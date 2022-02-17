Estetik yüzünden kariyeri biten ünlü model Linda Evangelista "Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyor"

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'ARTIK UTANMA VE SAKLANMA DEVRİ BİTTİ'

Bu sözler, kusursuz fiziksel görüntüsüyle bir döneme damgasını vuran ünlü modele ait. Geçen yıl sosyal medya sayfasında takipçilerine içini döken ünlü model, uzun süren bir gizlenme dönemine girdi bu yüzden. Aynalara bile bakamadığını anlatan model, artık kendinden utanma ve saklanma sürecinden çıktığını açıkladı. Ünlü bir dergiye kapak pozu verdi, estetik operasyonlardan sonra son halini gözler önüne serip yeniden hayata tutunmak için harcadığı çabayı anlattı.

BÜTÜN CESARETİNİ TOPLADI VE RÖPORTAJ VERDİ

Gösteri dünyasında çalışan kadın ünlüler üzerindeki "genç ve güzel görünme" baskısından en çok etkilenen kişilerden biri top model Linda Evangelista bu zorlu deneyimi yaşayan kişi. 1980'lerde ve 90'larda kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 56 yaşındaki Evangelista, ters giden ve hayatını zorlaştıran estetik operasyonların ardından, beş yıl boyunca kelimenin tam anlamıyla ortadan kaybolmuştu. Geçen yıl sosyal medyadan yaptığı açıklamanın ardından tekrar sessizliğe gömülen Evangalista "Artık saklanma dönemim bitti" dedi ve People dergisine bir röportaj verdi. Bu arada fiziksel görünüşünün nasıl değiştiğini de verdiği pozlarla gözler önüne serdi.

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Bir dönem "dünyanın en çok fotoğrafı çekilen insanı" unvanını taşıyan Linda Evangelista, vücudundaki yağ hücrelerini dondurmak için geçirdiği ama sonra hayatını zindana çeviren estetik operasyonların ardından yaşadığı fiziksel ve ruhsal acıları anlattı People dergisine. Yağ aldırma yani liposuction 'a alternatif olarak görülen yağ dondurma yönteminden sonra Evangelista'nın vücudu geri dönülmez bir biçimde deforme oldu. Ünlü model, çalışamaz hale geldiğini ileri sürerek estetik operasyon yapan klinik aleyhine 50 milyon dolarlık bir tazminat davası açtı.

'TANIDIĞIM BİRİNE RASTLAYACAĞIM DİYE ÖDÜM KOPUYOR'

Linda Evangelista, People dergisine bir yandan ağlayarak şunları söyledi: "Eskiden podyumda olmayı severdim. Ama şimdi tanıdığım biriyle karşılaşmaktan ödüm kopuyor. Artık böyle sürekli saklanarak ve utanarak yaşayamam. Bu acıyla daha fazla yaşayamam. Sonunda konuşmaya hazır hissediyorum kendimi."

Evangelista, yağ dondurma işleminden sonraki iki- üç ay içinde uyluklarında ve göğüs bölgesinde şişlikler fark etmeye başladığını anlattı. Küçültmek istediği bölgelerin bir anda ve anlaşılmaz şekilde irileşmeye başladığını ekledi. İlerleyen süreçte bu bölgelerin artık hissiz hale geldiğini belirtti ünlü model.

'AKLIMI YİTİRMİŞ GİBİ HİSSETTİM'

Bu korkunç gelişmenin ardından yaşadıklarını da şöyle anlattı Evangelista: "Sorunu kendim çözmeye çalıştım. Çünkü bir şeyleri yanlış yaptığımı düşünüyordum. Daha fazla diyet ve daha fazla egzersiz yapmaya başladım. Hiç yemek yemediğim bir noktaya geldim. Bir süre sonra da aklımı kaybettiğimi düşünmeye başladım."

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PARADOKSAL YAĞ HİPERLAZİSİ TEŞHİSİ KONULDU

Fakat bütün çabalarının sonucunda durumu düzelmeyince bu kez doktora gittiğini anlattı Linda Evangelista. O ziyaretin ardından kendisine "paradoksal yağ hiperlazisi" teşhisi konulduğunu sözlerine ekledi. Doktorunun, kendisine yağ dondurma operasyonu yapan klinikle bağlantı kurduğunu söyledi Evangelista. Klinik de meydana gelen deformasyonları ücretsiz olarak düzeltmeyi teklif etti. Fakat bunun karşılığında Evangelista'dan bir isteği vardı: Gizlilik anlaşması imzalaması.

YAĞ HÜCRESİ HİPERLAZİSİ (PARADOKSAL YAĞ HİPERLAZİSİ) NEDİR?: Yağ ve hücre kalıntılarından oluşan cildinizin esnek ve nemli kalmasına yardımcı olan hafif yağlı bir tabaka oluşturur. Yağ hiperplazisi, yağ bezleri sıkışan sebum ile genişlediğinde ortaya çıkar. Bu durum, ciltte, özellikle de yüzde parlak şişlikler oluşturur

İKİ KEZ YAĞ ALDIRMA OPERASONU GEÇİRDİ

Linda Evangelista bunu reddetti ve sorunu çözmek için bu kez yağ aldırma operasyonu (liposuction) yaptırmaya karar verdi. 2016 yılında bu kez de bu operasyon için bıçak altına yattı Evangelista. Sonrasında yaşadıklarını da şöyle anlattı: "Yağ aldırdıktan sonra sekiz hafta boyunca kompresyon giysisi, kuşak ve çene kayışı kullanmak zorunda kaldım. Çünkü bana dikkatli olmazsam PAH'ın (Padaroksal Yağ Hiperlazisi) tekrarlayabileceği söylendi. Ardından 2017 yılında ikinci bir yağ aldırma operasyonu da geçirdim."

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'AYNADAKİ KİŞİ BANA BENZEMİYOR'

Ama bu çabaları da hiçbir işe yaramadı. Vücudundaki deformasyon bir türlü düzelmedi. Eğer koruma kuşakları kullanmazsa vücudundaki şişliklerin kanama noktasına geldiğini anlattı ünlü modem. Bu süreçte duruşunun bozulduğunu, kollarını iki yana rahatça bırakamadığını da sözlerine ekledi. Evangelista bütün bu yaşadıkları yüzünden neler hissettiğini ise "Aynaya bakmıyorum. Aynadaki kişi bana benzemiyor" diyerek ifade etti. Bu görünümüyle hiçbir modacının da kendisiyle çalışmak istemeyeceğini söyledi.

'BÖYLE GÖRÜNECEĞİMİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Linda Evangelista röportajda her zaman genç ve formda görünmek isteyenler için "ibret" niteliğinde sözler de sarf etti: "Neden kendi bedenimize bunu yapma ihtiyacı hissediyoruz. Her zaman yaşlanacağımı biliyordum. Vücudumda bazı değişimler olacağını da. Ama bu şekilde görüneceğimi hiç düşünmemiştim."

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'KENDİMİ TANIYAMIYORUM'

Evangelista bu yaşadıklarının ardından kimliğini kaybettiğini de sözlerine ekledi. "Fiziksel olarak kendimi tanıyamıyorum. Ama kendimi insan olarak da tanıyamıyorum artık. O kadın (kendi eski halinden söz ediyor) bir şekilde gitti.

AYNI SORUNLARI YAŞAYANLARA DESTEK OLMAK İSTİYOR

Uzun süre gözlerden saklanmış olsa da Evangelista artık kendisiyle benzer sorunlar yaşayanlara da örnek olması için başına gelenleri anlatmaktan çekinmiyor. Böylece kendisiyle benzer deneyimler yaşayanları da rahatlatmayı amaçlıyor. Bunu da şu sözlerle ifade ediyor: "Umarım utancımdan biraz kurtulabilir ve benimle aynı durumda olan insanlara yardım edebilirim."

'ARTIK SAKLANMAYACAĞIM'

'Evangelista, hemen her gün bu estetik uygulamalar sonucu kaybettiklerini geri kazanmak için büyük bir çaba harcadığını saklamadı. Ama bu konuda kesin olarak karar verdiği bir ayrıntı daha var ve bunu da şu cümleyle anlattı: "Artık saklanmayacağım."

'GÜNLÜK 10 BİN DOLARIN ALTINDA BİR İŞ İÇİN YATAKTAN BİLE ÇIKMAM'

Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss, Christy Turlington Burns ve Claudia Schiffer ile birlikte 90'ların 'Muhteşem 6'lısı' top modelleri arasında olan Linda Evangelista bir dönem, 'Günlük 10 bin doların altında bir iş için yataktan bile kalkmam' açıklamasıyla gündem olmuştu.

ÜNLÜ MARKALARIN GÖZDESİYDİ

Modellik kariyerine 16 yaşında başlayan Linda Evangelista, Elite Model Look ajansı tarafından keşfedildi. 1987'de Elite model ajansının Paris ofisinin başkanı olan milyoner Gerald Marie ile evlendi. 1993 yılında boşandı. 2006 Ekim ayında dünyanın en zengin iş adamlarından, şimdi Sinema oyuncusu Salma Hayek'le evli olan François-Henri Pinault ile birlikte oldu ve bu birliktelikten Augustin James isimli bir oğlu oldu. 90'ların en ünlü top modellerinden biri olan Evangelista; NARS, Fendi, L'Oreal, Chanel, Moschino gibi pek çok ünlü markayla çalıştı. Ünlü model, 2014 yılında servetinin 18 milyon dolar (yaklaşık 50 milyon TL) olduğunu söylemişti.