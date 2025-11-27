Eski sevgilisi evlenirken çok ağlamıştı... Gizli düğünün fotoğraflarını ilk kez paylaştı... Ne gelinlik var ne damatlık!

Haberin Devamı

Böyle bir durumda istediğiniz kadar meraklı bakışlardan saklanın herkes sizin şimdi nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı daha da ötesinde kiminle evlendiğinizi ya da birlikte olduğunuzu merak eder.

GİZLİ DÜĞÜNÜN FOTOĞRAFLARINI ÜÇ YIL SONRA PAYLAŞTI

Tıpkı Prens Harry'nin eski sevgilisi Chelsy Davy'ye olduğu gibi...Harry ile yıllarca dünya kamuoyunun gözleri önünde bir ilişki yaşayan hatta evlenmelerine kesin gözüyle bakılan Chels, kraliyet gelini olmayı hiç istemedi söylenenlere göre.

Zimbabweli zengin bir iş insanının kızı olan Chelsy ile Harry yollarını ayırdı. Harry, Meghan Markle ile evlendi. Hatta o törene Chelsy de katıldı.

Harry hayatının dünyanın gözleri önünde yaşarken Chelsy, kendi özgür hayatına döndü. Mücevher tasarımcısı oldu ve kendi markasını kurdu...

Bu arada da 2022 yılında gizlide evlendi. Hem de Harry gibi Eton College mezunu olan Sam Cutmore Scott ile. İki çocuk annesi oldu.

Ama o zamandan bu yana özel hayatını öyle fazla göz önüne sermedi... Şimdi ise hiç beklenmedik bir zamanda Sam Cutmore Scott ile evlendiği ve sadece çok yakınlarının tanıklık ettiği düğünde çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan ilk kez paylaştı.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Ama Chelsy Davy ile Sam Cutmore Scott'ın düğünü öyle Harry'ninkiyle kıyaslanacak gibi değildi... Hatta tam tersine ortada ne gelinlik vardı ne damatlık.

Mauritius adasındakı düğünde damat Sam; beyaz bir kapri pantolon, üzerine de lacivert bir gömlek giydi. Chelsy'nin üzerinde de altın rengi işlemeleri dikkat çeken beyaz bir elbise vardı.

Hem gelinin hem de damadın ayakları çıplaktı. Çünkü düğünleri kumsalda yapıldı. Daha da ötesinde Chelsy, evlenirken öyle özel tasarım bir gelinlik de giymedi. Bunun yerine yakınlardaki bir hediyelik eşya mağazasından satın aldığı üzeri işlemeli beyaz bir elbiseyi tercih etti.

DÖRT YAŞINDAN BERİ EN SEVDİĞİ YER

40 yaşındaki Chelsy Davy, bu mutlu gününde çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfasında paylaştı.

Zimbabweli zengin bir iş insanının kızı olan Chelsy, "En sevdiğim yerde bir şey yaptım" diye yazdı.

İki çocuk annesi Chelsy, sevgilisi Sam ile hayatını birleştirdiği Mauritius adasına dört yaşından beri gittiğini belirterek, burada evlenmekten duyduğu mutluluğu da ifade etti.

Harry'nin eski sevgilisi Chelsy Davy'nin, Sam Cutmore Scott ile ilişkisinden 2022 doğumlu Leo ve 2024 doğumlu Chloe adında iki çocuğu bulunuyor.

Söylediğine göre çok sevdiği Mauritius adasında sürekli yaşamak gibi bir planları da var.

Bu arada küçük bir not... Chelsy Davy'nin evlendiği Sam Cutmore Scott, tıpkı Harry gibi Eton College mezunu. 40 yaşındaki Sam sonra da Oxford Üniversitesi'nden mezun oldu. Başarılı bir otel işletmecisi olduğunu da hatırlatalım.

Bu paylaşıma kadar Chelsy, düğünüyle ilgili ayrıntıları gizli tutmuştu... Çiftin evlendiğini bile bir arkadaşları açıkladı. Düğün hakkında da pek az kişinin bilgisi vardı.

Chelsy ile Sam'in, biri kız diğeri erkek iki tane küçük çocuğu var.





HERKES ONLARI BİRBİRİNE ÇOK YAKIŞTIRIYORDU

Prens Harry ile Chelsy Davy'nin evleneceğine de bir dönem kesin gözüyle bakılıyordu. O dönemde kraliyet yorumcularına göre Harry ile Davy, ideal bir çiftti.

Hem de her anlamda...

Chelsy Davy, Zimbabwe'de doğdu. Babası milyarder bir işadamı annesi ise 1973 yılının Rodezya güzeli.

Kendisinden büyük bir erkek kardeşi olan Chelsy Davy, öğrenimini İngiltere'de tamamladı. Ünlü Cheltenham kız okulundan mezun oldu.

ESKİ SEVGİLİSİ HARRY'NİN DÜĞÜNÜNE KATILDI

Prens Harry ile Chelsy Davy, 2004 yılında tanıştı. 2011 yılında yolarını kesin olarak ayırana kadar da inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı.

Bir iddiaya göre de Harry Meghan Markle ile evleninceye kadar da dostlukları sürdü. Hatta Harry düğününden önce Davy ile telefonda duygu dolu bir konuşma yaptı.

İkisinin de bu konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı da ileri sürülenler arasında.

Dostlukları belli ki güçlüydü çünkü Chelsy Davy, Harry'nin düğününe de katıldı. Hatta gergin ve biraz da üzüntülü yüz ifadesi nedeniyle neler kaçırdığına üzüldüğü bile ileri sürüldü.

'GÖZYAŞLARI İÇİNDEYDİ': O dönemde Daily Express gazetesine konuşan bir kaynak "Bu onların son konuşmasıydı. Chelsy çok duygusaldı, gözyaşları içindeydi ve neredeyse düğüne gitmekten de vazgeçecekti" dedi. Chelsy Davy, Prens Harry ile Meghan Markle'ın nikah törenine katıldı. Genç kadının, nikah sırasında duygusal açıdan zor anlar yaşadığı kameralara da yansımıştı. Chelsy Davy, törenin ardından düzenlenen öğle yemeğine de katıldı. Ancak, Vanity Fair dergisinin haberine göre Davy, akşamki eğlenceye gitmedi.