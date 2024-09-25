Eskimeyen güzelliğiyle tanınan oyuncuya ilk torun geliyor... Hamile kızına nasihat: Karnı burnunda çalışıp kendini yorma, otur dinlen!

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Sinemanın en güzel yaş alan oyuncularından biri olarak anılan yıldız da çocuklarının mutluluğu, sağlığı ve refahı için elinden gelen desteği veriyor.

Böyle anlattığımız ünlü oyuncu Andie MacDowell…

66 yaşındaki oyuncunun ilk evliliğini yaptığı Paul J. Qualley'den üç tane yetişkin çocuğu bulunuyor. Bu çocukların en büyüğü olan Margaret, geçen yıl Jack Antonoff ile hayatını birleştirdi.

Diğer kızı Rainey Qualley ise Anthony Wilson ile mutlu bir beraberlik yaşıyor. Hatta tüm ailesini sevince boğan yeni bir sayfa açıldı onun hayatında da.

Annesinin izinden gidip ablası gibi oyuncu ve şarkıcı olan Rainey ile film yapımcısı sevgilisi ilk bebeklerini bekliyor.

İşte bu konuda da en büyük desteği üç çocuk dünyaya getiren annesi Andie MacDowell'dan görüyor Rainey.

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'HAMİLELİKTE KENDİNİ YORMA... ÇALIŞMAK YERİNE OTUR DİNLEN'

35 yaşındaki Rainey Qualley, annesi Andie'nin "Hamileliğin süresince kendini yoracak işlerden uzak dur" nasihatinde bulunduğunu anlattı.

Us Magazine'e konuşan Rainey Qualley "Annem benim mesela seyahat etmemi istemiyor. Kendisi bir çekim için Kanada'da. Onun yanına gitmeme bile karşı çıktı" dedi.

Annesi Andie MacDowell'ın kendisine karşı çok koruyucu olduğunu anlatan Rainey, "Benim hamile olduğum için sadece evde oturmamı istiyor. Çok fazla şey yapmamamı öğütlüyor" diye konuştu.

BEBEK HABERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Rainey Qualley, sevgilisi Anthony John Wilson ile birlikte ilk bebeklerini beklediklerini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Bu haberi verdiği sırada da çift, İtalya'da bir sehayatteydi. Rainey Qualley, büyüyen karnını gözler önüne sererek ünlü Pisa Kulesi önünde çekilen bir pozu eşliğinde bebek beklediklerini ilan etti.

US Magazine'e konuşan Rainey Qualley, anneliğe hazırlık sırasında kendini gayet iyi hissettiğini anlattı. "Şu anda 29 haftalık hamileyim" diye konuştu Rainey.

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Sonra da şunları söyledi: " Hamileliğin ilk dönemi zordu. O sırada kendimi çok hasta hissettim. Ayrıca o sırada bir albüm de kayıt etmeye çalışıyordum" dedi.

Genç kadın, hamileliğin ilk döneminde bazı kadınlarda görülen sabah hastalığının zorlu etkilerini yaşadığını söyledi.

Rainey, annesinin sözünü çok da dinlemedi ve hamileliği sırasında İtalya gezisine çıktı.





DOĞUM YAPMAKTAN KORKMUYOR.. TAM TERSİNE HEYECANLA BEKLİYOR

Ama yine de bu durum onu doğacak bebeğine biraz daha bağladı. Kendini hasta hissettiği bu dönemin geride kaldığını ve anne olacağı için heyecanlı hissettiğini sözlerine ekledi Rainey Qualley.

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Geçen yıl evlenen ablası Margaret'ten daha önce anne olmaya hazırlanan Rainey, tüm ailesinin dünyaya gelecek bu bebek için heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Onu heyecanlandıran başka bir ayrıntı ise bebeğini dünyaya getirmek yani doğum yapmak.

Birçok kadının doğum sürecinden korktuğunu belirten Rainey, "Ben garip bir şekilde o anları dört gözle bekliyorum. Birçok kadının bundan korktuğunu biliyorum. Ama ben hem doğum yapacağım için hem de sonrası için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

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Andie MacDowell'ın ilk eşiyle evliliğinden iki kızı bir oğlu var.

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Kızı Margaret, geçen yıl Jack Antonoff ile hayatını birleştirdi.