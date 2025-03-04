Eski sevgilisi yüzüne asit atmıştı… 17 yılda 400 ameliyat oldu… Ünlü sunucu hayata saçlarıyla tutundu

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41 yaşındaki sunucu, Mart 2008'de 47 yaşındaki eski sevgilisi Daniel Lynch, yüzünün ciddi şekilde yanmasına ve 400 ameliyata ihtiyaç duymasına neden olan hain pusuyu planladığında henüz 24 yaşındaydı. Katie Piper gencecikken ve kariyerinin başındayken eski sevgilisinin asitli saldırısı yüzünden hayatı kâbusa döndü

24 YAŞINDAYKEN ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN ASİT SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Katie Piper yaşadığı travmadan bu yana uzun bir yol kat etti ve cesurca hayatını yeniden inşa etti.

Şimdi diğer mağdurlar için bir kampanyalar düzenleyen, sürekli hayır işleri yapan ünlü sunucuya İngiltere kraliyeti tarafından onur nişanı da verildi. Yüzünü eski görüntüsüne döndürebilmek için yıllar içinde defalarca ameliyat olmak zorunda kalan Piper kendini sanki hastaneden hiç çıkmamış, hiç taburcu olmamış gibi hissettiğini söylüyor

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SALDIRININ ÜZERİNDEN 17 YIL GEÇTİ AMA HÂLÂ TEDAVİ GÖRÜYOR: BEN HİÇ TABURCU OLAMADIM

Saldırıdan 17 yıl sonra bir gözü kör olan Katie Piper, hasar gören cildini, yüzünü, boğazını ve görme yetisini kazanabilmek için tedavi görmeye ve ameliyatlar geçirmeye devam ediyor.

“Ben yıllardır aslında hastaneden taburcu olamadım” diyen ünlü sunucu sağlıklı olmanın nasıl bir ayrıcalık olduğunu, mutlu bir hayatın nasıl bir anda kâbusa dönüşebileceğini çok genç yaşta, en acı şekilde öğrendiğini söylüyor. Katie Piper yaşadığı acılardan sonra hayata küsmek yerine sesini duyurmayı seçti ve kendi durumundakilere yardımcı olmak için çırpındı

EN BÜYÜK ACILARI GENÇ YAŞINDA ÇEKMEK ZORUNDA KALDI

Katie Piper “20'li yaşlarda bir genç olarak çalışamaz hale gelmenin, hasta olmanın, uzun süre hastanede kalmanın nasıl bir şey olduğunu iyi biliyorum. Kendimi bunları genç yaşta atlatıp en azından yaşlanınca belki rahat edebileceğim umuduyla avutuyorum” dedi.

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Başkaları için vücuduna iyi bakmanın başka bir anlama geldiğini, kendisi için ise bunun artık kaçınılmaz şekilde bir “iş” olduğunu anlatan talihsiz kadın sadece yüzünü ve gözünü kurtarmaya çalışmakla kalmıyor, genel sağlığını da özenle koruyor. Ünlü sunucu bu çabaları sayesinde İngiltere kraliyet nişanıyla onurlandırıldı

KAYBETTİĞİ GÖZÜNÜN YERİNE PROTEZ TAKILACAK

Görme yetisini kurtarmak için çok uğraşan ancak doktorlar ne yaparsa yapsın bunu başaramayan Piper en sonunda göz protezi kullanmaya razı gelmiş.

Katie Piper çok zor olsa da yaşadığı tüm bu zorlu süreci takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Çünkü onun başına gelenleri yaşamış başkalarına umut aşılamaya ve hayatlarına devam etmelerine yardımcı olmak istiyor. İrili ufaklı toplamda 400 ameliyat geçiren ünlü sunucu son görüntüsünü sosyal medya hesabındna paylaştı

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SALDIRIYI YAPAN KİŞİ ÜLKEDEN KAÇTI, ESKİ SEVGİLİSİ ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKÛM OLDU

Katie Piper’a eski sevgilisi Daniel Lynch saldırmak istemiş ancak bunu kendisi yapmak yerine parayla birini tutmuştu.

Ünlü sunucunun yüzüne asit fırlatan saldırgan Stefan Sylvestre, hapisten çıktıktan sonra ülkeden kaçtı ve hâlâ firarda.

Katie Piper defalarca ameliyat olduğu ve artık kendisi bile yüzünü tanıyamayacak hale geldiği için saçlarına sarıldığını, elinde bir tek onlar kaldığı için saçlarını başında bir taç gibi taşıdığını söylüyor

Daniel Lynch ise 2009 yılında saldırıyı planlayan kişi olarak tespit edildi ve “hesaplanmış, planlı zarar verici eylem” suçuyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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ELİNDE BİR TEK SAÇLARI KALDI: SAÇIM BENİM TACIM VE ZIRHIM

Yaşadıkları konusunda içini döken Katie Piper yüzü tanınmayacak hale gelince elinde bir tek saçlarının kaldığını, özgüvenini kazanmak için onlara sarıldığını ve saçlarını artık başındaki bir “taç” olarak gördüğünü söylemişti.

“Saçlarım dünyaya nasıl hissettiğimi anlatabilmemin ve iletişim kurabilmemin tek yoluydu... Saçlarım benim zırhım, saçlarım benim gücüm, saçlarım benim halkla iletişim kurma yolum”

Katie Piper çektiği acıların ardından yeniden aşka açtı, evlendi ve iki de kızı oldu