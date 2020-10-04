Ev bahçesinde kostümlü prova

USTA oyuncu Erdal Özyağcılar, evinin bahçesini tiyatro sahnesine çevirdi. “Kral” adlı oyunda rol alan Özyağcılar, Arnavutköy’deki evinin bahçesinde prova yaptı. Provalara oyuncunun kızı Zeynep ve eşi Güzin Özyağcılar’ın yanı sıra oyunculardan Gizem İnceoğlu, Gözde Çetiner, Barış Kıralioğlu katıldı. Gündelik kıyafetlerinin üzerine oyundaki aksesuvarları takan oyuncular eğlenceli anlar yaşadı. Tiyatro Martı’nın sahneye koyacağı, Eugene Ionesco’nun yazdığı oyun 8 Ekim Perşembe günü Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi’nde ve 10 Ekim Cumartesi Maltepe Gösteri Alanı’nda seyirciyle buluşacak.





DESTEK BEKLİYORUZ

Pandemi sürecinde devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları takdir eden Erdal Özyağcılar, tiyatrolar için de destek beklediklerini söyledi. Özyağcılar konuyla ilgili şöyle konuştu: “Pandemi döneminde bayağı yardımlar yapıldı. Kapanan tiyatrolar ya da ayakta durmaya çalışan tiyatrolar için bir yardım kampanyası başlatılsa çok iyi olur. Tiyatroyu yaşatmak için bir fon yapmamız lazım. Nasılsa geçinemeyen vatandaşlara belli paralar veriliyor, ki bu çok doğru bir şey. Yaşayan bir varlık olan tiyatrolara da bir fon ayrılsa iyi olur. Özel tiyatroların kapanmaması için devletin desteğini bekliyoruz.”