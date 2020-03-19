Esra Akkaya 'Ülkem kapıları kapatacak' dedi, Türkiye'ye döndü
BİR süre önce Londra’ya yerleşen Esra Akkaya, koronavirüs nedeniyle Türkiye’ye döndü.
Oğlu ve annesiyle gelen oyuncu, sosyal medyada paylaştığı videoda şunları söyledi:
“Son uçakla gelebildik. En önemlisi annemi getirebildim. Herkes ‘Oğlunun okulu ne oldu?’ diyor. Can’ın okuluna yazı yazdım, dedim ki ‘Benim annem var ve ülkem kapıları kapatacak. Annemi götürmem gerekiyor.’ Onlar da anlayışla karşıladı.”
Esra Akkaya temizlik yapan annesinin görüntülerini paylaştı.
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