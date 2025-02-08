Eski TV yıldızı öyle güzel bir evlilik yaptı ki! 'İstenmeyen gelin' üç erkeğin üstüne bir de kız doğurdu

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Sonunda hayatını değiştiren o yakışıklı prens ile tanıştı ve hayatı gerçekten değişti.

Başlarda, şu anda evli olduğu kocasının ailesi onu kendilerine yakıştıramasa da evliliğe onay çıktı.

Zaten aşkı sayesinde o da durulup oturmuştu. Herkesi şaşırtacak biçimde ve kısacık sürede gelin gittiği aileye de uyum sağladı.

Sonuç olarak şimdi eskisinden çok ama çok farklı bir hayatı var. Üstelik üç tane güzel çocuğuna bir yenisi daha eklendi!

Özetle modern çağların peri masallarından biri daha tamamına erdi..

ÜÇ ERKEK EVLADIN ÜSTÜNE BİR DE KIZ GELDİ

Kısaca anlattığımız bu öykünün kahramanları, İsveç'in yakışıklı prensi Carl Philip ile karısı eski TV yıldızı Sofia. Eski adıyla Sofia Hellqvist, şimdi bütün dünyanın onu tanıdığı adıyla Prenses Sofia.

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2015 yılında gösterişli bir törenle evlenen Prens Carl Philip ile Prenses Sofia'nın dördüncü bebekleri dün dünyaya geldi.

Üç tane erkek evladın üstüne doğan bu kız bebek sadece çifti değil İsveç kraliyet ailesini de sevince boğdu.

Mutlu haber, Kral Carl Gustaf ile Kraliçe Silvia'nın resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

RESMİ DUYURU YAPILDI

Açıklamada 40 yaşındaki Prenses Sofia ile 45 yaşındaki Carl Philip'ir kızının 7 Şubat'ta dünyaya geldiği belirtildi.

Yine açıklamaya göre hem bebeğin hem de annesinin sağlık durumları gayet iyi. Minik prensesin adı ise henüz açıklanmadı.

Mutlu çiftin sekiz yaşında Alexander, yedi yaşında Gabriel ve üç yaşında Julian adında üç tane erkek evladı bulunuyor.

Bu kız bebekle birlikte Kral Carl Gustaf ile Kraliçe Silvia'nın sahip olduğu torun sayısı da dokuza çıktı.

Sofia ve Carl Philip'in üç tane erkek evladı var. Üçüncü oğlunun doğumunda Sofia, "Hayat bana bir değil dört güzel prens verdi" diyerek mutlu haberi duyurmuştu Sofia.

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ERKEK DERGİSİNE VERDİĞİ POZLAR BAŞINA DERT AÇMIŞTI

Sofia Hellqvist, her ne kadar günün birinde kraliçe tacını takmayacak olsa da tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton gibi bir peri masalının kahramanı.

2000'li yılların başında şöhret peşinde koşan Sofia, en çok bir erkek dergisi için yılanlara sarılarak verdiği pozlarla adını duyurdu.

Sonra bir TV yarışmasına katıldı. Zaten İsveç kraliyet ailesinin onu gelin olarak istememesinin en önemli nedeni de bunlardı.

Bir de Prens ile flört ettiği duyulunca Sofia'nın bütün eski defterleri açılıp verdiği erotik pozlar, katıldığı yarışma yeniden gündeme geldi.

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Carl Philip'in ailesi önceleri Sofia Hellqvist'in Prens'i gerçekten sevmediğini, tek amacının şöhret ve para olduğunu düşündü. Ama sonra yanıldıklarını anladılar.





DÜĞÜNÜNDE 'BEN BU KADINI SEVİYORUM' DİYE HAYKIRDI

Ama Carl Gustaf ile Silvia'nın tek oğlu Carl Philip ile aşkı o kadar büyüktü ki sonunda İsveç kraliyet çifti de buna boyun eğdi.

Prens Carl Philip ile Sofia Hellqvist, 2015 yılında, çoğu Avrupa kraliyet ailelerinden oluşan 550 konuk önünde evlendiler. Düğünleri günlerce dünya basınının manşetlerinden inmedi.

Düğün günü Prens Carl Philip, nikahın ardından bütün yakın ailesi ve çiçeği burnunda karısıyla birlikte halkın karşısına çıktı. Orada Sofia'nın gözlerinin içine bakarak "Bu kadını seviyorum" diye başlayan bir konuşma yaptı.

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Carl Philip ile Sofia şimdi dördüncü bebekleriyle hayatlarında yeni bir sayfa açmış oldu.