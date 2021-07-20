MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEsra Dermancıoğlu: Beni biliyorsunuz ben single’ım
GeriMagazin Esra Dermancıoğlu: Beni biliyorsunuz ben single’ım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 20.07.2021 - 08:56 | Son Güncelleme:

Esra Dermancıoğlu: Beni biliyorsunuz ben single’ım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra Dermancıoğlu: Beni biliyorsunuz ben single’ım

Esra Dermancıoğlu, önceki gece Nişantaşı’nda bir mekanda arkadaşıyla görüntülendi.

Fotoğraflarının çekildiğinin farkına varan oyuncu, vakit kaybetmeden hesabı isteyerek mekandan ayrıldı. Gazetecilerin, “Sizi uzun zamandır görmüyoruz, neler yapıyorsunuz?” sorusuna, “Pandemi dönemi nedeniyle uzun süredir evimizdeyiz, ilk kez dışarı çıktım, size rastladım” dedi.

Yanında bulunan arkadaşıyla ilgili gelen soruyu ise, “Beni biliyorsunuz, ben single’ım ve bekarım” diyerek kahkahalarla yanıtladı.

Esra Dermancıoğlu: Beni biliyorsunuz ben single’ım

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi