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Haber Giriş: 20.04.2020 - 09:23,Son Güncelleme:

Esra Sönmezer'in acı günü

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Esra Sönmezer'in acı günü
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Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer’in babası Enver Sönmezer, vefat etti.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sönmezer, dün öğlen namazı toprağa verildi. Babasının ölümüyle ilgili Instagram sayfasından bilgi veren Sönmezer “Gayet iyiydi. Kan değerleri düşünce kan nakli için hastaneye götürüldü. Kan nakli yapıldı. Yemeğini yemiş ve sonra nefesi daralmış. Her şey bir anda oldu. Seni çok özleyeceğim babacığım” dedi.

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