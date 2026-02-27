Estetik iddialarını sonunda cevapladı… Üç çocuğu ona yalvarmış: Anne ne olur yüzüne dokunma!

Haberin Devamı

Üstelik onun güzelliği hem meslektaşları ve hayranları hem de konunun uzmanı doktorlar tarafından çok “çabasız” ve “doğal” kabul ediliyor.

Jennifer Garner, en sonunda bu konuda merak edilen sorulara cevap verdi ve estetik müdahaleler konusunda oldukça dürüst davrandı.

Ve bunu yaparken de üç çocuğunun yüzü hakkında ona nasıl bir yandan övgüde bulunup bir yandan da baskı yaptıklarını itiraf etmiş oldu.

53 yaşındaki yıldız oyuncu dün katıldığı yayında yaptığı samimi bir konuşmada, botokstan gelecekteki olası bir yüz germe ameliyatına kadar her şey hakkında konuştu.

Eski eşi Ben Affleck’ten Violet (20), Seraphina (17) ve Samuel (14) adında üç çocuğu olan Garner, geçmişte enjeksiyonlarla denemeler yaptığını ancak sonuçların kendisine uygun olmadığını itiraf etti.

“Elbette botoks ve benzerlerini denedim, ancak alnımı tamamen dondurmak için çok az şey yeterli ve sonra kendimi çok dikkat çekici hissediyorum, sanki yürüyen bir reklam panom varmış gibi.”

Alnındaki kırışıklıklar için botoks deneyen ancak sonuçlardan hiç memnun kalmayan Jennifer Garner'ın potansiyel bir yüz germe ameliyatı hakkındaki itirafı ise gerçekten şaşırtıcıydı; ünlü oyuncu çocuklarının aslında ameliyattan uzak durması için kendisine yalvardığını açıkladı.

"Çocuklarım, 'Anne, bize asla yüz germe ameliyatı yaptırmayacağına söz ver' diyorlar. Ben de 'Yüz germe ameliyatına acele etmem pek olası değil' diyorum," dedi.

Ancak yine de kendi çocuklarına bile söz vermediğini çünkü bu konuda bir gün fikrinin değişebileceğini söyleyen Jennifer Garner her zaman doğallıktan yana olsa da yaşlanmayla ilgili ara sıra güvensizlik nöbetlerine girdiğini itiraf ediyor.

"Evet, kırışıklıklarım var ve bunların orada kalması gerekecek” diyen Jennifer Garner ara sıra bunları saklamak için kâkül kestirdiğini söyledi.

Garner ayrıca bıçak altına yatmadığını, ancak dermatolog muayenehanesinden de kaçınmadığını açıkça belirtti: “Ameliyat olmadığım için yüzümde bir şey olmadığını düşünmeyin. Yaptırmadım, yaptırsaydım size söylerdim. Ama yılda bir kez birine gidiyorum ve sanki iğne yastığı gibiyim. Sonrasında pek bir fark göremiyorum çünkü fark ettiğim şey şu: Dermatoloğa yüzünüze bir sürü şey yaptırmak için ne kadar çok para harcarsanız, yaptırdıklarını o kadar az anlıyorsunuz.”

Bazı tedaviler hakkındaki kendi tereddütlerine rağmen, Garner farklı bir yol izleyen kimseyi yargılamadığını vurguladı ve “Ayrıca, ne yapmak istiyorlarsa onu yapmak isteyen herkesin güzel göründüğünü düşünüyorum. Çok güzel görünüyorlar” dedi.