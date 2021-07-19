Esra Oflaz, zor günleri atlattı

MCD Life Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz, mayıs ayında ani bir karar vererek 16 yıllık eşi Ziya Güvenkaya’dan boşanmıştı. Pandeminin başında Londra’da okuyan kızını almaya giden ve orada Covid’e yakalanan işkadını, uzun süre hastanede kalarak hastalıkla mücadele etmişti.

Zor günleri geride bırakan Oflaz, şimdilerde Bodrum’da tatilin tadını çıkarıyor. Cennet Koyu’na demirli teknesinde kızı Almila ile birlikte yakın arkadaşı Senem İnal’ı ve onun kızını ağırlayan işkadını, keyifli bir gün geçirdi





Çizgili mayosuyla fit görünen Esra Oflaz, o anları sosyal medya hesabından da paylaşarak altına şu dizeleri yazdı:

“Gün olur, alır başımı giderim, gün olur, başıma kadar mavi... Orhan Veli’den dostlarla bir deli mavi.”

İş yemeğinde buluştular

Cemiyetin tanınmış genç iş insanları Mert Gocay ve Taner Tekin, Zorlu Center’daki Morini’de buluştu. Öğle yemeğinde bir araya gelen yakın arkadaşlar hem hasret giderdi hem de iş konuştu. Tatil öncesi iş toplantısı yapan Mert Gocay ve Taner Tekin, yeni projeler yapmak üzere anlaştı.

Bayramı dostlarına ayırdı

Reklam dünyasının duayeni, cemiyet hayatının sevilen ismi Square Group Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Karakaş, bayram tatilini Bodrum Loft’taki villasında dostlarını ağırlayarak geçiriyor. Önceki gün Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan, Mustafa Sarıgül, Mithat Erdem ve Rıfat El Hadef’i ağırlayan İrfan Karakaş, hem dostlarıyla bayramlaştı hem de sohbet ederek hasret giderdi.

Hande’den sonra Gigi giydi

Hande Erçel’in marka yüzü olduğu Nocturne, doğaya saygılı tasarımlarıyla yurtdışında da ses getiriyor.

Önceki gün dünyaca ünlü model Gigi Hadid, New York sokaklarında bebeği Khai’yi gezdirirken Türk markasına ait bir tasarımla objektife takıldı. Geri dönüştürülmüş materyallerden üretilen sweatshirt-şort takımıyla daha önce Hande Erçel de poz vermişti.

Kralların okulu yeni öğrencilerini bekliyor

Bugüne kadar geleceğin birçok kral ve kraliçesini eğiten, Türkiye’den Hüsnü Özyeğin’in torunu Lal Özyeğin’in okuduğu, Farmasi Kuzey Amerika CEO’su Sinan Tuna’nın mezun olduğu “seçkinlerin okulu” Le Regent International School yeni öğrencilerini bekliyor.

Öğrenciler, İsviçre kantonlarının en güneşli ve en dağlık bölgesinde, 4 bin metrelik zirvelerle çevrili, pastoral bir İsviçre Alp cennetinde yer alan okulda ‘Le Regent’lı olmanın unutulmaz deneyimini hissedecek.

30 Temmuz’da Bodrum’a gelerek bir davetle okulu tanıtacak olan Le Regent Direktörü Olivier Gudin, okulun 40 milletten 200 öğrencinin evi olduğunu söyledi.

Evlilik yaramış

Sunucu Ece Erken ile avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun aşklarını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız... Evli olarak ilk poz verdikleri gazeteci de ben oldum!

Haziran ayında aile arasında yapılan bir törenle Bodrum’da evlenen çift, sonrasında uzun bir balayı yapmıştı.

Çiftin balayı tatili bitmiş, işlerinin başına İstanbul’a dönmüşler.

Zorlu Center’da alışveriş yaparken karşılaştığım karı-kocanın keyfi bir hayli yerindeydi. Evlilik yaramış doğrusu; Allah mesut etsin...

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