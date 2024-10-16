Eski ve yeni aşkları birlikte podyuma çıktı… Ünlü oyuncuya da babalık görevi düştü…

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“İlk sekiz ay bu çocuğu gerçekten sevip sevmediğimi bile bilmiyorum. İnsanların çocukları için kendi canlarını hiçe sayacaklarını söylemelerini anlayamıyordum. Örneğin eve bir hırsız girse kendimi bu küçük kız için kurşunların önüne atıp atmayacağımdan emin değildim.”





ÜNLÜ OYUNCU BABALIĞA ZOR ALIŞTI AMA ÇOK SEVDİ

Bu samimi itiraf Hollywood’un yıldız oyuncusu Bradley Cooper’a ait. Usta aktör geçen yıl verdiği samimi bir röportajda babalığa nasıl zor alıştığını, kızı Lea’ya ısınmakta ve onu dünyadaki her şeyden çok sevmekte zamanla başarılı olduğunu anlatmıştı.

Bradley Cooper, kızı Lea'nın annesi Irina Shayk ve sevgilisi Gigi Hadid Victoria's Secret defilesine hazırlanırken kızıyla bol bol gezdi

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Şimdilerde gittiği her yere onu da götüren, okuldan alan, uzun yürüyüşlere çıkan ve kızının elini hiç bırakmayan Bradley Cooper artık 7 yaşındaki kızı Lea’yla çok yakın ve babalık görevlerine de iyice alışmış sevgi dolu bir portre çiziyor.





ANNESİ MEŞGULKEN KIZIYLA GEZİNTİYE ÇIKTI

Cooper, dün de New York sokaklarında kızıyla dolaşırken görüntülendi. Baba kız el ele hem yürüyüş yaptı hem de bol bol sohbet etti. Bu gezinti sıradan bir gezinti de değildi aslında.

Bradley Cooper bir yıldır süper model Gigi Hadid'le aşk yaşıyor

Bradley Cooper’ın eski sevgilisi ve kızının annesi Rus model Irina Shayk ve son bir yıldır büyük bir aşk yaşadığı Gigi Hadid dün geceki Victoria’s Secret defilesinde podyuma çıkmak için hummalı bir hazırlık içindeydi. Gigi Hadid en son 2018'de, Irina Shayk da 2016'da kızı Lea'ya hamileyken Victoria's Secret defilesinde görev almıştı

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ESKİ VE YENİ SEVGİLİSİ PODYUMA HAZIRLANIRKEN…

Bradley Cooper’a da kızının annesi ve sevgilisi defileye hazırlanırken küçük Lea’ya göz kulak olmak düşmüştü.

Bir yıldır 29 yaşındaki Hadid ile birlikte olan 49 yaşındaki Bradley Cooper, 38 yaşındaki süper model Shayk ile paylaştığı yedi yaşındaki tek çocuğuyla son aylarda giderek daha sıcak ilişkiler kurmaya başladı. İki model dün geceki defilenin de yıldızları oldu

İKİSİ DE DAHA ÖNCE MELEK OLMUŞTU… SON DEFİLESİNDE KIZINA HAMİLEYDİ

2018’den sonra ilk kez düzenlenen Victoria’s Secret defilesinde yürüyen Gigi Hadid ve Irina Shayk daha önce de ünlü markanın “melekleri” olarak podyuma çıkmıştı. Hatta Irina Shayk 2016’da podyuma son kez Victoria’s Secret meleği olarak çıktığında kızı Lea’ya 5 aylık hamileydi. Irina Shayk ve Bradley Cooper tam da artık evlenecekler diye beklenirken yollarını ayırmıştı

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İKİSİNİN İLİŞKİSİ DE KIZLARI DOĞDUKTAN SONRA BİTMİŞTİ

Gigi Hadid’in de Zayn Malik’le olan ilişkisinden 3 yaşında Khai adında bir kızı var. Yakın çevreleri ilişkileri giderek ilerleyen ve evliliğe doğru yol aldığı söylenen Gigi ve Bradley’nin kızları sayesinde de yakınlaştığını söylüyor.

2015’ten 2019’a kadar büyük bir aşk yaşayan Bradley Cooper ve Irina Shayk, kızları Lea iki yaşındayken, artık herkes “bir aile oldular”, evlenirler herhalde diye düşünürken yollarını ayırmıştı.





BÜYÜK AŞKINI GIGI’YLE KENDİSİ TANIŞTIRMIŞTI

Hatta meslektaşı Gigi Hadid ve o zamanki sevgilisi Bradley Cooper’ı tanıştıran da Irina Shayk’ın ta kendisiydi…

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Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ın birlikteliği duyulunca Irina Shayk’ın buna çok bozulduğu, eski aşkı Bradley Cooper’ın gönlünü yeniden kazanıp bir aile kurmak isterken hâlâ sevdiği ünlü oyuncuyu eski dostu Gigi Hadid’e kaptırdığı için çok pişman ve üzgün olduğu iddia edilmişti. Gigi Hadid ve Bradley Cooper'ı tanıştıran da Irina Shayk...

SEVGİLİSİ VE KIZIYLA BİRLİKTE TATİLE GİTMİŞTİ

Başlarda saklı gizli görüşen Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ın artık ilişkilerinden yeni bir aşamaya geçtikleri de ağustos ayında iyice açığa çıktı. Ünlü sevgililer birlikte tatile çıkmış, yanlarına da küçük Lea’yı almışlardı. Böylece Gigi Hadid ve küçük Lea ilk kez bir araya gelmiş oldu. Bradley Cooper kızı Lea ve Gigi Hadid'le birlikte tatile gitmiş, bu aile boyu yolculuk ikilinin ilişkisinin artık evliliğe ilerlediğinin işareti sayılmıştı

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UFUKTA EVLİLİK VAR

Yakın çevrelerinden gelen haberlere göre Gigi ve Bradley artık evlenmeyi ve kendi ailelerini kurmayı planlıyorlar. Evlenme konusunda çok hevesli olduğu söylenen Bradley Cooper, Gigi Hadid’e evlenme teklif etmeye hazırlanıyor.

Hatta şimdilik bir film projesinde yer almayan usta aktörün bu özellikle tercih ettiği ve bir süre tüm zamanını Gigi Hadid ve kızı Lea’ya ayırmakta kararlı olduğu da söyleniyor.