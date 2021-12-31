Esra Kazancıbaşı eşi Rasim Öztekin'i andı: Bu hayatta beni en çok sevenleri kaybettim

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Turizm merkezinde son 3 yılın yağış rekoru Meteoroloji uyarmıştı…Turizm merkezinde son 3 yılın yağış rekoru! Meteoroloji uyarmıştı…#Antalya
Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı 17 yıl sonra...Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı! 17 yıl sonra...#Naz Aydemir
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMANOmicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN#Koronavirüs
Çok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyorÇok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyor#Cumhurbaşkanı
Merkez Bankası yeni saatleri açıkladı Parası olanlar dikkat... Düzenleme yapıldıMerkez Bankası yeni saatleri açıkladı! Parası olanlar dikkat... Düzenleme yapıldı#Türk Lirası
Akademisyen Cereni vahşice öldürmüştü Tartışmalı savunmaAkademisyen Ceren'i vahşice öldürmüştü! Tartışmalı savunma#Ceren Damar Şenel
Ayşe Teyzeye altın teklifi Yastık altından böyle çıkacakAyşe Teyze'ye altın teklifi! Yastık altından böyle çıkacak#Nureddin Nebati
Kafede dehşet 15 kişi sopalarla saldırdı, araya girenlere bıçak çektilerKafede dehşet! 15 kişi sopalarla saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler #Gaziantep
Müthiş haberi duyurdular: Omicronu yok ediyor Aşı ve tedaviler değişebilir...Müthiş haberi duyurdular: Omicron'u yok ediyor! Aşı ve tedaviler değişebilir...#Koronavirüs
Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutulduPiyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutuldu#Milli Piyango
Aşırı soğuklar, sıcaklar, yangınlar, kasırgalar ve hortumlar: Felaketler yıllını geride bıraktık, neler yaşadıkAşırı soğuklar, sıcaklar, yangınlar, kasırgalar ve hortumlar: Felaketler yıllını geride bıraktık, neler yaşadık?#İklim Degisikliği
Hükümet yasakladı, Almanlar sınıra koştu... Üç saat bekleyip bagajlarını doldurdularHükümet yasakladı, Almanlar sınıra koştu... Üç saat bekleyip bagajlarını doldurdular #ALMANYA
Bu hayatta beni en çok sevenleri kaybettim'Bu hayatta beni en çok sevenleri kaybettim'#Esra Kazancıbaşı
Comolli her şeyi anlattı İlk Avcıyı düşündüm, Emre hoca olsun dedim, Hayır dedilerComolli her şeyi anlattı! "İlk Avcı'yı düşündüm, 'Emre hoca olsun' dedim, 'Hayır' dediler"#Fenerbahçe
Eskiden prensesti şimdi yabancı bir ülkede kiralık dairede oturuyorEskiden prensesti şimdi yabancı bir ülkede kiralık dairede oturuyor#Kraliyet Ailelerinde 2021 Yılı Böyle Geçti
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Esra Kazancıbaşı eşi Rasim Öztekin'i andı: Bu hayatta beni en çok sevenleri kaybettim

#Esra Kazancıbaşı#Rasim Özekin#2021
Esra Kazancıbaşı eşi Rasim Öztekini andı: Bu hayatta beni en çok sevenleri kaybettim

Esra Kazancıbaşı 62 yaşında hayatını kaybeden eşi Rasim Öztekin'i andı. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Kazancıbaşı, '2021'de en korktuğum şeyler başıma geldi' dedi.

Haberin Devamı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. 62 yaşında vefat eden Öztekin'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Esra Kazancıbaşı da 2021'e veda ederken eşini andı.

Kazancıbaşı duygularını paylaştığı mesajla dile getirdi:

"2021 büyük bir sınav senesiydi benim için. İçim titreyerek sevdiklerimi, bu hayatta beni en çok sevenleri kaybettim; Aşkımı ve oğlumu.

En çok korktuğum şeydi, sevdiğim adamı kaybetmek... Yalnız kalmak... Önce Rasim'im, sonra oğlum Diego, bana büyük acı yaşatarak melek oldular.

İçim çok yandı, çok ağladım, sabahlara kadar uyku tutmadı, çok düşündüm. Çaresiz bir özlemle yaşamaya çabaladım. Yüreğimin derinliklerindeki sızı 50'li yaşlarda da aşk acısı çekilebileceğini öğretti bana. 

2021'de en korktuğum şeyler başıma geldi. Üçümüzün uyuduğu yatak odasında yalnızlığın ve özlemin ayazında ruhum üşüdü. Hayallerimi, rotamı, amacımı kaybettim. Kolum kanadım kırıldı sanki. 2021'de korka korka hiçbir şeyden korkmamak gerektiğini öğrendim.

Haberin Devamı

Esra Kazancıbaşı eşi Rasim Öztekini andı: Bu hayatta beni en çok sevenleri kaybettim

"Ölüm" sözünü haber yazarken bile ağzıma almazdım. "Hayatını kaybetti", "yaşamını yitirdi" yazardım. Sevdiğim adamın kalbi gözlerimin önünde durunca korktuğum ölümün tokadını yedim.

Aşık olduğum adamın başımı dayayıp uyuduğum göğsüne kalp masajı yapmaya, sevgiyle öptüğüm dudaklarına hayat öpücüğü vermeye çabaladım.

Mezarlığa gidemezdim. 2021'de sevdiğim adamın mezarı başında dua edip, çiçekler ektirdim. Ne zaman aşkımın yanına gidip onunla konuşsam, dertleşsem içim huzurla doldu. Mezarlıktan korkmamayı 50'li yaşlarda yaşadığım bu büyük acıyla öğrendim. Ölüm, öldü kelimesini kullanmayı da. 

Oğlum Diego da kollarımda son nefesini verdi. Ihlamur ağacının altındaki ebedi yatağına gömülürken onu son kez kokladım, tüylerini okşadım.

Böylesine acılı ve zor günlerimde ne kadar çok dost, arkadaş biriktirdiği görüp mutlu oldum. Sevgileriyle sarıp sarmaladılar beni. Yeni dostlar da kazandım matem günlerimde. Yaşadığım acıya duyarsız kalan, umursamaz davranan, telefonla ya da mesajla olsun bir başsağlığı dileğini bile esirgeyen bazılarını da çıkardım hayatımdan. Telefonlarını sildim rehberimden. Kalbimde, beynimde temizlik yaptım, hafifledim. 

Hayatta sadece anın var olduğunu, bu yüzden şimdiyi gönlünce ve dolu dolu yaşamamız gerektiğini bir kez daha fark ettim. Aşkım ve oğlumla mutlulukla, sevgiyle, kahkahayla geçen her anımıza şükrettim."

Gözden Kaçmasın

Güle güle gönlümüzün Bob Marleyi
#RASİM ÖZTEKİN#RASİM ÖZTEKİN KİMDİR
Güle güle gönlümüzün Bob Marley'iHürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esra Kazancıbaşı#Rasim Özekin#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021