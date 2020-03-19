MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEsra Akkaya 'Ülkem kapıları kapatacak' dedi, Türkiye'ye döndü
GeriMagazin Esra Akkaya 'Ülkem kapıları kapatacak' dedi, Türkiye'ye döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 19.03.2020 - 07:54,Son Güncelleme:/

Esra Akkaya 'Ülkem kapıları kapatacak' dedi, Türkiye'ye döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra Akkaya 'Ülkem kapıları kapatacak' dedi, Türkiye'ye döndü
Abone Olgoogle-news

BİR süre önce Londra’ya yerleşen Esra Akkaya, koronavirüs nedeniyle Türkiye’ye döndü.

Oğlu ve annesiyle gelen oyuncu, sosyal medyada paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Son uçakla gelebildik. En önemlisi annemi getirebildim. Herkes ‘Oğlunun okulu ne oldu?’ diyor. Can’ın okuluna yazı yazdım, dedim ki ‘Benim annem var ve ülkem kapıları kapatacak. Annemi götürmem gerekiyor.’ Onlar da anlayışla karşıladı.”

Esra Akkaya Ülkem kapıları kapatacak dedi, Türkiyeye döndü

Esra Akkaya temizlik yapan annesinin görüntülerini paylaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle