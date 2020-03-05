Haber Giriş: 05.03.2020 - 08:28,
Esra Dermancıoğlu'nun koronavirüs korkusu
Oyuncu Esra Dermancıoğlu önceki akşam Nişantaşı’ndaydı. “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinde rol alan oyuncu, Adana’da süren çekimlerin iki günlük araya girdiğini söyledi.
Dermancıoğlu, her hafta İstanbul-Adana arasında uçuş yaptığını, korornavirüs nedeniyle uçağa binerken endişe ettiğini söyledi ve ekledi, “Korkmuyor değilim. Panik olsam da gidip gelmek zorundayım. Fransa’da arkadaşlarım var sokağa çıkamıyorlar” diye konuştu.
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