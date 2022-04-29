Esra Sönmezer'in gözyaşları... Kedim için 1.5 milyon TL harcadım!

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Esra Sönmezer, 10 yaşındaki kedisi Bebek’e daha uzun bir yaşam için kök hücre tedavisine başlamaya karar verdi.

İkinci doz kök hücre tedavisi sonrası halsizleşen ve durumu ciddileşen Bebek’e son dört gün boyunca serum tedavisi uygulandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kedi, tedavinin altıncı gününde öldü.

Bebek'in ölümüyle büyük üzüntü yaşayan sunucu, yapılan kök hücre tedavisinin kedisinin ölümüne neden olduğunu söyledi.

KEDİM İÇİN 1.5 MİLYON HARCADIM

2.Sayfa programına katılan Sönmezer şunları söyledi:

Ben sadece kendi kedimi değil bütün hayvanları seviyorum.

Benim kedim uzun zamandır polikistik böbrek hastasıydı ama sağlıklıydı.

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Biz de daha uzun yaşasın diye kök hücre tedavisine başlamayı uygun gördük.

Tedavinin ilk dozunda sorun olmadı, ikinci dozu alınca kedim fenalaştı ve vefat etti.

Benim kedim yapılan uygulamadan sonra vefat etti.

Bu zamana kadar kedim için 1, 1.5 milyonun üzerinde para harcadım.

Kedimin ölmesine vesile olanların peşini bırakmayacağım.

Bebek benim evladım gibiydi. Tekirdağ’da hayvanlar için yapılan bir mezarlık alanına gömdük. Artık bir hayvan bakabilecek bir psikolojim yok.