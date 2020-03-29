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Haber Giriş: 29.03.2020 - 08:26,Son Güncelleme:/

Ev yapımı pizza

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Ev yapımı pizza
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Kanal D’nin yeni dizisi “Hizmetçiler”de rol alan Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu da 2 haftadır evden dışarı çıkmıyor.

 Sık sık birlikte mutfağa girip yemek yapan çift, önceki gün de pizza pişirdi:
 “2 haftadır kendimizi karantinaya aldık. Bu süreçte bol bol yemek yapıp değişik lezzetler deniyoruz. Arkadaşlarımızla online oyunlar oynuyor, müzik çalışmaları yapıyoruz. Temizliğe de çok dikkat ediyoruz.”

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