Eşten dosttan düğün dernek için para toplamışlardı… Ölüm tehdidi bile aldılar ama sonunda muratlarına erdiler!

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Ünlü çift Danny Cipriani ve AnnaLynne McCord evlendi!

Oyuncu gelin, Los Angeles'ta sade bir arka bahçe töreni yaptı ancak gelinlik tercihiyle göz kamaştırdı. Çiftin düğün masraflarını karşılamak için bir internet sayfası açması büyük tepki toplamıştı.

38 yaşındaki eski rugby oyuncusu, ünlü İngiliz sporcu Danny Cipriani ve 39 yaşındaki oyuncu AnnaLynne McCord, cumartesi günü evlendiler.

Çiftin ABD'li arkadaşları ve ailelerinin katıldığı sade bir kutlamayla evlenen çift geçen ay bir web sitesi üzerinden kampanya başlatmış ve 10 bin sterlinlik düğün masraflarını arkadaşları ve ailelerinden toplamak istemişlerdi.

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Bu durum büyük tepki çekti.

Cumartesi günkü düğünlerinden sonra çift, biri Londra'da, diğeri Kamboçya'da "geleneksel bir kutlama" olmak üzere iki tören daha yapmayı planlıyor.

Yaşadıkları bu “finansman” sorunları ise yeni evlilerin Los Angeles'taki mahallelerine fotoğrafçı çağırtıp profesyonel düğün fotoğrafları çektirmelerine engel olmamış gibi görünüyordu.

Gelin, geleneksel fildişi rengi bir gelinlik yerine, pastel tonlarda, çiçek işlemeli göz alıcı bir gelinlik ve uzun bir duvak ile parıldayan gümüş topuklu ayakkabılar giydi. Damat Danny ise koyu renk bir takım elbise ve uyumlu bir gömlek giymiş, kravat takmamıştı.

2000'li yıllarda Amerikan gençlik dizisi 90210'da rol alan ünlü oyuncu AnnaLynne, görkemli gelinliğini taşımasına yardımcı olan bir nedime ordusuna sahipti. Geniş düğün alayı, hepsi birbirinden farklı açık pembe elbiseler giymiş 12 nedimeden oluşuyordu.

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Çift, bir evin arka bahçesinde pembe güllerle süslenmiş bir kemerin altında evlenirken, etrafları katlanır sandalyelerde oturan sevdikleriyle çevriliydi.

Tören sonrası fotoğraf çekimi sırasında, oldukça neşeli görünen AnnaLynne, eğlenceli bir fotoğraf çekmek için egelinliğiyle yola uzandı.

Samimi kutlamaya gelen konukları karşılayan tabelada, çiftin isimleri ve düğün tarihiyle birlikte, "Ruhumun sevdiği kişiyi buldum" yazıyordu; Danny'nin kutlamalar sırasında bir ara bu tabelayı mutlulukla başının üzerinde tuttuğu görüldü.

AnnaLynne, ertesi sabah sosyal medyada bir paylaşım yaparak kendini "Bayan AnnaLynne Ciprani" olarak tanıttı. Yeni kocası yanında uyurken yataktan paylaşım yapan oyuncu, kocasına dönerek güldü ve şöyle dedi: "Dün hayatımın aşkıyla evlendim."

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"Ve bu gerçek. Bir rüya değildi. Bu aşk, varlığıma bir lütuf. Bu yaratılışın, bu törenin, bu ritüelin her anı. Sonsuzluğun akışını tutan donmuş bir an için el ele tutuşup birbirimizin gözlerine bakana kadar geçen her çalınmış bakış. İnanılmaz derecede zamansızdı. Hepsi bir lütuf. Bu düğünün etrafında yükselen enerjiler tamamen mükemmel. Hiçbir yanlış adım yok. Hiçbir yorum yok. Hiçbir manşet yok."

Törenden sadece birkaç gün önce AnnaLynne, çiftin düğün için yaptığı bağış toplama kampanyasına gelen tepkilere değinerek, düğün istek listesini sadece davetlilerine gönderdiğini sandığını, ancak bunun yerine listeyi herkese açık hale getirdiğini fark etmediğini açıkladı.

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The Sun gazetesine şunları söyledi: “Bana iğrenç olduğum ve düğün davetlilerimden para koparmaya çalıştığım söylendi. İnsanlar, Danny ve benim iğrenç olduğumuzu sitede yazabilmek için düğüne 10 dolar bağışta bulundular. Hatta ölüm tehditleri bile aldım.”

Danny Cipriani’nin kariyeri boyunca birçok farklı takıma transfer olup, 16 kez de İngiltere milli takımında forma giymiş olduğu rugby kariyeri boyunca yaklaşık 4 milyon sterlin kazandığı düşünülüyor.

AnnaLynne'in, 2000'li yıllarda Nip/Tuck ve 90210 dizilerindeki rolleriyle adını duyurduktan sonra benzer bir servet biriktirdiğine inanılıyor. En son rolü ise 2023'te yer aldığı Days Of Our Lives dizisindeydi.

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Çift, Honeyfund platformu aracılığıyla oluşturdukları web sitelerinde insanlardan 75 £ (100 $) ile 450 £ (600 $) arasında bağış yapmalarını istiyordu.

AnnaLynne ve Danny, yaklaşık on yıl önce ünlülerin tanışma uygulaması Raya'da tanıştılar. Ünlü oyuncu kocasını "ruh eşi" olarak adlandırıyor.