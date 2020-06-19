MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMerve Nur Başbuğ eski sevgilisi Erol Özmandıracı’ya icra takibi başlattı
GeriMagazin Merve Nur Başbuğ eski sevgilisi Erol Özmandıracı’ya icra takibi başlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 19.06.2020 - 09:37,Son Güncelleme:

Merve Nur Başbuğ eski sevgilisi Erol Özmandıracı’ya icra takibi başlattı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Merve Nur Başbuğ eski sevgilisi Erol Özmandıracı’ya icra takibi başlattı
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Naz Elmas’la evli işadamı Erol Özmandıracı’ya eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ, icra takibi başlattı.

Özmandıracı’ya daha önce uzaklaştırma kararı aldıran kabin memuru Başbuğ, yeniden mahkemeye başvurdu. Başbuğ, Özmandıracı’dan dünyaya gelen çocuğunun zor koşullarda yaşadığını, işadamının ise lüks harcamalar yaptığını belirterek nafaka davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi, işadamının çocuğuna aylık 2 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Başbuğ’un avukatı, 6 aylık 12 bin 263 TL tedbir nafakasının tahsili için icra müdürlüğüne başvurdu.

False
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle