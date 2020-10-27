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Haber Giriş: 27.10.2020 - 08:58 | Son Güncelleme:

Etnik çift

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Etnik çift
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Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk yine etnik bir tarzla karşımızda.

Özge’ye yaşam tarzı ile bütünleşen bu tarz çok uysa da Burak Yamantürk’e girmeye çalıştığı formu bir türlü yakıştıramıyorum.
Ne yaparsa yapsın bir olmamışlık söz konusu.
Aslında şahane bir fiziği var.
Siyah ve gri tonlardan oluşan, denim üzeri dar trikoların veya tişörtlerin ağırlıkta olduğu sade ve casual bir stille bence daha hoş gözükür.

Etnik çift

 

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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