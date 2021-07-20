Esra Dermancıoğlu: Beni biliyorsunuz ben single’ım

Fotoğraflarının çekildiğinin farkına varan oyuncu, vakit kaybetmeden hesabı isteyerek mekandan ayrıldı. Gazetecilerin, “Sizi uzun zamandır görmüyoruz, neler yapıyorsunuz?” sorusuna, “Pandemi dönemi nedeniyle uzun süredir evimizdeyiz, ilk kez dışarı çıktım, size rastladım” dedi.



Yanında bulunan arkadaşıyla ilgili gelen soruyu ise, “Beni biliyorsunuz, ben single’ım ve bekarım” diyerek kahkahalarla yanıtladı.

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