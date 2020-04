Esra Oflaz Güvenkaya'dan güzel haber

Esra Oflaz Güvenkaya, sosyal medya hesabından ailece savaştıkları Covid19'u yendiklerini açıkladı...

Güvenkaya, yaklaşık bir aydır yaşadıkları böyle anlattı:

-Bugün, ailece savaştığımız Covid19' da 29. günümüz ve binlerce şükür ki ilk defa atlattığımızı hissediyoruz ; kalben teşekkürler tüm dualarınıza...

-Benim 6 günü yoğun bakım olmak üzere 12 günlük corona zatürresi ve nefes darlığı ile savaştığım hastane sürecim sonrasında, 13 günlük ev iyileşme günlerim sonunda kan değerlerim toparladı, kafamı mengene gibi sıkan baş ağrılarım ve halsizliğim bitti , nefesim açıldı. Yaşam enerjim geri döndü



-Benden sonra belirti veren ve çok farklı bir şekilde yüksek ateş ile corona virüsü ile savaşan eşim dün itibari ile taburcu oldu . Bizi çok korkuttu çünkü virüs öldükten ( negatif verdikten) sonra hastalığın 2. aşamasını yaşadı; kanında organlarına saldıracak boyuta gelen iltihapla...binlerce şükür olsun ki yeni gelen (23 Martta onaylanan) ilaç protokolüne sonunda pozitif tepki verdi ve iltihap son durakta durdu. Karaciğerinin ve bağışıklığının toparlanması zaman alacak olsa da bin şükür bizimle artık. -virüs ile ilgili her geçen gün daha fazla data toplanıyor, yeni ilaç protokolleri onaylanıyor ve aşı umudu artıyor. O yüzden ne kadar geç yakalanırsanız o kadar iyi , mümkün olduğu kadar sağlıkla evde kalmak bu karanlık dönemde bir lüks unutmayın lütfen.

-Kızım yaşının küçüklüğünden ve Allah'ın çocuklara lütfettiği yüksek bağışıklığından dolayı olsa gerek hiç semptom vermeden hastalığı atlattı ve virüse bağışıklığı oluştu. Binlerce şükür Hak'ka

-Ben ve eşim tam iyileşmek ve virüse bağışıklığımızın oluşmasını beklerken ; pozitif düşünceyi , sevgi ve merhameti, duaları kalplerimizden eksik etmeden sağlıklı besleniyoruz; 2.5 litre su, bol maydanoz, limon, sebze, ilik çorbası,sarımsak, meyve ve az et vs.

-Yarına kalmamız için güzel nedenlerimiz olsun inşallah ; önce Yaradana sonra tüm sağlık çalışanlarına minnetimizle