Bir evde eski sevgilisi, diÄŸerinde yeni aÅŸkÄ±... KomÅŸu evlerde huzur iÃ§inde yaÅŸayÄ±p gidiyorlar

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Ama gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda Ã¶yle bir Ã¼nlÃ¼ aile var ki kelimenin tam anlamÄ±yla yemyeÅŸil kÄ±rlarda kÃ¼Ã§Ã¼k bir topluluk kurmuÅŸ durumdalar.

Ã–nce annesi, sonra iki gÃ¼zel kÄ±zÄ±, ardÄ±ndan kÄ±zlardan birinin eski sevgilisi en son da yeni sevgilisi derken kÄ±rsal bir kasabada satÄ±n aldÄ±klarÄ± Ã§iftlik evlerinde bir mahalle kurdular deyim yerindeyse.Â

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ÃœNLÃœ ANNE VE KIZLARININ DOÄžAL HAYATI

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ aile kimlerden mi oluÅŸuyor?

Bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modeli Yolanda Hadid, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n top modellerinden olan iki kÄ±zÄ± Gigi ve Bella Hadidâ€¦

Ama bu kadar deÄŸil... Gigi'nin eski sevgilisi ve kÄ±zÄ± Khai'nin babasÄ± Zayn Malik ve yeni sevgilisi Bradley Cooper!

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Tabii ki hepsinin aynÄ± bÃ¶lgede kendilerine ait gÃ¼zel hatta lÃ¼ks Ã§iftlik evleri var...

AslÄ±nda her ÅŸey Yolanda Hadid'in, Bucks County adlÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k kasabaya taÅŸÄ±nmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

Muhammed Hadid'in eski karÄ±sÄ± Yolanda, Philadelphia ile Manhattan arasÄ±nda, Delaware nehrinin kÄ±yÄ±sÄ±nda bulunan New Hope (Yeni Umut) adlÄ± kÄ±rsal bÃ¶lgede bir Ã§iftlik evi almasÄ±yla baÅŸladÄ±.

Yolanda, bir yandan New York'ta yaÅŸayan kÄ±zlarÄ± Gigi ile Bella'ya yakÄ±n olmak diÄŸer yandan da sakin ve huzurlu bir hayat sÃ¼rmek iÃ§in burayÄ± seÃ§ti.

Zaman iÃ§inde Gigi ile Bella da dÃ¶nÃ¼mlerce arazi Ã¼zerinde yer alan hatta kendi botanik bahÃ§esi bile bulunan bu Ã§iftlikte daha fazla zaman geÃ§irmeye baÅŸladÄ±.

ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ° DE HALA YAKINDAKÄ° EVÄ°NDE YAÅžIYOR

O sÄ±rada Gigi Hadid, Zayn Malik ile birlikteydi. KÄ±zÄ±nÄ± da annesinin Ã§iftlik evinde dÃ¼nyaya getirdi.Â Tam o sÄ±rada Gigi'nin o dÃ¶nemdeki sevgilisi Zayn Malik de Yolanda'ya yakÄ±n bir Ã§iftlik evi satÄ±n aldÄ±.

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2021'de Gigi ile Zayn yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Fakat Zayn Malik, kÄ±zÄ±na yakÄ±n olmak iÃ§in bu Ã§iftlik evini elden Ã§Ä±karmadÄ±.

Gigi Hadid bir sÃ¼redir Bradley Cooper ile romantik iliÅŸki yaÅŸÄ±yor. Hatta Ã§iftin aÅŸkÄ±nÄ±n giderek ciddileÅŸtiÄŸi konuÅŸuluyor.

Gigi ile Bradley, iliÅŸkilerinin ilk dÃ¶neminde arkadaÅŸlarÄ± Taylor Swift'in New York yakÄ±nlarÄ±ndaki yazlÄ±k evinde buluÅŸuyordu.

Fakat sonra Bradley Cooper da sevgilisinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yere yakÄ±n bir Ã§iftlik evi satÄ±n aldÄ±. Cooper bu amaÃ§ uÄŸruna 6.5 milyon dolar harcadÄ±.

ArtÄ±k arkadaÅŸlarÄ± Taylor Swift'in yazlÄ±k evi yerine kendi aÅŸk yuvalarÄ±nda buluÅŸuyor Ã¼nlÃ¼ Ã§ift.Â

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Bradley Cooper'Ä±n sevgilisine yakÄ±n olmak iÃ§in satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu Ã§iftlik evi 1704 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edildi.

Yedi yatak odasÄ±, altÄ± banyosu ve bir de konuk evi bulunan mÃ¼lkÃ¼ daha konforlu hale getirmek iÃ§in de epey bir para harcadÄ± Cooper.

Son sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Gigi Hadid ile Bradley Cooper'Ä±n iliÅŸkisi giderek ciddileÅŸiyor. AÅŸÄ±klar, eski iliÅŸkilerinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± Khai ile Lea'yÄ± tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

Zaten yakÄ±n yerlerde yaÅŸadÄ±klarÄ± iÃ§in iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z iyi anlaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Gigi Hadid'in Zayn Malik ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Khai ile, Bradley Cooper ile Irina Shayk aÅŸkÄ±nÄ±n tek meyvesi Lea'nÄ±n gÃ¼zel gÃ¼zel geÃ§iniyor artÄ±k.

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SÃ¶ylenenlere gÃ¶re bu durumu gÃ¶ren Gigi ile Bradley kendilerini bir aile olmaya bir adÄ±m daha yakÄ±n hissediyor.

Yolanda Hadid doÄŸanÄ±n kollarÄ±ndaki Ã§iftlik evinde lavanta yetiÅŸtiriyor. Bu sÃ¼kunet iÃ§inde yaÅŸarken de yÃ¼zÃ¼ hep gÃ¼lÃ¼yor.





Gigi Hadid, Zayn Malik ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Khai de annesinin Ã§iftlik evinde dÃ¼nyaya geldi.





Bella Hadid Ã§ok sevdiÄŸi binicilik tutkusunu bu Ã§iftlikte doya doya yaÅŸÄ±yor.





Gigi Hadid ile Zayn Malik'in kÄ±zÄ± Khai de doÄŸal ortamda bÃ¼yÃ¼yor.Â

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