travmalar yaşadım. Aleyhine ifade verdiğim için bana, oğluma ve ailemin diğer üyelerine zarar vererek benden intikam almasından korkuyorum" sözleri de yer alıyor.

Evan Rachel Wooddan eski nişanlısı Marilyn Manson hakkında şok suçlama: Klip çekiminde bana tecavüz etti


'OĞLUMUN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE'
Bütün bu iddialar yollarını ayıran Jamie Bell ile Evan Rachel Wood'un 8 yaşındaki oğulları Jack'in velayeti için karşı karşıya geldikleri davanın belgelerinde yer alıyor. Jamie Bell, Wood'un tüm bu iddialarının doğru olduğunu, güzel oyuncunun ölüm tehdidi aldığını ve oğulları Jack'in onun yanında kalması halinde can güvenliğinin tehlikeye gireceğini iddia ediyor.

 

Evan Rachel Wood ile küçük bir oyuncuyken rol aldığı Billy Elliot adlı filmle adını duyuran Jamie Bell 2012 ile 2014 arasında evli kaldı. Çiftin Jack adında 8 yaşında bir oğlu bulunuyor. Boşanan Bell ile Wood bir süredir Jack'in velayetini almak için yasalar önünde karşı karşıya geliyor. 

 

 

 

 

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#Evan Rachel Wood#Marilyn Manson#Jamie Bell

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