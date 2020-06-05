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Haber Giriş: 05.06.2020 - 08:03,Son Güncelleme:

Esra Akkaya: Rengini sevdiğim evladım

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Esra Akkaya: Rengini sevdiğim evladım
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Siyahi Amerikalı George Floyd’un ABD’de polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından ırkçılık karşıtı protestolar devam ederken, Esra Akkaya sosyal medyada anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu, Etiyopya’dan evlatlık edindiği oğlu Can Alex’le ellerinin fotoğrafını Instagram sayfasına ekleyip altına şöyle yazdı: “Ömür boyu tutmak istediğim el. Rengini sevdiğim evladım, bizden daha güzel bir dünya yapmanı umarım.”

Esra Akkaya: Rengini sevdiğim evladım

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