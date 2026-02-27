×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Estetik iddialarını sonunda cevapladı… Üç çocuğu ona yalvarmış: Anne ne olur yüzüne dokunma!

Güncelleme Tarihi:

#Jennifer Garner#Estetik#Estetikli Ünlüler
Estetik iddialarını sonunda cevapladı… Üç çocuğu ona yalvarmış: Anne ne olur yüzüne dokunma
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 14:24

Ne ilerleyen yaşı, ne de yıllar yılı gözler önünde yaşadığı boşanma ve sonrasındaki tatsız süreçler onun gülen yüzünü solduramıyor. Ünlü oyuncu sinema dünyasının hem en güzle hem de en sempatik yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

Haberin Devamı

Üstelik onun güzelliği hem meslektaşları ve hayranları hem de konunun uzmanı doktorlar tarafından çok “çabasız” ve “doğal” kabul ediliyor.

Jennifer Garner, en sonunda bu konuda merak edilen sorulara cevap verdi ve estetik müdahaleler konusunda oldukça dürüst davrandı.

Estetik iddialarını sonunda cevapladı… Üç çocuğu ona yalvarmış: Anne ne olur yüzüne dokunma

Ve bunu yaparken de üç çocuğunun yüzü hakkında ona nasıl bir yandan övgüde bulunup bir yandan da baskı yaptıklarını itiraf etmiş oldu.

53 yaşındaki yıldız oyuncu dün katıldığı yayında yaptığı samimi bir konuşmada, botokstan gelecekteki olası bir yüz germe ameliyatına kadar her şey hakkında konuştu.

Estetik iddialarını sonunda cevapladı… Üç çocuğu ona yalvarmış: Anne ne olur yüzüne dokunma

Haberin Devamı

Eski eşi Ben Affleck’ten Violet (20), Seraphina (17) ve Samuel (14) adında üç çocuğu olan Garner, geçmişte enjeksiyonlarla denemeler yaptığını ancak sonuçların kendisine uygun olmadığını itiraf etti.

“Elbette botoks ve benzerlerini denedim, ancak alnımı tamamen dondurmak için çok az şey yeterli ve sonra kendimi çok dikkat çekici hissediyorum, sanki yürüyen bir reklam panom varmış gibi.”

Estetik iddialarını sonunda cevapladı… Üç çocuğu ona yalvarmış: Anne ne olur yüzüne dokunma

Alnındaki kırışıklıklar için botoks deneyen ancak sonuçlardan hiç memnun kalmayan Jennifer Garner'ın potansiyel bir yüz germe ameliyatı hakkındaki itirafı ise gerçekten şaşırtıcıydı; ünlü oyuncu çocuklarının aslında ameliyattan uzak durması için kendisine yalvardığını açıkladı.

Estetik iddialarını sonunda cevapladı… Üç çocuğu ona yalvarmış: Anne ne olur yüzüne dokunma

"Çocuklarım, 'Anne, bize asla yüz germe ameliyatı yaptırmayacağına söz ver' diyorlar. Ben de 'Yüz germe ameliyatına acele etmem pek olası değil' diyorum," dedi.

Gözden KaçmasınÜç çocuğunu tek başına büyüttü, çalışıp parasını da kazandı… Ona ‘altın kalpli’ diyorlar… Elindekini ihtiyacı olana dağıtıyorÜç çocuğunu tek başına büyüttü, çalışıp parasını da kazandı… Ona ‘altın kalpli’ diyorlar… Elindekini ihtiyacı olana dağıtıyorHaberi görüntüle

Ancak yine de kendi çocuklarına bile söz vermediğini çünkü bu konuda bir gün fikrinin değişebileceğini söyleyen Jennifer Garner her zaman doğallıktan yana olsa da yaşlanmayla ilgili ara sıra güvensizlik nöbetlerine girdiğini itiraf ediyor.

Haberin Devamı

Estetik iddialarını sonunda cevapladı… Üç çocuğu ona yalvarmış: Anne ne olur yüzüne dokunma

"Evet, kırışıklıklarım var ve bunların orada kalması gerekecek” diyen Jennifer Garner ara sıra bunları saklamak için kâkül kestirdiğini söyledi.

Garner ayrıca bıçak altına yatmadığını, ancak dermatolog muayenehanesinden de kaçınmadığını açıkça belirtti: “Ameliyat olmadığım için yüzümde bir şey olmadığını düşünmeyin. Yaptırmadım, yaptırsaydım size söylerdim. Ama yılda bir kez birine gidiyorum ve sanki iğne yastığı gibiyim. Sonrasında pek bir fark göremiyorum çünkü fark ettiğim şey şu: Dermatoloğa yüzünüze bir sürü şey yaptırmak için ne kadar çok para harcarsanız, yaptırdıklarını o kadar az anlıyorsunuz.”

Haberin Devamı

Estetik iddialarını sonunda cevapladı… Üç çocuğu ona yalvarmış: Anne ne olur yüzüne dokunma

Bazı tedaviler hakkındaki kendi tereddütlerine rağmen, Garner farklı bir yol izleyen kimseyi yargılamadığını vurguladı ve “Ayrıca, ne yapmak istiyorlarsa onu yapmak isteyen herkesin güzel göründüğünü düşünüyorum. Çok güzel görünüyorlar” dedi.

Gözden KaçmasınEski kocası ona adeta ‘yapıştı’ kaldı… Artık öyle bıktı ki çöpçatanlık yapıyor: Gel biz sana münasip bir sevgili bulalımEski kocası ona adeta ‘yapıştı’ kaldı… Artık öyle bıktı ki çöpçatanlık yapıyor: Gel biz sana münasip bir sevgili bulalım!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Jennifer Garner#Estetik#Estetikli Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!