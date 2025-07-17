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Estetik bağımlılığı başına ne dertler açtı… En sonunda pasaport kontrolüne takıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Katie Price#Estetik Bağımlısı Ünlüler#Pasaport Polisi
Estetik bağımlılığı başına ne dertler açtı… En sonunda pasaport kontrolüne takıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 15:31

Bir dönemin ünlü modellerinden olan, sonra kendisine hem moda dünyasında hem de ekran yüzü olarak iyi bir kariyer yapan yıldız isim yıllardır yaptırdığı estetiklerle gündemden inmiyor.

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Hatta bu durum öyle bir hal aldı ki artık “bağımlılığa” dönüştü ve tehlikeli boyutlara vardı.

Estetik bağımlılığı başına ne dertler açtı… En sonunda pasaport kontrolüne takıldı

Katie Price, uzun yıllardır elindeki her şeyi estetik operasyonlar yaptırıp başka bir görüntüye bürünmek için harcarken iflas etmişti.

Büyük emeklerle aldığı malikanesi bile elinden giden ünlü isim başına gelen son hadiseyi şaka yollu anlattı.

Estetik bağımlılığı başına ne dertler açtı… En sonunda pasaport kontrolüne takıldı
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Katie Price havaalanı yetkilileri tarafından pasaport kuyruğundan çıkarıldığını, pasaport fotoğrafındaki halini tanıyamayan görevlilerin onu ülkeye sokmak istemediğini açıkladı.

Estetik bağımlılığı başına ne dertler açtı… En sonunda pasaport kontrolüne takıldı
Artık geçmiş günlerindeki haliyle hiçbir benzerliği kalmayan Katie Price en sonunda pasaport polisleri tarafından blle tanınmadı

“Başıma bu da geldi” diyerek anlattığı olaydan bir şekilde sıyrılmış olsa da Katie Price’ın estetik müdahaleler için gittiği doktorlar bile ona durmasını ve daha fazla operasyon geçirmemesi gerektiğini söylüyor…

47 yaşındaki eski model genç yaşında ünlenmiş ve adı duyulur duyulmaz estetik operasyonlara başlamıştı.

Estetik bağımlılığı başına ne dertler açtı… En sonunda pasaport kontrolüne takıldı
Daily Mail gazetesi Katie Price'ın yıllar içinde geçirdiği değişimi sayfalarına böyle taşımıştı

Yaptırdığı ağır ameliyatların bir kısmı sorunlu geçen ve bunları düzeltmek için tekrar tekrar bıçak altına yatmak zorunda kalan Katie Price kendinde bir sorun olduğunu bildiğini ancak estetik yaptırmaktan vazgeçemediğini de itiraf etmişti.

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Estetik bağımlılığı başına ne dertler açtı… En sonunda pasaport kontrolüne takıldı

Katie Price'ın annesi Amy Price da kızının beden dismorfisi yaşadığını defalarca dile getirmişti. Amy Price, kızının mutsuz olduğunda veya kendini kötü hissettiğinde estetik operasyonlara başvurduğunu ve bunun bir tür kendini kontrol etme veya kendine zarar verme mekanizması olduğunu söylemişti.

BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU:

Kişinin kendi görünümündeki küçük veya hayali kusurlarla aşırı derecede meşgul olduğu bir zihinsel sağlık durumudur. Bu kişiler, başkalarının fark etmediği veya önemsiz bulduğu bir görünüm özelliğine takılıp kalabilir ve bu durum onların günlük yaşamlarını, sosyal ilişkilerini ve iş hayatlarını olumsuz etkileyebilir. Sürekli aynaya bakma, kusurları gizlemeye çalışma veya sürekli estetik ameliyatlar düşünme gibi davranışlar görülebilir.

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#Katie Price#Estetik Bağımlısı Ünlüler#Pasaport Polisi

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