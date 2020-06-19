Merve Nur Başbuğ eski sevgilisi Erol Özmandıracı’ya icra takibi başlattı

Özmandıracı’ya daha önce uzaklaştırma kararı aldıran kabin memuru Başbuğ, yeniden mahkemeye başvurdu. Başbuğ, Özmandıracı’dan dünyaya gelen çocuğunun zor koşullarda yaşadığını, işadamının ise lüks harcamalar yaptığını belirterek nafaka davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi, işadamının çocuğuna aylık 2 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Başbuğ’un avukatı, 6 aylık 12 bin 263 TL tedbir nafakasının tahsili için icra müdürlüğüne başvurdu.