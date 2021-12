Eskiden prensesti şimdi yabancı bir ülkede kiralık dairede oturuyor

Haberin Devamı

ÇALKANTILI BİR YIL

2021 yılı özellikle de bu ailelerden bazıları için oldukça çalkantılı geçti. Yeni dünyaya gelen bebeklerin yanı sıra büyük kayıplar, kapalı kapılar ardından yaşanan kavgalar, üzüntüler, stresler, halka tam olarak açıklanmayan gelişmeler yüzünden ortaya atılan iddialar... Derken 2021 yılı kraliyet ailelerinin üyeleri için de tıpkı dünyanın geri kalanı için de inişli çıkışlı geçti. Gelin bu yıl hangi kraliyet ailesinin hangi olaylarla gündeme geldiğine bir bakalım. Neler yaşadılar, neler yaptılar.

GÖSTERİŞLİ TÖREN

Önce mutlu gelişmelerle başlayalım. Rusya Federasyonu'nun en görkemli kenti Saint Petersburg, ekim ayında tarihi bir düğüne ev sahipliği yaptı. Ülkenin kaderini değiştiren 1917 Bolşevik Devrimi'nden tam 104 yıl sonra ilk "kraliyet düğünü" gerçekleşti. Her ne kadar sembolik de olsa bu düğün dünya çapında ses getirdi. Rus İmparatorluğu'nun son Çarı 2. Nikolai'nin, yani ülkeye yıllarca hükmeden Romanov Hanedanı'nın soyundan gelen 40 yaşındaki Grand Dük George Mikailoviç Romanov, uzun süredir birlikte olduğu 39 yaşındaki İtalyan yazar Rebecca Bettarini ile dünyanın en görkemli dini yapılarından biri olan St. Isaac Katedrali'nde hayatını birleştirdi.

KRALİYET AİLESİ ÜYELERİ DE KONUKLAR ARASINDAYDI

Her ne kadar hayatları Bolşevik Devrimi sırasında trajik bir şekilde sona erse de artık ülke bambaşka bir siyasi yapıya sahip olsa da Avrupa'nın önde gelen kraliyet ailesi üyeleri de törene katıldı. İspanya'nın "anne" Kraliçesi Sofia, Liechtenstein Prensi Rudolph ve eşi Prenses Tılsım, Bulgaristan'ın eski kralı da törene katılan konuklar arasındaydı. Resmi nikahları Moskova'da kıyılan çiftin, düğün için Rus İmparatorluğu'nun eski başkenti Saint Petersburg'u seçmesi de dikkat çekiciydi. Damat George Mihailoviç bu tercihinin nedenini de daha önce "Ailemizin 1990'ların başında Rusya'ya döndüğünde ilk gittiği kent orasıydı" diyerek anlatmıştı.

ATALARININ SARAYLARI ÖNÜNDE ROMANTİK POZLAR

Yaklaşık 10 yıldır beraber olan çiftin nişanı Ocak 2021'de İmparatorluk Evi Başkanı ve George'un annesi Gran Düşes Maria Vladimirovna tarafından duyuruldu. Resmi nikahları 24 Eylül'de gerçekleşen çift nikahın ardından Moskova'daki evlerinde bir resepsiyon vermişti. Çiftin, atalarına ait saraylar önünde çektirip sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları bazı çevrelerde tepki ve tartışma yaratsa da yeni evliler gündemden hiç düşmedi.

ONLARIN TAHTI DA TARİHE KARIŞTI AMA...

Bu yıl içinde artık tarihe karışan bir başka "kraliyet ailesi" de bir düğün heyecanı yaşadı. Yunanistan'ın Son Kralı 2. Constantin ile eşi Anne Marie'nin oğlu olan 35 yaşındaki Prens Philippos, İsveçli bir milyarderin kızı olan Nina Flohr ile geçen hafta sonu Atina'da düzenlenen gösterişli bir törenle evlendi. Birçok basın organı tarafından "yılın kraliyet düğünü" olarak nitelendirilen törene dünyanın dört bir yanından kraliyet ailesi üyeleri ile jet sosyete mensupları katıldı.

ÜÇÜNCÜ TÖREN EN GÖSTERİŞLİSİ OLDU

Prens Philippos ile Nina Flohr, aslında geçen yılın aralık ayında İsviçre'de St. Moritz'de düzenlenen bir törenle evlenmişti. Ardından da geçen ilkbaharda İngiltere Cambridgeshire'da bir kutlama yemeği düzenlendi. Bir başka deyişle bu Prens Philippos ile Nina Flohr'un, bir yıl bile geçmeden düzenlediği üçüncü evlilik töreni oldu. Görünüşe göre hepsinden daha gösterişli olan bu törenle de düğün zincirine son halkayı koydular. Prens Philippos ile Nina Flohr'u, mutlu günlerinde İspanya, İngiltere, Bulgaristan, İsveç, Danimarka, Bulgaristan ve Sırbistan kraliyet ailesi üyeleri de yalnız bırakmadı. Bu arada İspanya Kraliçesi Sofia'nın, damadın halası olduğunu da hatırlatalım.

MANŞETLERDEN HİÇ İNMEDİLER

Bu yıl en çok konuşulan kraliyet ailelerinden biri de Monako'ya hükmeden Grimaldi ailesiydi. Ülkenin tahtında oturan Prens Albert'in 2011 yılında evlendiği eşi Prenses Charlene, tam 10 ay boyunca evinden uzaktaydı. Vahşi hayvanlara destek kampanyası kapsamında Güney Afrika'ya giden Charlene bir türlü Monako'ya dönmek bilmedi. Durum böyle olunca da söylentilerin ardı arkası kesilmedi. Çünkü Güney Afrika aynı zamanda Prenses'in ana vatanı ve ailesinin de yaşadığı yerdi. Hatta çiftin boşanacağı bile ileri sürüldü. Önce kulislerde konuşulan bu olay, sonra ilk kez Alman basını tarafından dile getirildi. Ama durum öyle çıkmadı.

HERKES DERİN BİR NEFES ALDI AMA...

Yapılan resmi açıklamalar Prenses'in bir enfeksiyona yakalandığı ve doktorları uçak yolculuğuna izin vermediği için de Monako'ya dönmediği yolundaydı. Sonra Charlene'in iki kez operasyon geçirdiği haberleri basına yansıdı. Sonunda Prenses, Monako'ya döndü. Herkes derin bir nefes almıştı ki ortalık yine söylentilere kaldı. Çünkü evinde birkaç gün kalan Prenses Charlene, sonra yeniden ortadan kayboldu. Bu kez eşi Prens Albert, bir Charlene'in sağlık sorunları olduğunu bu yüzden de adını söylemediği bir Avrupa ülkesinde tedavi göreceğini açıkladı. Bu açıklama ortalığı bir kez daha hareketlendi. Prenses'in anlatıldığı gibi bir enfeksiyon nedeniyle sağlık sorunları yaşamadığı iddiaları ortada dolanmaya başladı bu kez. Kanserden uyuşturucuya hatta kötü giden estetik operasyonlara kadar bir dizi iddia ortaya atıldı. Prenses hala evinden uzakta ve durumu da bir sis perdesinin ardında gizli.

ELIZABETH'İN BÜYÜK KAYBI

İngiliz kraliyet ailesi pek de rahat bir yıl geçirmedi. Ama aile için özellikle de Kraliçe 2. Elizabeth için çok acı bir yıl oldu 2021. Yarım yüzyılı aşkın bir süre aynı yastığa baş koyduğu eşi Prens Philip, nisan ayında, 100 yaşına girmesine birkaç ay kala hayata veda etti. Edinburgh Dükü unvanı taşıyan Philip, 17 Nisan'da pandemi önlemleri altında düzenlenen bir törenle toprağa verildi.

KRALİÇE YALNIZ KALDI

Bu törende ilgi odağı Kraliçe 2. Elizabeth oldu. Hayat arkadaşını kaybeden Kraliçe'nin yüzüne yansıyan acı taktığı maske yüzünden açıkça görülemese de gözleri her şeyi anlatıyordu. Üstelik bu cenaze törenine kadar canını sıkan başka gelişmeler de yaşanmıştı.

YAN YANA DURMASINLAR DİYE ÖNLEMLER ALINDI

Kraliçe ve Prens Philip'in torunları Prens William ile kardeşi Prens Harry, bu tören için araları açık olmasına rağmen mecburen bir araya geldi. Ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşen Harry, tören için Londra'ya döndü. Fakat cenaze kortejinde William'ın yanında durmaması için önceden önlemler alınmıştı. Normalde birlikte yürümeleri gereken iki kardeşin aralarında kuzenleri Peter Philips yer aldı. Kortejde bu şekilde yürüyen William ile Harry, tören çıkışı Kate Middleton'ın araya girmesiyle bir süre tıpkı eski günlerdeki gibi yan yana yürüdü. O görüntüler birçok kişiye buzların eridiğini düşündürdüyse de durumun öyle olmadığı daha sonra ortaya çıktı.

SÖZLERİ YILA DAMGA VURDU

Prens Harry bu yıl mart ayında yayınlanan Oprah Winfrey röportajında sarf ettiği sözler nedeniyle uzun süre dünya basınının manşetlerinde kaldı. Usta TV'ci Winfrey'in karşısına oturan çift, İngiliz kraliyet ailesine ırkçılık dahil birçok suçlama yöneltti. Harry, babası Charles ile ağabeyi William'ın aile içinde "kapana kısılmış" olduğunu ileri sürdü. Markle, oğlu Archie'ye hamileyken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi. Hatta düğününden önce Kate Middleton'ın kendisini ağlattığını bile ileri sürdü.

IRKÇILIK SUÇLAMASI

Fakat asıl olay yaratan sözleri bunlar değildi. Çift, Mountbatten Windsor ailesini alenen ırkçılıkla suçladı. Oğulları Archie'nin dünyaya gelmesinden önce bir aile üyesinin bebeğin ten renginin nasıl olacağı konusunda bazı konuşmalar yaptığını ileri sürdü çift. İşte bu sözler de yeri yerinden oynattı. Aylar sonra bu ten rengi konusunu açan kişinin Prens Charles olduğu basına yansıdı. Christopher Andersen, kaleme aldığı ‘Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan’ adlı kitapta konuyu gündeme getiren kişinin kimliğini açıkladı.

O SORUYU BABASI SORMUŞ

Christopher Andersen'in kitabına göre Prens Charles, küçük oğlu Harry'nin Meghan Markle ile nişanının açıklandığı 27 Kasım 2017 tarihinde, Prens Charles'ın, eşi Camilla Parker Bowles'a "Çocukların neye benzeyeceğini merak ediyorum" dedi. İşte bu sözler de bazı saray kaynakları tarafından basına çarpıtılarak yansıtıldı. Kitaptaki iddiaya göre Prens Charles'in eşi Camilla bu soruya şaşırsa da "Eminim ki kesinlikle harika olacaklar" diye yanıt verdi. Sonra Prens Charles karısına daha kısık bir sesle "çocukların ten renginin nasıl olacağını" sordu. Kitaptaki bu iddiayla ilgili The Post gazetesine açıklama yapan Prens Charles'ın sözcüsü ise bu sohbetin bir kurgu olduğunu ileri sürerek "Bir yorum yapmaya değmez" dedi.

ARDI ARDINA BEBEKLER DÜNYAYA GELDİ

İngiliz kraliyet ailesinde bu yıl bebek patlaması oldu. Önce Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in şubat ayında bir bebeği oldu. Bu yeni üyeye August Philip Hawke Brooksbank adı verildi. Bebek tahtın 11'inci varisi oldu.

ONLARIN DA KIZI OLDU

Eugenie'nin kardeşi Prenses Beatrice de Edoardo Mapelli Mozzi ile olan evliliğinden Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi adı verilen bir kız bebek annesi oldu. İki kardeş de bebeklerinin yüzünü henüz kamuoyuna göstermedi. Bu yüzden de takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldular.

ANNESİNİN VE BABAANNESİNİN ADINI VERDİ

Ailede bebek sahibi olan ve yüzünü aylarca göstermeyen bir çift daha vardı: Meghan Markle ve Prens Harry. Archie adında bir oğulları olan çiftin haziran ayında bu kez bir kız bebeği dünyaya geldi. Markle daha önce ikinci bebeğine hamileyken düşük yaptığını açıklamıştı. Bu kız bebeğe Lilibet Diana Mountbatten-Windsor adı verildi. Bebeğin adı da bir süre tartışıldı. Her ne kadar ailede doğan kız çocuklarına ikinci isim olarak Kraliçe'ye saygı sunmak amacıyla Elizabeth ismi verilse de Harry ile Meghan farklı bir yol izledi. Bebeğin isimlerinden biri Harry'nin annesi Diana Spencer'a diğeri de Kraliçe'ye saygı niteliğindeydi. Ama çift, Elizabeth yerine eşi Prens Philip'in kullandığı Lilibet adını seçti. Çift, bebeklerini Lili diye çağıracaklarını açıkladı. Harry ile Meghan uzun süre bebeklerini kamuoyuna göstermedi. Sonunda Noel kartı için çekilen fotoğraflarıyla Lili de ortaya çıktı.

Bunca olay yaşayan İngiliz kraliyet ailesinde bu yıl küçük çaplı bir skandal da meydana geldi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip'in torunu, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank, iş gezisinde bulunduğu İtalya'da üç kadınla tekne turunda objektiflere takıldı. Gün boyu, Capri adasında koyları gezen denize girip güneşlenen 35 yaşındaki Jack Brooksbank'in görüntüleri de basına yansıdı. İngiliz basını, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank'in fotoğraflarını "Bunları Eugenie'ye açıklarken iyi şanslar Jack" başlığıyla duyurdu. Bir tekila markasının sahibi olan Jack Brooksbank'in iş gezisi nedeniyle İtalya'nın Capri arasında bulunduğu belirtildi. Brooksbank, George Clooney'in sahibi olduğu alkollü içki markasının temsilcisi.Jack Brooksbank'ın büyük olay yaratan tekne görüntülerine ise gelinin annesi Sarah Ferguson'dan savunma geldi. Prenses Eugenie'nin annesi, Prens Andrew'nun eski eşi Ferguson, damadı hakkında konuştu ve onun dürüst bir adam olduğunu söyledi. Ferguson, BBC'nin The One Show adlı programına konuşarak damadı Jack Brooksbank'in "işini yaptığını" söyledi. Damadının dünyada en sevdiği insanlardan biri olduğunu belirten Sarah Ferguson "O dürüst bir adamdır. Ona James Bond diyorum" sözlerini sarf etti.

DIANA'NIN YEĞENİ EVLENDİ

Her ne kadar direkt kraliyet ailesinden olmasa da dolaylı yoldan kan bağına sahip bir kişi de gösterişli bir törenle evlendi. Prens Charles'ın eski eşi Diana Spencer'ın yeğeni Lady Kitty Spencer gösterişli bir törenle Michael Lewis ile evlendi. Tam adı Katherine Eleanor Spencer olan Kitty Spencer, Diana'nın erkek kardeşi Kont Charles Spencer'ın kızı. Bu düğünün bu kadar çok konuşulmasının bir nedeni de 31 yaşındaki Spencer'ın evlendiği Lewis'in 62 yaşında yani babası Charles Spencer'dan 4 yaş büyük olmasıydı.

HALKTAN BİRİYLE EVLENDİ, PRENSES UNVANIN KAYBETTİ

Japon kraliyet ailesi de bu yıl eşine tarihinde çok az rastlanan bir olay yaşadı. Prenses Mako, aşık olduğu ve mavi kan taşımayan yani soylu olmayan sevgilisi Komuro Kei ile hayatını birleştirdi. Her ne kadar bazı kraliyet ailelerinde prens ya da prensesler ile evlenenler bir unvan alsa da Japonya'da işler öyle yürümüyor. Prenses, halktan biriyle evlendiği için unvanını da kaybetti. Hatta aileden ayrılanlar için verilmesi bir gelenek olan 150 milyon yen parayı da geri çevirdi.

SARAYDAN ÇIKTI KİRALIK DAİREYE TAŞINDI

Aşkı uğruna unvanını bırakan Mako, kocasıyla birlikte yaşadığı ülkeyi de değiştirdi. Çift yeni hayatlarına ABD'de oldukça mütevazı bir evde başladı. Unvanına veda ettikten sonra Komuro Mako adını alan eski prenses, artık sıradan bir insan olarak sıradan bir hayat yaşıyor. Hayatının bu zamana kadar olan bölümünü sarayda geçiren Mako, şimdi büyük bir aşkla evlendiği kocasıyla birlikte küçük bir dairede kiracı olarak oturuyor.

PRENS'E CİNSEL TACİZ DAVASI

Gençliğinden bu yana ailenin başını ağrıtan İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth ile eşi Prens Philip'in ortanca oğlu Prens Andrew bu yıl skandallarla gündemdeydi. Öyle ki aileyi tarihinin en zor dönemeçlerinden birine soktu. Henüz 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını ileri süren Virginia Roberts, geçen ay New York'ta cinsel istismar davası açmıştı. Prens Andrew, şimdi bu dava ile yüzleşmeye doğru adım adım ilerliyor. Prens aleyhine dava açan Roberts, 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan sonra da hapishanede intihar eden Jeffrey Epstein’ın mağdurları arasında.

İngiliz kraliyet ailesini derinden sarsan Prens Andrew aleyhindeki cinsel taciz davasında şok bir gelişme yaşandı. Andrew'nun yeğeni Harry'nin eşi Meghan Markle'ın da davada şahit olarak dinlenmesi önerildi.Prens Andrew'a karşı dava açan Amerikalı Virginia Roberts Giuffre'yi temsil eden avukat David Boies, prensin davranışları hakkında "önemli bilgiler" edinmiş olabileceğini düşündüğü, “gerçeği söyleyeceğine güvenebileceğimiz biri” olarak tanımladığı Meghan Markle'ı şahitlik etmeye çağırmayı önerdi.

ÜÇ KEZ İLİŞKİYE ZORLANDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Epstein’ın talimatıyla Prens Andrew’la bir araya geldiğini ileri süren Roberts, Londra, New York ve Karayipler’de olmak üzere üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını savundu. Açtığı davanın ardından ABD medyasına konuşan Roberts, “Prens Andrew’yu bana yaptıklarından dolayı sorumlu tutuyorum. Güçlü ve varlıklı kişiler eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekten muaf tutulmamalı. Umarım diğer kurbanlar da korku ve sessizlik içinde yaşamamanın mümkün olduğunu görürler. Konuşarak adalet isteyip hayatlarını geri alabilirler. Bu kararı vermek kolay olmadı. Bir anne ve eş olarak ailem her zaman önce gelir. Attığım bu adımın Prens Andrew’un benimle ilgili saldırılarını artıracağını biliyorum. Ancak bunu yapmasaydım, diğer kurbanları da yüzüstü bırakmış olurdum” dedi.

İŞİ DAHA DA ZORLAŞTI

Başlangıçta iddianın düşeceğinden emin olduğu ileri sürülen York Dükü Andrew, kendisine yöneltilen cinsel saldırı suçlaması ve bu nedenle açılan dava nedeniyle artık daha endişeli. Bu davayla ilgili olarak görüyen Ghishlaine Maxwell davasından çıkan sonuç ise Andrew'nun işinin daha da zorlaştığını gözler önüne serdi. Dünyanın dikkatle izlediği davada karar çıktı. Ghislaine Maxwell, pedofil finansçı Jeffrey Epstein'ın küçük yaştaki kız çocuklarını istismar etmesine aracılık sağlamanın da aralarında bulunduğu altı suçun beşinden mahkûm edildi. Maxwell 40 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

EN ÖNEMSEDİĞİ ETKİNLİĞE KATILMASINA SAĞLIĞI EL VERMEDİ

Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olarak bilinen Kraliçe 2. Elizabeth'in eşinin ölümünden sonra bozulan sağlığı henüz eski haline dönmüş değil. Önümüzdeki yıl tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayacak olan Kraliçe, son dönemde geçmişte pek az yaptığı bir şeyi yapmak zorunda aldı ve bazı programlarını iptal etti. Buna; çok önemsediği Anüm Günü (Remembrance Day) etkinliklerine katılamamak da dahil. Doktorları tarafından baston kullanılması önerilen, ardından yıllardır sürdürdüğü her gece bir kadeh alkol alma alışkanlığını bırakan Kraliçe 2. Elizabeth, bu süreçte birkaç programını da iptal etti. Fakat çok önemli bir gerekçe olmadığında katılmaktan asla vazgeçmediği bir etkinliğe katılamayacağının son anda açıklanması çeşitli söylentiler ortaya atılmasına neden oldu.

BALKONDAKİ SIRALAMA SÖYLENTİLERE NEDEN OLDU

Whitehall'daki anmanın en dikkat çeken yanlarından biri de kraliyet ailesi üyelerinin balkondan izlediği tören olageldi yıllardır. Bu yıl Kraliçe 2. Elizabeth olmadığı için onu ailesinin diğer üyeleri temsil etti. Hiyerarşik olarak gerçekleşen "balkon sıralaması" ise bazı söylentileri gündeme getirdi. Kraliçe 2. Elizabeth, eşinin sağlığında töreni balkondan, yanında Prens Philip ile izlerdi. Diğer yanında da büyük oğlu, yani tahtın kendinden sonraki varisi Prens Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles olurdu. Philip'in hastalığı için törene katılmadığı 2019 yılında ve ölümünden sonra sıralama değişti.

İDDİALAR... İDDİALAR...

Bu yıl Whitehall'daki törende gözler bir balkona odaklandı. Kraliçe'nin olmadığı törende bu kez onun yerini gelini Kate Middleton yani Cambridge Düşesi Catherine aldı. Tam Kraliçe 2. Elizabeth'in durduğu yerde yani ortama durarak töreni izleyen Middleton'ın sağ yanında Camilla Parker Bowles, sol yanında ise Prens Edward'ın eşi Wessex Kontesi Sophie vardı. Bu durum, sosyal medyada Kate'in Kraliçe'nin yeri aldığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Birçok kişi "Normalde kendisinden sonra tahtın varisi olan Charles'ın eşi Camilla'nın durması gereken yerde Kate duruyor. Bu sıralama yakında gerçekleşecek değişimlerin habercisi" yorumunu yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Belki de taht için sıralama değişecek" yorumunu yaptı. "Kraliyet ailesi tek bir adımını bile düşünmeden ve plansız olarak atmaz. Kate'in ortada durması da ailede bazı değişimlerin olacağının habercisi" yorumunu yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı oldu.