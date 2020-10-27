Etnik çift

Özge’ye yaşam tarzı ile bütünleşen bu tarz çok uysa da Burak Yamantürk’e girmeye çalıştığı formu bir türlü yakıştıramıyorum.

Ne yaparsa yapsın bir olmamışlık söz konusu.

Aslında şahane bir fiziği var.

Siyah ve gri tonlardan oluşan, denim üzeri dar trikoların veya tişörtlerin ağırlıkta olduğu sade ve casual bir stille bence daha hoş gözükür.



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