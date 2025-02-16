Estetik ‘bağımlılığı’ yüzünden her şeyini kaybetti… Acı itiraf: Evimde ayna yok

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Yıllar yılı adı estetik operasyonlarla anılan bir ünlü daha var ki onun durumu artık yukarıda bahsettiğimizden biraz farklı.

İngiliz yıldız artık kendisi de geçirdiği operasyonların sayısını unutmuş durumda.





BU UĞURDA HER ŞEYİNİ KAYBETTİ

Üstelik bu yüzden maddi açıdan dara da düştü, bununla da kalmayıp iflas ederek evini kaybetti.

Katie Price, geçtiğimiz günlerde bir kez daha bıçak altına yatarak yüzünü gerdirdiğini açıklamıştı.

Ünlü ekran yüzü bu operasyonların bazıları için ülkemize de geliyor ve yaptırdığı işlemleri saklamak yerine her aşamasını sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih ediyor.

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EVİNDE TEK BİR AYNA BİLE YOK

Madalyonun öbür yüzünde ise acı bir gerçek yatıyor…

Katie Price kendine bakmaktan nefret ettiğini itiraf etti ve bu yüzden de yaptırdığı sayısız operasyona rağmen evinde hiç ayna olmadığını açıkladı.

45 yaşındaki yıldız isim uzun süre oturduğu malikanesini iflas ettiği için kaybettikten sonra yeni bir eve taşınmış, hayatını “küçültmek” zorunda kalmıştı.





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“KENDİME BAKMAYI SEVMİYORUM”

Yeni evinin banyosunda ve tuvaletinde bile ayna olmadığını söyleyen Price “Kendime bakmayı sevmiyorum. Güzel olduğumu düşünmüyorum, kesinlikle güzel olduğumu düşünmüyorum. Eski fotoğraflarıma bakıyorum ve iç geçiriyorum” dedi.

Katie Price, estetik bağımlılığı hakkında konuşurken de “Belki de bu, tüm ameliyatları açıklıyor. Aldığım tüm terapilerde, “Neden ameliyat olmam gerektiğini hissediyorum?” sorusunu cevaplayamadım. Görünüşümü beğenmemem için bir şeyler olmuş olmalı. Ama ne olduğunu bilmiyorum” sözleriyle içine düştüğü buhranı anlattı.

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“YAŞLI BİR KADIN OLMAYI BAŞARAMAM”

En az 17 göğüs büyütme operasyonu geçirdiği düşünülen Price “Yaşlanmaktan korkmuyorum. Yine de yaşlı bir kadın olmayı başaracağımı sanmıyorum. Ve ilk kez yüzümden memnunum. Artık yüz ameliyatı yok” dedikten sonra “Tabii 70 yaşına gelene kadar” sözleriyle bir süre ara verse de operasyon geçirmeye devam edeceğini söyledi.

Ünlü ismin yakınları “Katie çok sayıda ameliyat geçirdiği için bunların ufak tefek şeyler olduğunu düşünüyor. Ama operasyonlar küçük değil. Narkoz alıyor ve çoğu da ciddi işlemler” diyor.





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17 YAŞINDAN BERİ

İlk kez 17 yaşında göğüslerini büyüten Katie Price gazetelerin arka sayfasını süsleyen bir model olarak başladığı yolculuğa televizyon yıldızı olarak devam etti.

Uzun yıllar ülkenin en çok tanınan yüzlerinden olan Price bir süredir para kazanmadan para harcamaya bunu da estetik operasyon geçirmek için yapmaya başlayınca dara düştü ve iflas etti.





KENDİN İÇİN DEĞİLSE DE ÇOCUKLARIN İÇİN!

Son zamanlarda aşırı zayıflamasıyla dikkat çeken Katie Price etrafını endişelendiriyor ve artık sağlığını kaybetmiş olduğundan korkuluyor. 5 çocuk annesi Price’a en azından çocuklarını annesiz bırakmamak için bu bağımlılığından kurtulması için çağrılar yapılıyor…