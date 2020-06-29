Ali KESER
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Esra Dinçkök ultra lüks yatla sezonu açtı
Cemiyet hayatının seçkin simalarından Esra Dinçkök önceki gün Bodrum’daki ultra lüks yatında görüntülendi.
Dinçkök, Türkbükü Limanı’nda demirli olan Esosh isimli yatında gün boyu güneşlendi. Esra Dinçkök, gazetecileri fark edince koşar adım yatının üst katına çıkarak gözden kayboldu.
Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök ile 17 yıldır evli olan Esra Dinçkök’ün yakında eşinden boşanacağı iddia edilmişti.
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