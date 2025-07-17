Estetik bağımlılığı başına ne dertler açtı… En sonunda pasaport kontrolüne takıldı!

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Hatta bu durum öyle bir hal aldı ki artık “bağımlılığa” dönüştü ve tehlikeli boyutlara vardı.

Katie Price, uzun yıllardır elindeki her şeyi estetik operasyonlar yaptırıp başka bir görüntüye bürünmek için harcarken iflas etmişti.

Büyük emeklerle aldığı malikanesi bile elinden giden ünlü isim başına gelen son hadiseyi şaka yollu anlattı.

Yıllardır durmadan estetik operasyon geçiren Katie Price'ın başına bu uğurda çok şey geldi... İflas eden ünlü isim evini kaybetti

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Hafta sonu için Dubai’ye giden Katie Price neredeyse memleketi İngiltere’ye ayak basamayacaktı!

Gözden Kaçmasın Ünlü modacı estetik operasyonları yüzünen pasaport kontrolüne takıldı! Haberi görüntüle

Katie Price havaalanı yetkilileri tarafından pasaport kuyruğundan çıkarıldığını, pasaport fotoğrafındaki halini tanıyamayan görevlilerin onu ülkeye sokmak istemediğini açıkladı.

Artık geçmiş günlerindeki haliyle hiçbir benzerliği kalmayan Katie Price en sonunda pasaport polisleri tarafından blle tanınmadı

“Başıma bu da geldi” diyerek anlattığı olaydan bir şekilde sıyrılmış olsa da Katie Price’ın estetik müdahaleler için gittiği doktorlar bile ona durmasını ve daha fazla operasyon geçirmemesi gerektiğini söylüyor…

47 yaşındaki eski model genç yaşında ünlenmiş ve adı duyulur duyulmaz estetik operasyonlara başlamıştı.

Daily Mail gazetesi Katie Price'ın yıllar içinde geçirdiği değişimi sayfalarına böyle taşımıştı

Yaptırdığı ağır ameliyatların bir kısmı sorunlu geçen ve bunları düzeltmek için tekrar tekrar bıçak altına yatmak zorunda kalan Katie Price kendinde bir sorun olduğunu bildiğini ancak estetik yaptırmaktan vazgeçemediğini de itiraf etmişti.

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Katie Price'ın annesi Amy Price da kızının beden dismorfisi yaşadığını defalarca dile getirmişti. Amy Price, kızının mutsuz olduğunda veya kendini kötü hissettiğinde estetik operasyonlara başvurduğunu ve bunun bir tür kendini kontrol etme veya kendine zarar verme mekanizması olduğunu söylemişti.