Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin setini zorbalar bastı! Çalışanlar otel camından yardım çığlığı attı

İstanbul Maltepe'de bulunan bir otelde çekimleri yapılan atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde çalışan kadınlar saldırıya uğradı. Günaydın'dan Emir Somer'i haberine göre; Olay, Zümrütevler Mahallesi Başöğretmen Caddesi üzerinde bulunan bir otelde 29 Kasım Pazar günü yaşandı. İddialara göre; otelin kafesinde yapılacak çekimler için set hazırlığını tamamlayan üç kadın çalışan G.S., B.Ç. ve B.A., kostümlerini değiştirmek üzere otel odalarına çıktıkları sırada yan odada bulunan kişiler tarafından önce sözlü hakarete uğradı. Söz konusu kişilerin alkollü veya uyuşturucu madde etkisinde olduğunu düşünen G.S., B.Ç. ve B.A. duruma aldırış etmeden kendi odalarına geçti.

OTEL CAMINDAN YARDIM ÇIĞLIĞI ATTI

Kısa bir süre sonra G.S., B.Ç. ve B.A.'nın bulunduğu odaya ünlü dizi oyuncuları da geldi. Yan odada bulunan saldırganlar ünlü dizi oyuncularını görünce "fotoğraf çektirme" bahanesiyle odaya geldi. Sözde fotoğraf çektirmek isteyen grup ile çalışanlar arasında sözlü tartışma başladı ve otelin özel güvenlik çalışanları gelerek durumu yatıştırmaya çalıştı. Şüpheliler, ünlü dizi oyuncularının aşağıya inmesiyle birlikte set çalışanlarına saldırdı. B.Ç. ve B.A.'nın odanın kapısını kapatmasının ardından saldırganlar bu sefer de odanın kapısını kırmaya ve içeriye girmeye çalıştı. Bunun üzerine mağdur G.S. cama çıkarak yardım çığlığı atmaya başladı. "SALDIRGANLAR 7-8 KİŞİYDİ" İDDİASI...

G.S.'nin yardım çığlığı attığını duyan set arkadaşları durumu kontrol altına alabilmek için yukarı çıkarak şüphelileri uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşananların ardından olay yerine gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri saldırganları yakalayarak gözaltına aldı. Saldırganlar hakkında şikayette bulunan mağdur G.S. polise verdiği ifadede; şüphelilerin yaklaşık olarak 7-8 kişi olduklarını ve kendilerine saldırmak için otel odasının kapısını kırmaya çalıştıklarını belirtti.

FARKLI SUÇLARDAN 50 KAYITLARI VAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri üç şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y.'nin (18) 16'sı evden hırsızlık ve 1'i 18 yaşından küçük bir kişiye "Cinsel İstismarda Bulunmak" başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 36 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 20 yaşındaki diğer şüphelinin ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" başta olmak üzere çeşitli suçlardan ötürü dokuz suç kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Üçüncü şüpheli B.K.'nın (18) ise "Kasten Yaralama, Tehdit, Taciz ve Uyuşturucu" suçlarından dolayı beş kaydının bulunduğu ifade edildi. Şüpheliler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü ve yeni gözaltıların yaşanabileceği belirtildi.