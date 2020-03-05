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Haber Giriş: 05.03.2020 - 08:28,Son Güncelleme:/

Esra Dermancıoğlu'nun koronavirüs korkusu

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Esra Dermancıoğlu'nun koronavirüs korkusu
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Oyuncu Esra Dermancıoğlu önceki akşam Nişantaşı’ndaydı. “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinde rol alan oyuncu, Adana’da süren çekimlerin iki günlük araya girdiğini söyledi.

Dermancıoğlu, her hafta İstanbul-Adana arasında uçuş yaptığını, korornavirüs nedeniyle uçağa binerken endişe ettiğini söyledi ve ekledi, “Korkmuyor değilim. Panik olsam da gidip gelmek zorundayım. Fransa’da arkadaşlarım var sokağa çıkamıyorlar” diye konuştu.

Esra Dermancıoğlunun koronavirüs korkusu



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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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