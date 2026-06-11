Etek boyunu bile Ã¶lÃ§meden giyinmezdi... BÃ¼tÃ¼n katÄ± kurallarÄ± topuklu ayakkabÄ±larÄ±yla Ã§iÄŸnedi: Ezber bozan sÄ±rt dekoltesi!

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Ama aynÄ± zamanda katÄ± kurallarÄ±n iÃ§ine hapsolmak da demek...

Ã–zellikle de gÃ¶rev gereÄŸi bir yere gidildiÄŸinde duygularÄ±nÄ± belli etmeden sadece kibarca gÃ¼lÃ¼msemek, tokalaÅŸmak, sadece sÃ¶ylenmesi gerekenleri sÃ¶ylemek demek.

Hele Ä°ngiliz kraliyet ailesi sÃ¶z konusu olduÄŸunda!

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UyulmasÄ± gereken bu katÄ± kurallarÄ±n iÃ§inde giyim kuÅŸam da var. Ailenin herhangi bir Ã¼yesi bir magazin Ã¼nlÃ¼sÃ¼ gibi giyinmemeli.

Galler Prensesi Kate'in, Ã¼nlÃ¼ modacÄ±lara ait kÄ±yafetlerinin bazÄ± ÅŸeffaf bÃ¶lÃ¼mlerinin kapatÄ±lmasÄ± da bu yÃ¼zden. Aileye ilk katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde giydiÄŸi mini eteklerin yerinde yeller esmesi de.

AÄ°LENÄ°N GÃ–ZDE ÃœYELERÄ°NDENÂ

Ä°ngiliz kraliyet ailesinde Kate Middleton kadar kurallara dikkat eden, Ã¶nce KraliÃ§e 2. Elizabeth'in sonra da Kral Charles'Ä±n gÃ¶zÃ¼ne giren Edinburgh DÃ¼ÅŸesi Sophie var bir de...

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Charles'Ä±n sessiz ve sakin kardeÅŸi Prens Edward'Ä±n karÄ±sÄ± olan Sophie de ailenin giderek daha fazla Ã¶n plana Ã§Ä±kan Ã¼yelerinden.

Ortanca kardeÅŸ Andrew'nun yarattÄ±ÄŸÄ± skandallardan bunalan Charles da kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Edward ile karÄ±sÄ± Sophie'ye kelimenin tam anlamÄ±yla can simidi gibi sarÄ±lÄ±yor zaten.

Hatta tahta Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra, babasÄ± Philip'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne kadar yÄ±llarca taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Edinburgh DÃ¼kÃ¼ unvanÄ±nÄ± da kardeÅŸine bu yÃ¼zden verdi.

Ã–zetle Sophie ile Edward da en az Kate ve William kadar ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Ãœstelik sevenleri de Ã§ok.

PORTEKÄ°Z ZÄ°YARETÄ°NE DAMGA VURAN KIRMIZILI ELBÄ°SE

Ä°ki Ã§ocuk sahibi Ã§ift, geÃ§tiÄŸimiz haftalarda Portekiz'e bir resmi ziyarette bulundu. Bu ziyaret genel anlamda ailenin istediÄŸi kadar baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§ti.



Ama o geziye damgasÄ±nÄ± vuran bir ayrÄ±ntÄ± vardÄ±.



DÃ¼ÅŸes Sophie'nin bir aÃ§Ä±k hava davetinde giydiÄŸi elbise.

Sophie ve Edward, Lizbon'daki BirleÅŸik KrallÄ±k BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'nin konutunda onurlarÄ±na verilen bir davete katÄ±ldÄ±.

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Genellikle ailenin katÄ± kurallarÄ±na uygun giyimi kuÅŸamÄ±yla bilinen Sophie de iÅŸte orada ayaÄŸÄ±ndaki yÃ¼ksek ve kalÄ±n topuklu ayakkabÄ±larÄ±yla bu kurallarÄ± Ã§iÄŸnedi.

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DERÄ°N SIRT DEKOLTESÄ° GEZÄ°NÄ°N EN Ã‡OK KONUÅžULAN DETAYI OLDU

61 yaÅŸÄ±ndaki Sophie o davet iÃ§in Matelier imzalÄ± bir elbise giydi. KÄ±rmÄ±zÄ± Ã¼zerine siyah desenleri bulunan elbisenin kollarÄ± uzundu, etekleri de.

Sophie'ye Ã¶nden bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda sanki giydiÄŸi elbise tepeden tÄ±rnaÄŸa gayet dÃ¼mdÃ¼z gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Ama Sophie'nin o giyim tercihinin "entrikasÄ±" ise sÄ±rt kÄ±smÄ±ndaydÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ elbisenin sÄ±rtÄ±nda beline kadar dekoltesi vardÄ±. Bu durum da Sophie'yi adÄ±m adÄ±m takip edip giydiklerini mercek altÄ±na alanlarÄ± Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

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Elbisenin altÄ±na kÄ±rmÄ±zÄ±, kalÄ±n topuklu ayakkabÄ±lar giydi Sophie.Â





Boynuna bir kolye takan DÃ¼ÅŸes, bileklerine ve parmaklarÄ±na da takÄ±p takÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.Â

BU SEÃ‡Ä°MÄ° SOSYAL MEDYADA DA TARTIÅžILDI

"Sophie nasÄ±l olsu da bÃ¶yle protokol kurallarÄ±nÄ± hiÃ§e sayan bir kÄ±yafet giydi?" sorusuna yanÄ±t arandÄ± sosyal medyada.

BazÄ±larÄ± da davetin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik konutunun bahÃ§esinde verildiÄŸini, herkesin mevsime uygun yazlÄ±k elbiseler giydiÄŸini belirtip "Sophie'nin seÃ§imi de gayet uygun" yorumunu yaptÄ±.

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Ã‡ok konuÅŸulan sÄ±rt dekoltesi dÄ±ÅŸÄ±nda Sophie'nin Portekiz gezisinde giydikleri genellikle kapalÄ± kÄ±yafetlerdi.Â





Â Sophie Rhys Jones, 1999 yÄ±lÄ±nda Prens Andrew ile evlenerek Ä°ngiliz kraliyet ailesine gelin gitti.Â





ArtÄ±k Edinburgh DÃ¼kÃ¼ ve Edinburgh DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Ã§iftin Lady Louise Windsor ve James Windsor adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu var.Â