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Haber Giriş: 02.07.2020 - 13:29,Son Güncelleme:

Esra Dermancıoğlu'nun dansı olay oldu

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Karantina sürecini yayınladığı esprili videolarla eğlenceli hale getiren oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun son dansı olay oldu. Dermancıoğlu, figürleri ile sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu Esra Dermancıoğlu, gün içerisinde vaktini nasıl değerlendirdiğini takipçilerinin de beğenisine sunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evinde izole olan Dermancıoğlu, yayınladığı videolarla karantina sürecini eğlenceli hale getiriyor.

Önceki gün Instagram hesabına bir video daha ekleyen 51 yaşındaki oyuncu, bu kez dans ederken sonunda soğuk su ile ıslatıldığı anlara "Yaşamak için doğduk" notunu düştü. Figürleri ile sosyal medyayı sallayan Dermancıoğlu'nun paylaşımı, yorum yağmuruna tutuldu.

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