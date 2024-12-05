Estetik tutkusu kötü bitti: Artık gülemiyorum bile...

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Ancak bu estetik ameliyatların ya da kozmetik dokunuşların zaman zaman istenmeyen sonuçları da olabiliyor.

İşte bu yüzden büyük bir sıkıntı yaşayan ünlülerden biri de ünlü şarkıcı Meghan Trainor oldu.

Estetik tutkusuna yenik düşen ünlü şarkıcı Meghan Trainor üst üste yaptırdığı botokslar ve dudak dolgusu yüzünden artık gülümsemekte bile zorluk çektiğini itiraf etti

Ünlü şarkıcı katıldığı bir yayında çok fazla botoks yaptırdığı için artık gülme yeteneğini kaybettiğini itiraf etti.

FAZLA BOTOKS VE DOLGU GÜLÜMSEMESİNİ ELİNDEN ALDI

Üstelik peş peşe yapılan botokslarla yetinmeyen Meghan Trainor üst dudağına da dolgu yaptırdı. Ve bunun da artık gülümseyememesine yol açan başka bir sebep olduğunu itiraf etti.

Katıldığı yayında estetik müdahalaler yüzünden çok sıkıntı yaşadığını söyleyen Meghan Trainor gülümsemeye çalıştığında canının yandığını bile söyledi

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Meghan Trainor yayında gülerek “Çok fazla botoks yaptırdım ve yardıma ihtiyacım var,” diye durumunu itiraf etti ve “Her şeyi berbat ettim. Birkaç kez botoks yaptırdım... sadece alnıma” dedi.

Peş peşe doğum yapmasına rağmen dikkat çekici şekilde kilo da veren ünlü şarkıcının son zamanların popüler zayıflama iğnelerini kulllandığı konuşuluyordu ancak Trainor bu konuda yorum yapmadı

"DUDAKLARIN ÇOK İNCE DEYİP İKNA ETTİLER"

“Birisi beni küçük dudaklarım var diye üst dudağımın hemen üstüne dolgu yaptırırsam güzel olacağına ikna etti. Ve 30 yıllık yaşamım boyunca ilk kez böyle bir şeye sahip olabildim” diyen ünlü şarkıcı bu işlemlerin ardından “artık gülümseyemediğini” ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Estetik işlemler yüzünden çok çekse de vazgeçmeye niyeti olmadığını da söyleyen ünlü şarkıcı sırada peş peşe iki doğum yaptığı için bozulduğunu söylediği göğüsleri için bir ameliyat olmak istediğini anlattı.

30 yaşındaki Trainor 2018’den beri ünlü oyuncu Daryl Sabara’yla evli ve biri 3 biri 1 yaşında iki oğlu var.