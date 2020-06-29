MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEsra Dinçkök ultra lüks yatla sezonu açtı
GeriMagazin Esra Dinçkök ultra lüks yatla sezonu açtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Ali KESER
Haber Giriş: 29.06.2020 - 08:20,Son Güncelleme:

Esra Dinçkök ultra lüks yatla sezonu açtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra Dinçkök ultra lüks yatla sezonu açtı
Abone Olgoogle-news

Cemiyet hayatının seçkin simalarından Esra Dinçkök önceki gün Bodrum’daki ultra lüks yatında görüntülendi.

Dinçkök, Türkbükü Limanı’nda demirli olan Esosh isimli yatında gün boyu güneşlendi. Esra Dinçkök, gazetecileri fark edince koşar adım yatının üst katına çıkarak gözden kayboldu.

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök ile 17 yıldır evli olan Esra Dinçkök’ün yakında eşinden boşanacağı iddia edilmişti.

Esra Dinçkök ultra lüks yatla sezonu açtı


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle