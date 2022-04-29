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Esra Sönmezer'in gözyaşları... Kedim için 1.5 milyon TL harcadım!

#Esra Sönmezer#Esra Sönmezer Kedisi#Esra Sönmezer Bebek
Esra Sönmezerin gözyaşları... Kedim için 1.5 milyon TL harcadım

Esra Sönmezer 10 yaşındaki İran kedisi Bebek'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Altı yıldır polikistik böbrek hastası olan kedisi için 1.5 milyon TL harcadığını söyleyen Sönmezer, 'kedimin ölümünde kim sorumluysa mahkemede hesap verecek’ dedi.

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Esra Sönmezer, 10 yaşındaki kedisi Bebek’e daha uzun bir yaşam için kök hücre tedavisine başlamaya karar verdi.

İkinci doz kök hücre tedavisi sonrası halsizleşen ve durumu ciddileşen Bebek’e son dört gün boyunca serum tedavisi uygulandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kedi, tedavinin altıncı gününde öldü.

Bebek'in ölümüyle büyük üzüntü yaşayan sunucu, yapılan kök hücre tedavisinin kedisinin ölümüne neden olduğunu söyledi.

Esra Sönmezerin gözyaşları... Kedim için 1.5 milyon TL harcadım

KEDİM İÇİN 1.5 MİLYON HARCADIM

2.Sayfa programına katılan Sönmezer şunları söyledi:

Ben sadece kendi kedimi değil bütün hayvanları seviyorum.

Benim kedim uzun zamandır polikistik böbrek hastasıydı ama sağlıklıydı.

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Biz de daha uzun yaşasın diye kök hücre tedavisine başlamayı uygun gördük.

Tedavinin ilk dozunda sorun olmadı, ikinci dozu alınca kedim fenalaştı ve vefat etti.

Benim kedim yapılan uygulamadan sonra vefat etti.

Bu zamana kadar kedim için 1, 1.5 milyonun üzerinde para harcadım.

Kedimin ölmesine vesile olanların peşini bırakmayacağım.

Bebek benim evladım gibiydi. Tekirdağ’da hayvanlar için yapılan bir mezarlık alanına gömdük. Artık bir hayvan bakabilecek bir psikolojim yok.

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Kedisine araba aldıKedisine araba aldı
#ESRA SÖNMEZER#KELEBEK
Tek sevgilim BebekTek sevgilim Bebek
#ESRA SÖNMEZER#ESRA SÖNMEZER VİKİPEDİ

 

 

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#Esra Sönmezer#Esra Sönmezer Kedisi#Esra Sönmezer Bebek

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