Estetik yaptırmıyor, ak düşen saçlarını bile boyamıyor… 60 yaşına da hiç yaşlanmadan girdi: Minnettarım hayat!

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Her zaman gündemde kalmasının ve adının sürekli manşetlere taşınmasının sebebi çok sevilmesi kadar sürekli yaptığı sosyal medya paylaşımları ve yıllar geçmesine rağmen korumaya devam ettiği güzelliği ve gençlik enerjisi…

Meksikalı yıldız oyuncu Salma Hayek bu yıl da geleneği bozmadı ve yeni yaşını sosyal medyadan paylaştığı çarpıcı pozlarıyla kutladı.

60 yaşına basan yıldız isim bu doğum günü için denize üzerinde hiçbir şey olmadan girdi, verdiği pozlarla zamana nasıl meydan okuduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Doğum gününü 2 Eylül'de kutlayan, bu yeni yaşın kutlama pozlarını ise daha sonra paylaşan Selma Hayek okyanus kıyısında çekilmiş bu dikkat çekici pozlarının altına sadece “60 ve minnettarım” yazdı.

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Birçok hayran “Frida” yıldızına övgüler yağdırdı; hatta bir hayranı ona “60 yaşında ama yaşsız… Zamanın Babası sana aşık olmalı” diye seslendi.

Bir diğeri ise “60 yıl tatlılık, yetenek, zarafet ve içten dışa parlayan bir güzellik” diye yazdı. “Dünyayı sadece varlığıyla biraz daha aydınlattığın 60 yıl.”

Hayek, plajda seksi pozlar vermeye ve doğum günlerini bu şekilde kutlamaya yabancı değil. Yıldız oyuncu geçen yıl, 59. yaş gününü bir yatta kutlarken de göz alıcı kırmızı iki parçalı bir mayo giymişti.

Hayek fotoğrafın altına, "Güneş etrafında 59 tur attım ve hala dans ediyorum" diye yazmıştı.

Ünlü oyuncu aynı yıl, 2025 Sports Illustrated Mayo Sayısı'nın kapağında yer alarak bir başka önemli dönüm noktasını kutladı. Havuz başında yapılan bir fotoğraf çekiminde, sırılsıklam ıslakken yeşil bir bikiniyle göz kamaştırdı.

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Bu fırsattan duyduğu heyecanı dile getiren Salma Hayek "Çok uzun zaman önce, gençken Sports Illustrated'ın Mayo Sayısı'nı görmekten her zaman heyecanlanırdım ve 'İçinde kimler olacak?' diye düşünürdüm. Tabii ki, bir manken gibi görünmüyordum, bu yüzden bir gün içinde olacağım hiç aklıma gelmemişti." dedi.





“Eğer biri bana 58 yaşında bu işte olacağımı söyleseydi, onu deliler diyarına gönderirdim, ama dünya değişti ve bu heyecan verici.”

Hayek daha önce yaşlanma hakkında açıkça konuşmuş ve Nisan 2025'te People dergisine verdiği röportajda daha genç görünmeye çalışmadığını, ancak yaşına göre iyi görünmek istediğini söylemişti.

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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan eşi ünlü iş insanı François-Henri Pinault'ya atıfta bulunarak “Kocam bana baktığında hala ‘Vay canına’ desin istiyorum” diyen Salma Hayek “Hala görünüşümden memnun olmak istiyorum, ama illa 20 yaşında görünmek istediğim için değil. İyiyim. 50 ve 60 yaşında olmak ve iyi görünmek beni daha çok heyecanlandırıyor. Bu farklı bir güzellik türü.” sözleriyle hayata bakışını özetlemişti.

Ünlü oyuncu sağlıklı beslenip cildi ve vücudu için özel bakımlar yaptırsa da estetikten uzak duruyor. Hatta uzun bir süredir artık beyazlayan saçlarını boyamaktan da vazgeçti ve kendini zamanın akışına bıraktı.